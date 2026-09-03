দিল্লিতে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুগলের, ধৃত চারচাকা গাড়ির চালক

দিল্লিতে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুগলের, ধৃত চারচাকা গাড়ির চালক
গাড়ি চালক 26 বছর বয়সি ভূপেন্দ্রকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । অভিযুক্ত রোহিনীতে একটি দুধের দোকান চালান ।
Published : September 3, 2026 at 2:18 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 সেপ্টেম্বর: চারচাকার সঙ্গে ধাক্কা লেগে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু বাইক আরোহী যুগলের ৷ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ৷ গাড়িচালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে উপস্থিত লোকজন তাঁকে ধরে ফেলে ও গাড়িসমেত পুলিশের হাতে তুলে দেয় ।
খবর পেয়ে দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট থানার পুলিশ সেখানে পৌঁছয় । দু'টি দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । পুলিশ সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে খতিয়ে দেখছে । দুর্ঘটনাটি কীভাবে ঘটল, গাড়িটির গতি কত ছিল এবং সংঘর্ষের সময় বাইকটি কোন দিকে যাচ্ছিল, সেসব পুলিশ জানার চেষ্টা করছে ।
এই দুর্ঘটনায় দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট থানায় এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে । পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করে হরিয়ানার ঝাজ্জরের বাসিন্দা গাড়িচালক 26 বছর বয়সি ভূপেন্দ্রকে গ্রেফতার করেছে । অভিযুক্ত রোহিনীতে একটি দুধের দোকান চালান । ঘটনার তদন্ত চলছে ।
দক্ষিণ-পশ্চিমের ডিসিপি অমিত গোয়েল বলেন, "2 সেপ্টেম্বর বিকেল 5টার দিকে দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের আইওসি রেড লাইটের কাছে একটি পথ দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায় । ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দেখতে পায়, একটি বাইকে থাকা দু'জন এই দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন । তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন ।"
অমিত আরও জানান, বাইকটি হঠাৎ পিছলে গেলে পিছন থেকে আসা একটি চারচাকা গাড়ির সঙ্গে সেটির ধাক্কা লাগে । মৃত দু'জনের বয়স আনুমানিক 45 থেকে 50 বছর এবং তাঁরা লোধি রোডের এনডিএমসি-তে কাজ করতেন । তাঁরা কাজ শেষ করে দ্বারকার সেক্টর 1-এ নিজেদের বাড়িতে ফিরছিলেন ।
পাশাপাশি, প্রত্যক্ষদর্শীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । পুলিশ গাড়ির চালককে জেরা করছে এবং দুর্ঘটনার সময় কে গাড়িটি চালাচ্ছিলেন ও দুর্ঘটনার কারণ কী, জানার চেষ্টা করছে । দিল্লিতে একের পর এক পথ দুর্ঘটনার পর অতিরিক্ত গতি এবং বেপরোয়া গাড়ি চালানো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । বর্তমানে দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট পুলিশ স্টেশন পুরো বিষয়টি তদন্ত করছে ৷ সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে দুর্ঘটনার কারণ সামনে আসার পর পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।