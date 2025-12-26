বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর 'অবিরাম আক্রমণ', উদ্বিগ্ন ভারত

বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর 'অবিরাম আক্রমণ', উদ্বিগ্ন ভারত
বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল ভারত ৷ পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানালেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ৷
By PTI
Published : December 26, 2025 at 8:03 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 ডিসেম্বর: হিন্দু যুবক দীপুচন্দ্র দাসকে পিটিয়ে মারার ঘটনার নিন্দা করল ভারত ৷ বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল শুক্রবার জানিয়েছেন, হিন্দু-সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর হয়ে চলা 'অবিরাম আক্রমণ'কে সংবাদ মাধ্যমের প্রচার বা রাজনৈতিক হামলা বলে উপেক্ষা করা যায় না ৷ মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সংখ্যালঘুদের উপর 2 হাজার 900টি হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেন তিনি ৷ এই ধরনের ঘটনা খুবই উদ্বেগজনক ৷ একইসঙ্গে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন যাতে অবাধ ও সুষ্ঠ হয় সেই দাবিও জানিয়েছেন মুখপাত্র ৷
সাংবাদিকদের রণধীর বলেন, "বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান-সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ হয়ে চলেছে তা গভীর উদ্বেগজনক ৷ সম্প্রতি হিন্দু যুবকেক পিটিয়ে মারার ঘটনারও তীব্র নিন্দা করি আমরা ৷ আশা করি এই হত্যার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি হবে ৷ ছাড়া হবে না চক্রান্তকারীদেরও ৷" মুখপাত্র জানান, বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপর ভারত কড়া নজর রাখছে ৷
বক্তব্যের অন্য একটি অংশে রণধীর দাবি করেন, একটি নিরপেক্ষ সংস্থার সমীক্ষায় উঠে এসেছে অন্তবর্তী সরকারের আমলে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের 2 হাজার 900টি ঘটনা ঘটেছে ৷ এখানেই তাঁর মন্তব্য়, "বাংলাদেশে যেভাবে সংখ্যালঘুদের বারবার আক্রমণের মুখে পড়তে হচ্ছে সেটাকে সংবাদ মাধ্য়মের অপপ্রচার বা নিছক রাজনৈতিক হামলা বলে উপেক্ষা করা যেতে পারে না ৷"
গণ আন্দোলনের নেতা শরীফ ওসমান হাদির হত্যাকে কেন্দ্র করে গত বেশ কয়েকদিন ধরে অশান্ত বাংলাদেশ ৷ এরই মধ্যে কয়েকদিন আগে ময়মনসিংহের বাসিন্দা পেশায় পোশাক কারখানার কর্মী দীপুচন্দ্র দাসকে পিটিয়ে মেরে ফেলে ভিড় ৷ তিনি নাকি ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন ৷ এই 'অপরাধে' তাঁকে পিটিয়ে খুন করে দেহে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয় ৷ তবে দীুপর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ৷
ঘটনার পর ইউনূস প্রশাসন জানায় আধুনিক বাংলাদেশে এই ধরনের ঘটনার কোনও স্থান নেই ৷ এই কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা কোনওভাবে রেহাই পাবে না ৷ পরে এই ঘটনায় দশজনকে গ্রেফতারও করে পুলিশ ৷ অশান্তির আবহে বাংলাদেশ অন্তর্বর্তী সরকারের এক শিক্ষা দফতরের উপদেষ্টা সিআর আবরার নিহত যুবকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন ৷ নৃশংস সেই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে তিনি জানান, এই ঘটনার কোনও অজুহাত হয় না ৷ দীপুর পরিবারের দায়িত্ব নেবে সরকার ৷
তিনি বলেন, "এই বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে ৷ মৃতের পরিবারের প্রতি তিনি গভীর শোক জ্ঞাপন করেছেন ৷ দীপু দাসের স্ত্রী, সন্তান এবং অভিভাবকের সমস্ত দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত বাংলাদেশ সরকার ৷" অন্যদিকে, দীপু খুনের প্রতিবাদে দিল্লি ও কলকাতায় বিক্ষোভ সমাবেশ করে হিন্দু সংগঠনগুলি ৷