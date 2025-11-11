ETV Bharat / bharat

দিল্লি বিস্ফোরণ, গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে শাহ; থাকবেন আইবি-এনআইএ'র প্রধানরা

রাজধানীতে বিস্ফোরণের জেরে দেশজুড়ে চূড়ান্ত সতর্কতা ৷ বিস্ফোরণের ঘটনায় এফআইআর দায়ের করল দিল্লি পুলিশ ৷

Delhi Blast
দিল্লির বিস্ফোরণস্থলে পুলিশ (পিটিআই)
author img

By PTI

Published : November 11, 2025 at 10:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 11 নভেম্বর: লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনায় দায়ের এফআইআর ৷ বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন বা UAPA এবং বিস্ফোরক আইনের অধীনে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে খবর, বিস্ফোরণের বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সকাল 11টায় একটি উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা পর্যালোচনা বৈঠকের সভাপতিত্ব করবেন । সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব, আইবি পরিচালক, দিল্লি পুলিশ কমিশনার, এনআইএ-এর ডিজি এবং অন্যান্য আধিকারিকরা ৷ জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি ভার্চুয়ালি সভায় যোগ দেবেন ৷

সোমের সন্ধ্যায় বিস্ফোরণের পর থেকে দিল্লি পুলিশ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালাচ্ছে । রাজধানীতে উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং বিমানবন্দর, রেলওয়ে স্টেশন এবং বাস টার্মিনালে কঠোর নজরদারি বজায় রাখা হয়েছে ।

