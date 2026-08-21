60 বছর পর হিমাচলের অভয়ারণ্যে বিরল 'ঘোস্ট অর্কিড'

60 বছর পর হিমাচলের অভয়ারণ্যে বিরল 'ঘোস্ট অর্কিড'
বিরল প্রজাতির অর্কিডের দেখা মিলল হিমাচল প্রদেশের অভয়ারণ্যে ৷ উদ্ভিদকুলের সংরক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন আশার সঞ্চার বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা ৷
Published : August 21, 2026 at 4:28 PM IST
কিন্নর, 21 অগস্ট: প্রায় পাঁচ-ছয় দশকের ব্যবধানে হিমালচল প্রদেশের রকছম-চিতকুল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে আবারও বিরল ও রহস্যময় 'ঘোস্ট অর্কিড' (Epipogium aphyllum)-এর দেখা মিলল ৷ বন বিভাগের আধিকারিক সন্তোষ কুমার ঠাকুর, বন মিত্র আল্পনা নেগি, রূপ সিং ও গোপাল নেগিকে নিয়ে গঠিত একটি বন্যপ্রাণী বিষয়ক দল রকছম এলাকায় উদ্ভিদটির ছবি তুলেছে ৷
হিমাচলের উদ্ভিদ সম্পদের ক্ষেত্রে এটিকে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে ৷ এই বিরল প্রজাতির অর্কিড পশ্চিম হিমালয়ের বিরল উদ্ভিদকুলের সংরক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন আশার সঞ্চার করেছে ৷ সামগ্রিকভাবে, রাজ্যের জীববৈচিত্র্যের জন্য এটিকে একটি বড় মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে ৷ উদ্ভিদটির ছবি তোলার পাশাপাশি, বন বিভাগের দলটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তও সংগ্রহ করা হয়েছে ৷ এই উদ্ভিত এতটাই বিরল যে জরিপ চলাকালীন এই প্রজাতির মাত্র চারটি উদ্ভিদ পাওয়া গিয়েছে ৷
উদ্ভিদবিদ্যার ক্ষেত্রে এক বড় সাফল্য
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বন সংরক্ষক এবং বিশ্বখ্যাত উদ্ভিদ-শ্রেণিবিন্যাসবিদ ড. গুরিন্দরজিৎ সিং গোরায়া বলেছেন, "ঘোস্ট অর্কিড হিমাচল প্রদেশের অন্যতম বিরল অর্কিড ৷ 60 থেকে 70 বছর আগে এর রেকর্ড রয়েছে ৷ এরপর এমন একটি নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া উদ্ভিদবিদ্যার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য ৷"
1921 সালে প্রথম উল্লেখ
বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী হেনরি কোলেট 1921 সালে শিমলা জেলার ফাগু এলাকায় উদ্ভিদটি দেখেছিলেন এবং প্রথমবার ঘোস্ট অর্কিডের কথা উল্লেখ করেছিলেন ৷ পরে, 1959 সালে ড. রাও এর নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন ৷ যদিও পরবর্তী বছরগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছিল, তবুও নির্ভরযোগ্য ও সমসাময়িক নথিপত্রের অভাব ছিল ৷ ফলে, রকছম-চিতকুল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য থেকে পাওয়া এই নতুন নথিটি বৈজ্ঞানিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে ৷
উদ্ভিদবিদ্যার প্রবীণ বিশেষজ্ঞ ড. ভগবতী প্রসাদ শর্মা উল্লেখ করেছেন, "বিশ্বজুড়ে Epipogium গণের প্রায় আটটি প্রজাতি রয়েছে, যার মধ্যে তিনটি ভারতে নথিভুক্ত করা হয়েছে ৷" অনুকূল আবহাওয়া পেলে মাটি ফুঁড়ে হঠাৎ করেই এর পুষ্পদণ্ড বেরিয়ে আসে, ফুলগুলি কয়েক দিন ফোটে এবং প্রায় 10 থেকে 12 দিন পর তা আবার অদৃশ্য হয়ে যায় ৷