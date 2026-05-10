ETV Bharat / bharat

চটি চুরির অভিযোগ, শিক্ষকের মারে মেরুদণ্ড ভাঙল পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীর

শিক্ষা বিভাগ এই গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে এখনও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলেই অভিযোেগ ৷ এমনকী ঘটনার কোনও তদন্তও তারা করেনি।

teacher beat 11 year old girl
শিক্ষকের মারে মেরুদণ্ড ভাঙল ছাত্রীর (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 10, 2026 at 8:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

রতলাম (মধ্যপ্রদেশ), 10 মে: স্কুল শিক্ষকের মারধরের ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মেরুদণ্ড, যার জেরে জীবনটাই কার্যত বদলে গিয়েছে 11 বছর বয়সি পঞ্চম শ্রেণির ওই ছাত্রীর। রতলামের ইসলামপুরার বাসিন্দা পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী ছয় মাস ধরে শয্যাশায়ী ৷ পঞ্চম শ্রেণির পরীক্ষাতেও বসতে পারেনি সে। বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার পর ভোপালের এইমস-এ অস্ত্রোপচার করা হয় তার ৷ যদিও এখনও হাঁটতে পারছে না সে।

যদিও শিক্ষা বিভাগ এই গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে এখনও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলেই অভিযোেগ ৷ এমনকী ঘটনার কোনও তদন্তও তারা করেনি। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে জাওরার ইন্ডাস্ট্রিয়াল থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ তবে শিক্ষা বিভাগের আধিকারিকরা এই ছাত্রীর দেখাশোনা করা বা স্কুলেই ঘটে যাওয়া এই গুরুতর ঘটনাটি আমলে নেওয়ার সময়টুকুও পাননি।

11 বছরের ওই ছাত্রীর সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পরই, তার খোঁজখবর নিতে ইসলামনগরে যায় অনেকেই। ঘটনার পর থেকেই শয্যাশায়ী ওই ছাত্রী ৷ তার বাবা জানান, তিনি চেয়েছিলেন তাঁর মেয়ে ভালোভাবে পড়াশোনা করবে ৷ চটি চুরির অভিযোগে স্কুলের শিক্ষক সন্তোষী পরিহার তাকে লাঠি দিয়ে এমন নির্মমভাবে মারেন যে তার মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে যায়।

নির্যাতিতার বাবা জানান, এই ঘটনা গত বছরের 10 সেপ্টেম্বরে ঘটেছিল। প্রথমে অভিযুক্ত শিক্ষক তাঁদের রীতিমতো হুমকি দিয়েছিল যাতে পরিবার কোনও অভিযোগ না করে। ওই ছাত্রীর বাবা বলেন, "আমাদের বলেছিল অভিযোগ না করতে ৷ সে নিজেই কবিতার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে বলেও জানিয়েছিল।" তবে, কিছুদিন পর শিক্ষক চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। মেয়ের চিকিৎসা ইন্দোর, বরোদা, আমেদাবাদ এবং পরে ভোপাল এইমসে করানো হয়। এই সময়ে 2 লক্ষ টাকারও বেশি খরচ হয়েছে তাঁর। ফলে আর্থিক অবস্থাও আরও খারাপ হয়ে যায়। ভোপাল এইমসে চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার হওয়া সত্ত্বেও মেয়ে শয্যাশায়ী বলেও জানান তিনি।

পরিবারের দাবি, ডাক্তার জানিয়েছেন, সুস্থ হতে অনেক সময় লাগতে পারে ছাত্রীর। পরে ছাত্রীর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে জাওরার ইন্ডাস্ট্রিয়াল থানায় শিক্ষিকার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। তবে, শিক্ষা বিভাগ এখনও পর্যন্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। পরিবারের দাবি, প্রায় ছয় মাস ধরে পঞ্চম শ্রেণির ওই ছাত্রী কার্যত একটি মৃতের মতো বিছানায় পড়ে আছে ৷

জেলা শিক্ষা অধিকর্তা অশোক কুমার লোধার বলেন, "এই ঘটনাটি আমার ডিইও হওয়ার আগে ঘটেছে, তাই তিনি এ বিষয়ে অবগত নই।" জেলা শিক্ষা অধিকর্তা ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনও মামলা দায়ের হওয়ার বিষয়েও অবগত নন। এদিকে, জাওরা ব্লক শিক্ষা আধিকারিক মুরলীধর বোরাসিও ইসলামপুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই ঘটনা সম্পর্কে জানেন না বলে জানিয়েছেন ৷

জাওরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিক্রম সিং চৌহান বলেন, "অভিযোগকারীর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত শিক্ষক সন্তোষী পরিহারের বিরুদ্ধে মারধর ও অন্যান্য ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ বিষয়ে পুলিশ বিভাগের পক্ষ থেকে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।"

TAGGED:

GIRL STUDENT FRACTURED SPINE
TEACHER BRUTALLY BEAT GIRL
শিক্ষকের মারে মেরুদণ্ড ভাঙল ছাত্রীর
TEACHER BEAT 11 YEAR OLD GIRL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.