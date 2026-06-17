শিবসেনায় ভাঙন-জল্পনা আরও প্রকট ! বিড়লার দ্বারস্থ উদ্ধব শিবিরের 6 সাংসদ

শিবসেনায় ভাঙন-জল্পনা আরও প্রকট ! বিড়লার দ্বারস্থ উদ্ধব শিবিরের 6 সাংসদ
সাংসদদের দল ছাড়তে 50 কোটির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে দাবি সঞ্জয়ের ৷ বৃহস্পতির বৈঠকে হাজির থাকতে হুইপ জারি উদ্ধবদের ৷
Published : June 17, 2026 at 7:00 PM IST
নয়াদিল্লি/মুম্বই, 17 জুন: উদ্ধব ঠাকরের হাতে থাকা শিবসেনায় ভাঙনের জল্পনা আরও স্পষ্ট হল ৷ বুধবার বিকেলে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করেলন 6 জন সাংসদ ৷ তবে তাঁদের মধ্যে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সে ব্যাপারে এখনও কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি ৷
9 জনের মধ্যে 6 সাংসদের দল ছাড়ার জল্পনার মধ্যে উদ্ধব শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত জানান, তাঁদের কাছে সাংসদদের দল ছাড়া সংক্রান্ত কোনও খবর নেই ৷ বৃহস্পতিবার সমস্ত সাংসদদের একটি দলীয় বৈঠকে হাজির থাকার জন্য হুইপ জারি করা হয়েছে ৷ তিন লাইনের সেই হুইপে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সংসদীয় দলের ওই বৈঠকে হাজির থাকা বাধ্যতামূলক ৷ সঞ্জয় মনে করেন, বৈঠক থেকেই গোটা বিষয়টি স্পষ্ট হবে ৷ তিনি নিজেও এদিন স্পিকারের সঙ্গে দেখা করেছেন ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন দলের দুই সাংসদ অরবিন্দ সাওয়ান্ত এবং অনিল দেশাই ৷
গত রবিবার মুম্বইতে দলের একটি বৈঠক ডেকেছিলেন উদ্ধব ৷ সেখানে দিল্লি থেকে পাঁচ সাংসদ যোগ দেন ভার্চুয়াল মাধ্যমে ৷ বাকি চারজনের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে ৷ বুধবারের মধ্য় সেই ফাটল আরও অনেকটাই চওড়া হয় ৷ এদিন সকালে দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে রাউত জানান, দলের বেশ কয়েকজন সাংসদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না ৷ তিনি দাবি করেন, বিজেপির তরফে তাঁদের সাংসদদের দল ছাড়ার পুরস্কার হিসেবে 50 কোটি টাকা করে দেওয়ার প্রস্তাব এসেছে ৷
এমন দাবি করার পর লোকসভার স্পিকারের সঙ্গে দেখা করেন তিন জন ৷ ওই বৈঠকের পর অনিল দেশাই সাংবাদিকদের জানান, ওম বিড়লাকে তাঁরা জানিয়েছেন, তিনি যেন কোনও অনৈতিক কার্যকলাপ হতে না দেন ৷ অনিলের দাবি, 9 জনের মধ্যে 6 জন দল ছেড়ে অন্য কাউকে সমর্থন করতে চাইলে সেটা শুধু অনৈতিক নয়, বেআইনি ৷ আইনে বলা আছে দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন থাকলেও এভাবে দলের মধ্য়ে থেকে কোনও ব্লক বানিয়ে অন্য কাউকে সমর্থন করা যায় না ৷ তবে এক্ষেত্রেও স্পিকারের সিদ্ধান্তই যে চূড়ান্ত সেটাও মেনে নিয়েছেন অনিল ৷
উদ্বব শিবিরের উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের দিল্লি সফর ৷ এই একনাথের হাত ধরেই 2022 সালে ভেঙেছিল শিবসেনা সরকার ৷ মহাবিকাশ আঘাড়ির সরকারও পড়ে গিয়েছিল ৷ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন একনাথ ৷ এবার আবারও তাঁকে সামনে রেখে উদ্ধব শিবিরে ভাঙন হয় কি না, সেটাই এখন দেখার ৷