ETV Bharat / bharat

গর্ভগৃহে ইঁদুর-আরশোলার উৎপাতে জগন্নাথদেবের নিদ্রায় ব্যাঘাত ! চিন্তায় পুরীর সেবায়েতরা

নিয়ম মেনে কীটপতঙ্গ তাড়ানোর বিষয়ে বৈঠকে বসতে চলেছে মন্দির কর্তৃপক্ষ ৷ ASI-এর সঙ্গে আলোচনার পরই নেওয়া হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ৷

Puri Jagannath Temple
পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে আরশোলা-ইঁদুরের উপদ্রব (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 31, 2026 at 7:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

পুরী, 31 অগস্ট: জগন্নাথ মন্দিরের গর্ভগৃহে ক্রমশ বাড়ছে ইঁদুরের উপদ্রব ৷ যা দেবতাদের বিগ্রহের ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি করেছে । এই বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সেবাইত সম্প্রদায় পুরীর জেলাশাসক দিব্যজ্যোতি পারিদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ৷ জেলাশাসক আশ্বাস দেন, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (ASI)-র সঙ্গে পরামর্শ করে এই সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।

মন্দিরের অভ্যন্তরে ইঁদুর ও আরশোলার উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় দেবতাদের (মহাপ্রভু) শান্তিপূর্ণ নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটছে । গর্ভগৃহে এই সব উপদ্রবকারী প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেবতাদের পবিত্র বিগ্রহের সম্ভাব্য ক্ষতি নিয়ে সেবাইতরা গভীরভাবে চিন্তিত । সমাধানের পথ খুঁজতে পুরীর জেলাশাসক দিব্যজ্যোতি পারিদা শ্রী জগন্নাথ মন্দির প্রশাসনের (SJTA) কার্যালয়ে প্রবীণ সেবাইত, 'ছত্রিশা নিয়োগ'-এর প্রধান এবং 'দৈতাপতি নিয়োগ'-এর সম্পাদকের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন ।

বৈঠকের বিবরণ দিয়ে 'ছত্রিশা নিয়োগ'-এর মহানায়ক জনার্দন পট্টজোশী মহাপাত্র বলেন, "অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ইঁদুর ও আরশোলা প্রভুর নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে । দেবতাদের পবিত্র বিগ্রহের কোনও ক্ষতি হওয়ার আগেই এই সমস্যা দূর করার বিষয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে । শাস্ত্র ও প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী, ছুঁচোর জন্য ফাঁদ, ইঁদুরের জন্য এক বাটি ভাত এবং আরশোলা ধরার জন্য গুড়ের পাত্র পাতা হবে ।"

তিনি আরও জানান, প্রথা অনুযায়ী দেবতারা যখন শয়ন করেন, তখন 'জয়-বিজয়' দ্বার থেকে গর্ভগৃহ পর্যন্ত এলাকাটি অন্ধকার রাখা হয়, যা এই সব প্রাণীর বংশবৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে । ইঁদুর ও আরশোলা প্রায়শই দেবতাদের মাথার উপর থাকা 'কনকমুণ্ডি' চাঁদোয়ার নিচে বাসা বাঁধে । প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা চূড়ান্ত করতে শীঘ্রই শ্রী জগন্নাথ মন্দির প্রশাসনের প্রধান প্রশাসকের সভাপতিত্বে একটি বৈঠক ডাকা হবে ।

এই বিষয়ে পুরীর জেলাশাসক দিব্যজ্যোতি পারিদা বলেন, "ইঁদুরের উপদ্রব মোকাবিলার বিষয়ে ASI-র সঙ্গে আলোচনা হয়েছে । জগন্নাথ মন্দিরের ঐতিহ্যবাহী প্রথা ও রীতিনীতি মেনেই কঠোরভাবে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে ।"

TAGGED:

JAGANNATH TEMPLE IN PURI
JAGANNATH TEMPLE OF PURI
পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে ইঁদুর আরশোলা
RAT AND COCKROACH IN PURI TEMPLE
PURI JAGANNATH TEMPLE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.