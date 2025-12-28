শিল্প-সাম্রাজ্যের শীর্ষে বসেও ছিলেন মাটির মানুষ... জন্মবার্ষিকীতে স্মরণে রতন টাটা
টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরন এদিন বম্বে হাউসে প্রয়াত শিল্পপতি রতন টাটার আবক্ষ মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ।
Published : December 28, 2025 at 4:18 PM IST
হায়দরাবাদ, 28 ডিসেম্বর: "আমি সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বিশ্বাস করি না ৷ আমি সিদ্ধান্ত নিই এবং তারপর সেগুলিকে সঠিক প্রমাণ করি ৷" এই বিশ্বাসকে সঙ্গী করে টাটা গোষ্ঠীকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন রতন টাটা ৷
ভারতের শিল্প-বাণিজ্য়ের দুনিয়ায় তিনি এক অবিসংবাদিত আইকন ৷ পদ্মবিভূষণ পাওয়া শিল্পপতির 88তম জন্মদিন রবিবার ৷ বিশেষ এই দিনে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন বিশ্বজুড়ে টাটা গ্রুপের সদস্যরা ৷ শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে অন্যরাও ৷
Our Chairman N. Chandrasekaran pays his respects to Mr. Ratan N Tata on his 88th birth anniversary in Bombay House, today. pic.twitter.com/tFkKkUeki2— Tata Group (@TataCompanies) December 28, 2025
টাটা গ্রুপের প্রাক্তন চেয়ারম্যানের জন্ম 1937 সালের 28 ডিসেম্বর ৷ পড়াশোনা করেন নিউইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৷ পড়াশোনা শেষ করে 1962 সালে দেশে ফেরেন ৷ নানা পদে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়ার পর 1991 সালে ভারতের অন্যতম বৃহত্তম সংস্থা টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৷ 2024 সালের 9 অক্টোবর মুম্বইয়ের ব্রিজ ক্যান্ডি হাসপাতালে শিল্পজগতের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের প্রয়াণ হয় ৷
Tributes to Ratan Tata Ji on his Jayanti who reshaped Indian enterprise with integrity and compassion. From building indigenous industry to selfless philanthropy, he showed that true success lies in service to the nation. His legacy will inspire a self-reliant Bharat.— Amit Shah (@AmitShah) December 28, 2025
শিল্পমহলের 'ট্রু জেন্টলম্যান'-এর জন্মবার্ষিকীতে রবিবার বম্বে হাউসে তাঁর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান টাটা গ্রুপের বর্তমান চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরন ৷ শ্রদ্ধা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লেখেন, "দেশীয় শিল্প গড়ে তোলা থেকে শুরু করে নিঃস্বার্থ উদারতার মাধ্যমে রতন টাটা বুঝিয়েছেন, জাতির সেবার মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য লুকিয়ে রয়েছে । তাঁর গৌরবের উত্তরাধিকার স্বনির্ভর ভারতকে অনুপ্রাণিত করবে ।"
Remembering our late Chairman, Mr. Ratan N. Tata, who believed true philanthropy is never personal, and leadership is a responsibility to turn influence into positive change.— Tata Trusts (@tatatrusts) December 28, 2025
Under his guidance, philanthropy evolved from charity to a strategic, results-driven approach,… pic.twitter.com/DlsS98KIVr
এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে সংস্থার প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানায় টাট ট্রাস্টের তরফে ৷ পোস্টে লেখা, "তাঁর নির্দেশনায় স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, জীবিকা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে প্রভূত বিকাশ ঘটে ৷ তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশ তথা জাতির অর্থবহ অগ্রগতির জন্য আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করাই কেবল যথেষ্ট নয় ৷ এর জন্য উদ্ভাবন, সহায়ক প্রযুক্তি এবং স্থানীয় চাহিদা সম্পর্কে গভীর বোঝাপড়ার মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন ৷ আজ এই বিশেষ দিনে তাঁর আদর্শগুলিকে আমরা আরও একবার স্মরণ করছি ৷"
On his Jayanti, I fondly remember Shri Ratan Tata ji with deep admiration and respect.— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) December 28, 2025
His leadership seamlessly blended innovation with compassion, redefining the role of Indian enterprise in national development.
The institutions he nurtured and the values he championed… pic.twitter.com/MBP8z1bCg7
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পিয়ূশ গোয়েল সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "উদ্ভাবনের সঙ্গে তাঁর নেতৃত্বে সহানুভূতির এক অপূর্ব মিশ্রন ছিল ৷ তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংস্থা এবং মূল্যবোধ প্রজন্মের পর প্রজন্মকে পথ দেখিয়ে চলেছে ৷"
Remembering the great visionary, Padma Vibhushan Shri Ratan Tata Ji on his Birth Anniversary!— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 28, 2025
A leader who built not just enterprises, but trust, compassion, and faith Indian excellence, globally.
His humility and vision remain a guiding light for every aspiring entrepreneur and… pic.twitter.com/zwexT2zsKx
মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ লেখেন, "রতন টাটা কেবল শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেননি ৷ বরং, আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্বাস, করুণা, ভরসা এবং দেশের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন ৷ তাঁর উদারতা এবং দূরদর্শীতা দেশের প্রতিটি মানুষ এবং নতুন উদ্যোগীদের এগিয়ে যেতে সাহায্য় করছে ৷" এক্স হ্যান্ডেলে প্রাক্তন শিল্পপতিকে শ্রদ্ধা জানান কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবাকুমারও ৷ বেশ কয়েকদিন ধরে অসুস্থ থাকার পর 2024 সালের 9 অক্টোবর 86 বছর বয়সে জীবনাবসান হয় রতন টাটার ৷ এরপর 10 অক্টোবর পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ৷