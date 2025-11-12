তাড়াহুড়োয় বিস্ফোরক সরাতে গিয়ে আচমকাই বিস্ফোরণ, লালকেল্লা-কাণ্ডে নয়া তথ্য

তাড়াহুড়োয় বিস্ফোরক সরাতে গিয়ে আচমকাই বিস্ফোরণ, লালকেল্লা-কাণ্ডে নয়া তথ্য
তদন্তকারীদের অনুমান, ফরিদাবাদে বিস্ফোরক উদ্ধার হওয়ার পর আতঙ্কে ভুগছিল উমর ৷ ধরা পড়ার ভয়ে বিস্ফোরক অন্যত্র সরানোর সিদ্ধান্ত নেয় ৷ তার জেরেই এই ঘটনা ৷
By PTI
Published : November 12, 2025 at 7:24 AM IST
নয়াদিল্লি, 12 নভেম্বর: লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷ তদন্তকারীদের একাংশ মনে করছেন, ঠিক ওই মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটনার কোনও পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না উমর নবির ৷ আচমকাই ঘটে গিয়েছে এই ভয়াবহ ঘটনা ৷
তাঁদের আরও অনুমান, এক লপ্তে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক নিয়ে যাওয়ার সময় কোনও কারণে এই বিস্ফোরণ হয় ৷ অতীতে বিভিন্ন নাশকতার তদন্তের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে পুলিশ-প্রশাসনের নজর এড়িয়ে এক জায়গা থেকে অন্যত্র বিস্ফোরক নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা হয়ে থাকে ৷ এখানে সেটাও হয়নি ৷ অর্থাৎ কোনও একটি জায়গা থেকে বিস্ফোরক যে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হবে সেটাও আচমকাই ঠিক হয়েছিল বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷
তাছাড়া চিকিৎসক উমর নবিরের এই আত্মঘাতী গাড়ি বিস্ফোরণের সঙ্গে হরিয়ানার ফরিদাবাদের একটি বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক উদ্ধারের যোগ রয়েছে মনে করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ বিস্ফোরণের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে সোমবার দুপুরে হরিয়ানার ফরিদাবাদে একটি বাড়ি থেকে 2 হাজার 900 কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করে পুলিশ ৷
গত 15 দিন ধরে হরিয়ানা ও জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশ যৌথ অভিযান চালাচ্ছিল ৷ তাতেই এই 2 হাজার 900 কেজির বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে ৷ এর মধ্য়ে 360 কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ৷ শুধু বিস্ফোরক উদ্ধার নয় এখান থেকে জঙ্গি সন্দেহে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয় ৷ তদন্তকারীদের অনুমান, এই ঘটনার পরই হয়তো ভয় পেয়েছিল উমর ৷ ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় আচমকা বিস্ফোরক স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ৷ তখনই ঘটে বিস্ফোরণ ৷
সোমবার সন্ধ্য়া সাতটা নাগাদ ঘটা বিস্ফোরণে এ পর্যন্ত 12 জনের প্রাণ গিয়েছে ৷ কয়েকজনের শারীরিক পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক ৷ ঘটনার পর থেকই তৎপর কেন্দ্রীয় সরকার ৷ ঘটনার পরপরই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর থেকে ঘটনা সম্পর্কে খোঁজ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ পরে এক্স হ্যান্ডেলে শোককজ্ঞাপনও করেন ৷ একদিন বাদে মঙ্গলবার ভুটান পৌঁছে বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রথম প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া দেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
রাজধানী থিম্পুর একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিনি বলেন, "ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আজ আমি এখানে এসেছি ৷ গতকাল সন্ধ্যায় দিল্লিতে একটি ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে ৷ সবার মন খারাপ ৷ এই ঘটনায় যে পরিবারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের শোক আমি বুঝতে পারছি ৷ দেশ তাঁদের পাশে রয়েছে ৷ গতকাল সারারাত আমি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি ৷ অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ আমাদের তদন্তকারী সংস্থাগুলি ষড়যন্ত্রের শিকড় খুঁজে বের করবে ৷ এর নেপথ্যে থাকা ষড়যন্ত্রকারীরা ছাড় পাবে না ৷"
অন্যদিকে, মঙ্গলবার সকাল থেকে নিজের বাসভবনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন শাহ ৷ উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন, ইন্টেলিজেন্স-এর ডিরেক্টর তপন ডেকা, দিল্লির পুলিশ কমিশনার সতীশ গোলচা এবং এনআইএ-র ডিজি সদানন্দ বসন্ত দাতে ৷ ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে হাজির ছিলেন জম্মু-কাশ্মীরের ডিজিপি নলীন প্রভাত ৷ এরপরই আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তভার যায় এনআইএ-র হাতে ৷ তদন্ত শুরু করে একাধিক সূত্রকে সামনে রেখে কাজ করছেন তদন্তকারীরা ৷ তাঁদেরই একাংশের অনুমান, সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লায় যা হয়েছে তার কোনও আগাম পরিকল্পনা ছিল না ৷ আচমকাই ঘটে যায় বিস্ফোরণ ৷ তবে এই ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ আছে কি না সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷