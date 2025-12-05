ইন্ডিগো বিভ্রাটে নিজেদের বৌভাতে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজির স্বামী-স্ত্রী !

ইন্ডিগো বিভ্রাটে নিজেদের বৌভাতে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজির স্বামী-স্ত্রী !
ভুবনেশ্বর থেকে হুবলি পৌঁছতে না পেরে ভার্চুয়াল মাধ্যমে নিজেদের অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন স্বামী ও স্ত্রী ৷ তাঁদের অনুপস্থিতিতে বিয়ের উপাচার সারলেন মেয়ের পরিবার ৷
Published : December 5, 2025 at 4:40 PM IST
হুব্বালি (কর্ণাটক), 5 ডিসেম্বর: গায়ক নচিকেতা চক্রবর্তী লিখেছিলেন আধুনিক প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা মুখোমুখি বসেও মোবাইলে প্রেমালাপ সারেন ৷ এবার নিজেদের বিয়েতে অনলাইনে হাজির থাকতে হল এক দম্পতীকে ৷
শুধু তাই নয়, স্বামী-স্ত্রী'র বদলে বিয়ের উপাচার পালন কলেলন পাত্রীর বাবা ও মা ৷ এমনই অভিনব ঘটনা ঘটেছে কর্ণাটকের হুব্বালিতে ৷ সৌজন্য দেশজুড়ে চলতে থাকা ইন্ডিগো-বিভ্রাট ৷
সম্প্রতি ভুবনেশ্বরের বাসিন্দা সংগ্রাম দাসের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন হুব্বালির মেধা কেসিরাগারা ৷ দুজনেই বেঙ্গালুরুর একটি সংস্থায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়র ৷ কাজের সূত্রেই প্রেম আর সেখান থেকে বিয়ের সিদ্ধান্ত ৷ 23 নভেম্বর ভুবনেশ্বরে বিয়ের অনুষ্ঠান হয় ৷ 3 ডিসেম্বর অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল মেয়ের বাড়িতে ৷
সেখানে অন্যরা পৌঁছতে পারলেও সদ্য চারহাত এক হওয়া তরুণ-তরুণীর যাওয়া হল না ৷ বাধ্য হয়ে বিয়ের পোশাকে সজ্জিত হয়ে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন তাঁরা ৷ পরিবারের পাশাপাশি আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুদের সঙ্গে জীবনের এই বিশেষ মুহূর্ত কাটাতে না পেরে স্বভাবতই মন খারাপ স্বামী-স্ত্রীর ৷ অনুষ্ঠানের কয়েকটি ছবির পাশাপাশি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে ৷ তাতে স্বভাবতই আবেগী দেখিয়েছে দু'জনকে ৷
জানা গিয়েছে, হুব্বালি শহরের গুজরাত ভবনে বুধবার এই বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ তার আগেরদিন ভুবেনশ্বর থেকে বেঙ্গালুরু হয়ে হুব্বালি আসার বিমানের টিকিট কাটেন স্বামী ও স্ত্রী ৷ তাঁদের কয়েকজন আত্মীয়র আসার কথা ছিল মুম্বই হয়ে ৷ কিন্তু ভুবনেশ্বর বিজু পট্টনায়ক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছতেই জানা যায় দুটি রুটের বিমান বাতিল ৷ ট্রেনে এতটা পথ একদিনের মধ্যে আসার কোনও উপায় নেই ৷ সুযোগ নেই অনুষ্ঠান পিছয়ে দেওয়ারও ৷ বাধ্য হয়ে ভার্চুয়াল মাধ্যমেই বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে হল তাঁদের ৷
চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবার থেকেই আচমকা ভেঙে পড়ে ইন্ডিগোর উড়ান পরিষেবা । তার কয়েকদিন আগে থেকেই পরিষেবার মান পড়তে শুরু করে ৷ পাইলটদের বিশ্রামের পর্যাপ্ত সময় দেওয়া নিয়ে জটিলতার সূত্রপাত ৷ এদিকে, এয়ারলাইন্সের কাছে তো যথেষ্ট সংখ্যক পাইলটই নেই । সঙ্কট ক্রু মেম্বারেরও। এর জেরেই চরম এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে দেশের বিমানবন্দরগুলি জুড়ে ।
যেহেতু ইন্ডিগোর বিমানই সবথেকে বেশি চলাচল করে, তাই যাত্রীসংখ্যাও বেশি । হঠাৎ বিমান পরিষেবা থমকে যাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েছেন যাত্রীরা । টানা চতুর্থ দিন ধরে এই বিঘ্ন পরিষেবায় ভোগান্তির শিকার যাত্রীরা ৷ দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা, বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাই-সহ বিমানবন্দরগুলিতে কয়েকশো ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে ৷
এরইমধ্যে শুক্রবার দুপুর নাগাদ বেসরকারি ওই বিমানসংস্থাকে শ্রমবিধিতে ছাড় দিল কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন উড়ান নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ (DGCA)। সমস্ত পাইলট বা বিমানচালক ও ক্রুর সদস্যদের জন্য সাপ্তাহিক বিশ্রাম সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রত্যাহার করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বলা হয় ৷