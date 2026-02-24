ETV Bharat / bharat

ভেঙে পড়ল রাঁচি থেকে দিল্লিগামী বিমান, মৃত্যু সকলের

উড়ানের কিছু সময়ের পরই ভেঙে পড়ে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের মেডিক্যাল চার্টার্ড বিমানটি ৷ বিমান চালক, কর্মী-সহ তাতে ছিলেন সাতজন ৷ সকলেরই মৃত্যু হয়েছে ৷

MEDICAL CHARTERED PLANE CRASHES
ভেঙে পড়ল রাঁচি থেকে দিল্লিগামী বিমান (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 24, 2026 at 6:59 AM IST

চাতরা, 24 ফেব্রুয়ারি: যাত্রা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝাড়খণ্ডের চাতরায় ভেঙে পড়ল বিমান ৷ রাঁচির বিরসা মুন্ডা বিমানবন্দর থেকে উড়ান শুরু করেছিল দিল্লিগামী এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের মেডিক্যাল চার্টার্ড বিমানটি ৷ ওড়ার কিছু সময়ের মধ্যেই সোমবার সন্ধ্য়া 7.10 মিনিটে ঝাড়খণ্ডের চাতরা জেলার সিমারিয়া এলাকার খাসিয়াতু করম তান্ড জঙ্গলে ভেঙে পড়ে সেটি ৷

রাঁচি বিমানবন্দরের ডিরেক্টর সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে মেডিক্যাল চার্টার্ড বিমানটির সমস্ত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল । তারপরই তা ভেঙে পড়ে ৷ বিমানে ছিলেন চালক, কর্মী-সহ সাতজন ৷ তাতে সকলেরই মৃত্যু হয়েছে ৷

বিস্তারিত আসছে...

