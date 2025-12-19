তৈরি হোক রামোজি স্কিল সেন্টার, ANR কলেজে 50 লক্ষ টাকা অনুদান CMD কিরণের
আক্কিনেনি নাগেশ্বর রাও কলেজের হীরক জয়ন্তী উদযাপনে 50 লক্ষ টাকা দান করলেন রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর (CMD) সিএইচ কিরণ ৷
গুড়িভাড়া (অন্ধ্রপ্রদেশ), 19 ডিসেম্বর: কলেজে তৈরি হোক রামোজি রাও স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ৷ যার থেকে আধুনিক দুনিয়ার চাহিদামতো ANR (আক্কিনেনি নাগেশ্বর রাও) কলেজ পড়ুয়ারা বিভিন্ন চাকরির জন্য সাহায্য পাবে ৷ কলেজ কর্তৃপক্ষকে 50 লক্ষ টাকা অনুদান দিয়ে জানালেন, রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর (CMD) সিএইচ কিরণ ৷ বৃহস্পতিবার সিএইচ কিরণ কলেজের হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে ডায়মন্ড জুবিলি স্মারক উদ্বোধন করেন ৷
অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার গুডিভাড়ায় রয়েছে আক্কিনেনি নাগেশ্বরা রাও কলেজ ৷ প্রতিষ্ঠানের 75 বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে সিএইচ কিরণ জানান, তাঁর বাবা স্বর্গীয় রামোজি রাও ও মা রমা দেবী এই কলেজেই পড়াশোনা করছেন ৷ এখন তিনি এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত পেতে পেরে আনন্দিত ৷ তিনি বলেন," রামোজি রাও স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার আধুনিক দুনিয়ার চাহিদামতো বিভিন্ন চাকরির জন্য সাহায্য পাবে ছাত্রদের গড়ে তুলতে সাহায্য করবে ৷"
গতকাল ANR কলেজের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি এম. ভেঙ্কাইয়া নাইডু ৷ তিনি অনুষ্ঠানের মঞ্চে বক্তব্য রাখেন ৷ পাশাপাশি, তিনি কলেজের সঙ্গে যোগ দেওয়া নিয়ে রামোজি গ্রুপের সিএমডি সিএইচ কিরণের প্রশংসা করেন ৷ সেইসঙ্গে প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি কলেজ কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিয়ে জানান, 'ইনাডু' (তেলুগু সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যম) যেমন এতদিন ধরে (50 বছরেরও বেশি) ব্যবস্থাপনা কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে তেমনই যেন এই সেন্টারটিকে সেভাবেই চালনা করা হয় ৷
এরপর আক্কিনেনি নাগেশ্বর রাওয়ের প্রতিকৃতি সম্বলিত একটি বিশেষ ডাকটিকিট উন্মোচন করেন ভেঙ্কাইয়া নাইডু ৷ তারপর তিনি বলেন, "শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিকশিত হতে হবে ।" পাশাপাশি তিনি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের পথে আরও এগিয়ে জন্য আদর্শ হয়ে ওঠার আহ্বান জানান । এর আগে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশনার (Former Central Vigilance Commissioners) কেভি চৌধুরী আহ্বান জানিয়ে জোর দিয়েছিলেন, দ্রুত কলেজের পাঠ্যক্রম সংস্কার করতে হবে ৷ পুরনো কোর্সগুলিকে এমন প্রোগ্রামগুলিতে পরিবর্তন করা উচিত যা পড়ুয়াদের আধুনিক বিশ্বে সফল হতে কাজে আসবে ৷
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি বাট্টু দেবানন্দও । তিনিও তাঁর কলেজ জীবনে এএনআর-এ পড়ার কথা স্মরণ করেন এবং তাঁর সফলতার পিছনে যে কলেজের শিক্ষকদেরই অবদান রয়েছে তাও তুলে ধরেন ৷ পাশাপাশি, এদিন অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল আব্দুল নাজির এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান কলেজের বিশেষ অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা জানান ৷