ETV Bharat / bharat

বিস্ফোরণের আগে মসজিদে উমর ! আইইডি তৈরির জন্য কিনেছিল 3 লক্ষ টাকার সার

লালকেল্লা বিস্ফোরণের আগে মসজিদে গিয়েছিল উমর ? তুর্কমান মসজিদের বাইরে বিস্ফোরণের আগে দেখা গিয়েছিল উমরকে ৷

Red Fort blast case
বিস্ফোরণের আগে মসজিদে উমর ! (এএনআই)
author img

By PTI

Published : November 13, 2025 at 2:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 13 নভেম্বর: লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণ কাণ্ডে নয়া তথ্য গোয়েন্দাদের হাতে ৷ হোয়াইট-কলার টেরর মডিউল-এর সঙ্গে জড়িত গ্রেফতার হওয়া চিকিৎসকরা বিস্ফোরণে উপকরণ সংগ্রহে 26 লক্ষ টাকারও বেশি অর্থ সংগ্রহ করেছিল ৷ অন্যদিকে, বিস্ফোরণের কিছু আগে তুর্কমান মসজিদের সামনেও দেখা গিয়েছিল উমর নবীকে ৷

বৃহস্পতিবার এক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, চার সন্দেহভাজন যার মধ্যে রয়েছে ডাক্তার মুজাম্মিল গণাই, ডাক্তার আদিল আহমেদ রাথের, ডাক্তার শাহীন সাঈদ এবং ডাক্তার উমর নবী এই নগদ অর্থ সংগ্রহ করেছিল ৷ যা নিরাপদে রাখার এবং পরিচালনার জন্য ডাক্তার উমরের কাছেই পুরোটা হস্তান্তর করা হয়েছিল বলেও জানতে পেরেছে পুলিশ ৷ তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, উমর নবী জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা ৷ হরিয়ানার ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক হিসাবেও কাজ করতেন ৷ সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লা এলাকায় বিস্ফোরণে ব্যবহৃত হুন্ডাই আই20 গাড়ির চালক ছিল এই উমর।

বিস্ফোরণের আগে মসজিদে উমর ! (ইটিভি ভারত)

তদন্তকারীদের দাবি, যে লক্ষ লক্ষ টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছিল তা বড় কোনও সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্রের সঙ্গেই যুক্ত। সংগৃহীত অর্থ ব্যবহার করে, এরা গুরুগ্রাম, নুহ এবং আশেপাশের শহর থেকে প্রায় 3 লক্ষ টাকার প্রায় 26 কুইন্টাল এনপিকে সার কিনেছিল বলেও দাবি করেছেন গোয়েন্দারা ৷ আধিকারিক সূত্রে খবর, অন্যান্য রাসায়নিকের সঙ্গে এই সার মিশিয়ে সাধারণত ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) তৈরি করা হয় ৷ পুলিশ জানিয়েছে, এদের এত বিপুল পরিমাণ সার সংগ্রহের বিষয়টি বর্তমান তদন্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর্থিক লেনদেন এবং সরবরাহের যাবতীয় রেকর্ডও যাচাই করে দেখা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, বিস্ফোরণের আগে তহবিল পরিচালনা নিয়ে উমর এবং মুজাম্মিলের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল ৷ তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন যে, এই বিরোধের ফলেই হামলার পরিকল্পনা বা সময়কে প্রভাবিত করেছে কি না। সম্প্রতি ধরা পড়া হোয়াইট-কলার টেরর মডিউলের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া প্রধান সন্দেহভাজনদের মধ্যে একজন ডাক্তার মুজাম্মিল গণাই এই বছরের জানুয়ারিতে লালকেল্লা এলাকায় একাধিকবার রেইকি করেছে ৷ পুলিশ তার মোবাইল ডেটা বিশ্লেষণ করে এমনই তথ্য হাতে পেয়েছে। তারা অনুমান করছে, রেইকি করা হয়েছিল মূলত 26 জানুয়ারি লালকেল্লায় বড় কোনও হামলার ষড়যন্ত্রের জন্যই ৷

এক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, মুজাম্মিলের মোবাইল ফোন থেকে পাওয়া ডেটার বিশ্লেষণ করে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে লালকেল্লা এলাকায় এবং তার আশেপাশে বারবার তার উপস্থিতির তথ্য মিলেছে ৷ সুতরাং তদন্তকারীরা মনে করছেন, তার এই পরিদর্শন আদতে 26 জানুয়ারি পরিকল্পিত হামলার আগে রেইকির অংশ ছিল ৷ পুলিশের দাবি, মুজাম্মিল এবং উমর নবী এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বোঝার জন্য একাধিকবার লালকেল্লা পরিদর্শন করেছিল। টাওয়ার লোকেশন ডেটা এবং কাছাকাছি এলাকা থেকে সংগৃহীত সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে তাদের গতিবিধি নিশ্চিত করা গিয়েছে।

তদন্তকারীদের দাবি, ডাক্তার মুজাম্মিলের যোগাযোগ এবং ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট বিশ্লেষণ করছে তারা ৷ মডিউলের কার্যকলাপের জন্য অর্থ এবং তারা কোথা থেকে বিস্ফোরক সংগ্রহ করেছিল তাও জানতে চাইছে তদন্তকারীরা। তারা আরও যাচাই করে দেখছেন, অন্যান্য সন্দেহভাজনরা একই ধরণের রেইকি করেছে কিনা। পুলিশ ইটিমধ্যেই বেশ কয়েকটি মোবাইলের ডেটাও সংগ্রহ করেছে ৷

TAGGED:

বিস্ফোরণের আগে মসজিদে উমর
লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণ
RED FORT BLAST CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.