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সফল শিল্পপতি: রামোজি গ্রুপের শৈলজা কিরণ ও আরএফসি'র সি বিজয়েশ্বরীকে পুরস্কৃত করল হাইবিজ টিভি

Ramoji Group Among Top 60 Business Leaders: রামোজি গ্রুপের মার্গদর্শী-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর শৈলজা কিরণ এবং রামোজি ফিল্ম সিটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সি বিজয়েশ্বরী পুরস্কৃত ৷

Ramoji Group
পুরস্কৃত রামোজি গ্রুপের মার্গদর্শী-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর শৈলজা কিরণ এবং রামোজি ফিল্ম সিটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সি. বিজয়েশ্বরী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 13, 2026 at 8:45 PM IST

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হায়দরাবাদ: বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে জয়ী হয়ে সফল প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, এমন 60 জন বিশিষ্ট শিল্পপতি ব্যক্তিত্বের সাফল্যের কাহিনি নিয়ে 'হাইবিজ টিভি' (HiBiz TV) শনিবার একটি 'কফি টেবিল বুক' প্রকাশ করেছে ৷

হায়দরাবাদের নানকরামগুডায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অন্ধ্রপ্রদেশের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী টিজি ভরত এই কফি টেবিল বুকটি প্রকাশ করেন ৷ সেখানে ওই 60 জন ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধনা জানানো হয় ৷ উল্লেখ্যযোগ্য, পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের তালিকায় ছিলেন রামোজি গ্রুপের মার্গদর্শী-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর শৈলজা কিরণ এবং রামোজি ফিল্ম সিটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সি বিজয়েশ্বরী ৷ এই দু'জনের তরফে রামোজি গ্রুপের প্রতিনিধিরা গিয়ে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন ৷

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী টিজি ভরত বলেন, "বইটিতে যে 60 জন শিল্পপতির যাত্রাপথের কথা বলা হয়েছে, তা পড়লে তরুণ প্রজন্ম অনুপ্রেরণা পাবেন ৷ ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি ও নতুন সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এমন সব প্ল্যাটফর্ম গুরুত্বপূর্ণ, যা উদ্যোক্তাদের স্বীকৃতি দেয় এবং তাঁদের সাফল্যকে তুলে ধরে ৷"

তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুর নেতৃত্বে অন্ধ্রপ্রদেশ একটি বিনিয়োগ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে ৷ মন্ত্রী দাবি করেন, দেশে আসা মোট বিনিয়োগের 26 শতাংশই অন্ধ্রপ্রদেশে আসছে ৷ তিনি তেলেঙ্গানার উন্নয়নে নাইডুর 'ভিশন 2020'-এর অবদানের কথাও উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, রাজ্যটি এখন 'অটো মোড'-এ (স্বয়ংক্রিয় গতিতে) এগিয়ে চলেছে ৷ মন্ত্রী জানান, অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারও রাজ্যটিকে উন্নয়নের একই স্তরে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে ৷

হাইবিজ টিভির ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজগোপাল বলেন, "সমাজের সামনে শিল্পপতিদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সাফল্য তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের 17 বছরের যাত্রাপথে এই প্রথমবার এমন একটি বই প্রকাশ করা হল ৷"

TAGGED:

HIBIZ TV
RAMOJI GROUP
MARGADARSI MD SAILAJA KIRON
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