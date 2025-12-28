ETV Bharat / bharat

শিল্প-সাম্রাজ্যের শীর্ষে বসেও ছিলেন মাটির মানুষ... জন্মবার্ষিকীতে স্মরণে রতন টাটা

টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরন এদিন বম্বে হাউসে প্রয়াত শিল্পপতি রতন টাটার আবক্ষ মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ।

Late Tata Group Chairman, Ratan Tata
টাটা গ্রুপের প্রাক্তন চেয়ারম্যান রতন টাটা (ফাইল ছবি, এএফপি)
December 28, 2025

হায়দরাবাদ, 28 ডিসেম্বর: "আমি সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বিশ্বাস করি না ৷ আমি সিদ্ধান্ত নিই এবং তারপর সেগুলিকে সঠিক প্রমাণ করি ৷" এই বিশ্বাসকে সঙ্গী করে টাটা গোষ্ঠীকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন রতন টাটা ৷

ভারতের শিল্প-বাণিজ্য়ের দুনিয়ায় তিনি এক অবিসংবাদিত আইকন ৷ পদ্মবিভূষণ পাওয়া শিল্পপতির 88তম জন্মদিন রবিবার ৷ বিশেষ এই দিনে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন বিশ্বজুড়ে টাটা গ্রুপের সদস্যরা ৷ শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে অন্যরাও ৷

টাটা গ্রুপের প্রাক্তন চেয়ারম্যানের জন্ম 1937 সালের 28 ডিসেম্বর ৷ পড়াশোনা করেন নিউইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৷ পড়াশোনা শেষ করে 1962 সালে দেশে ফেরেন ৷ নানা পদে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়ার পর 1991 সালে ভারতের অন্যতম বৃহত্তম সংস্থা টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৷ 2024 সালের 9 অক্টোবর মুম্বইয়ের ব্রিজ ক্যান্ডি হাসপাতালে শিল্পজগতের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের প্রয়াণ হয় ৷

শিল্পমহলের 'ট্রু জেন্টলম্যান'-এর জন্মবার্ষিকীতে রবিবার বম্বে হাউসে তাঁর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান টাটা গ্রুপের বর্তমান চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরন ৷ শ্রদ্ধা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লেখেন, "দেশীয় শিল্প গড়ে তোলা থেকে শুরু করে নিঃস্বার্থ উদারতার মাধ্যমে রতন টাটা বুঝিয়েছেন, জাতির সেবার মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য লুকিয়ে রয়েছে । তাঁর গৌরবের উত্তরাধিকার স্বনির্ভর ভারতকে অনুপ্রাণিত করবে ।"

এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে সংস্থার প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানায় টাট ট্রাস্টের তরফে ৷ পোস্টে লেখা, "তাঁর নির্দেশনায় স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, জীবিকা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে প্রভূত বিকাশ ঘটে ৷ তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশ তথা জাতির অর্থবহ অগ্রগতির জন্য আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করাই কেবল যথেষ্ট নয় ৷ এর জন্য উদ্ভাবন, সহায়ক প্রযুক্তি এবং স্থানীয় চাহিদা সম্পর্কে গভীর বোঝাপড়ার মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন ৷ আজ এই বিশেষ দিনে তাঁর আদর্শগুলিকে আমরা আরও একবার স্মরণ করছি ৷"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পিয়ূশ গোয়েল সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "উদ্ভাবনের সঙ্গে তাঁর নেতৃত্বে সহানুভূতির এক অপূর্ব মিশ্রন ছিল ৷ তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংস্থা এবং মূল্যবোধ প্রজন্মের পর প্রজন্মকে পথ দেখিয়ে চলেছে ৷"

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ লেখেন, "রতন টাটা কেবল শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেননি ৷ বরং, আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্বাস, করুণা, ভরসা এবং দেশের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন ৷ তাঁর উদারতা এবং দূরদর্শীতা দেশের প্রতিটি মানুষ এবং নতুন উদ্যোগীদের এগিয়ে যেতে সাহায্য় করছে ৷" এক্স হ্যান্ডেলে প্রাক্তন শিল্পপতিকে শ্রদ্ধা জানান কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবাকুমারও ৷ বেশ কয়েকদিন ধরে অসুস্থ থাকার পর 2024 সালের 9 অক্টোবর 86 বছর বয়সে জীবনাবসান হয় রতন টাটার ৷ এরপর 10 অক্টোবর পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ৷

