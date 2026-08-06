রামোজি গ্রুপের সঙ্গে গাঁটছড়া, কেরলের পর্যটকদের জন্য ফিল্ম সিটিতে বিশেষ প্যাকেজ
বিশেষভাবে তৈরি এই প্যাকেজগুলোর ফলে কেরল থেকে আসা পর্যটকদের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম স্টুডিও কমপ্লেক্সটি ভ্রমণ আরও সহজ ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে আশা ।
Published : August 6, 2026 at 1:32 PM IST
তিরুঅনন্তপুরম, 6 অগস্ট: কেরলবাসীর জন্য সুখবর ৷ মালয়ালিদের জন্য ওনাম উৎসবের আগাম উপহার হিসেবে, রামোজি গ্রুপ রাজ্যের বৃহত্তম কেবল নেটওয়ার্ক প্রদানকারী সংস্থা 'কেরল ভিশন'-এর সঙ্গে অংশীদারিত্ব করেছে । এর মাধ্যমে হায়দরাবাদের বিশ্ববিখ্যাত ও আইকনিক 'রামোজি ফিল্ম সিটি'-র জন্য বিশেষ পর্যটন প্যাকেজ চালু করা হচ্ছে । বিশেষভাবে তৈরি এই প্যাকেজগুলোর ফলে কেরল থেকে আসা পর্যটকদের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম স্টুডিও কমপ্লেক্সটি ভ্রমণ আরও সহজ ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে ।
তিরুঅনন্তপুরমে আয়োজিত 'ইয়েস টু গো - কেরল ভিশন ট্যুরিজম ক্লাব'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই ঘোষণাটি করা হয় । রামোজি ফিল্ম সিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এ.ভি. রাও, চিফ বিজনেস অফিসার রুচি পান্ত এবং কেরল ভিশনের প্রতিনিধিরা যৌথভাবে 'রামোজি ফিল্ম সিটি এক্সক্লুসিভ ট্যুরিজম প্যাকেজ'-এর পোস্টার উন্মোচন করেন । বুধবারের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রামোজি ফিল্ম সিটি এবং কেরল ভিশন ট্যুরিজম ক্লাবের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) বিনিময়ের মাধ্যমে এই অংশীদারিত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয় ।
ট্যুরিজম ক্লাবের উদ্বোধনকালে পর্যটন, সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র বিষয়ক মন্ত্রী পি.সি. বিষ্ণুনাথ বলেন, "কেরলের ভবিষ্যৎ পর্যটন উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল এবং সরকার পর্যটন খাতে বিনিয়োগকারীদের 'শিল্প বিনিয়োগ'-এর মর্যাদা প্রদান করবে । কেরলের যে কোনও স্থানে পর্যটন ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনা রয়েছে ।" মন্ত্রী জানান, তেলেঙ্গানার দায়িত্বে থাকা এআইসিসি (AICC) সেক্রেটারি হিসেবে প্রায় তিন বছর হায়দরাবাদে থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনও রামোজি ফিল্ম সিটি দেখার সুযোগ পাননি; তবে তিনি খুব শীঘ্রই সেখানে যাবেন ।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রামোজি ফিল্ম সিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এ.ভি. রাও বলেন যে, "কেরলের সঙ্গে রামোজি ফিল্ম সিটির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে । ফিল্ম সিটির এই বিশেষ প্যাকেজটি কেরল ভিশনের ট্যুরিজম অ্যাপের সঙ্গে সংযুক্ত করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যা কেরল থেকে রামোজি ফিল্ম সিটিতে ভ্রমণকারী পর্যটকদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে । এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে বিশেষ প্যাকেজগুলো বর্তমানে চূড়ান্ত করা হচ্ছে । তিনি এই প্রকল্পের সাফল্য নিয়ে রামোজি গ্রুপের পূর্ণ আশা ব্যক্ত করেন এবং কেরল ভিশন ট্যুরিজম ক্লাবকে সব ধরনের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন ।"
'ইয়েস টু গো' প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন চিফ বিজনেস অফিসার রুচি পান্ত । তিনি জানান, কেরল থেকে আসা পর্যটকদের কাছে ফিল্ম সিটির মনোরম দৃশ্য ও আকর্ষণগুলো তুলে ধরার লক্ষ্যেই এই প্যাকেজগুলো সাজানো হবে । এখানে 2,000 একর জায়গা শুধুমাত্র চলচ্চিত্র শ্যুটিংয়ের জন্য নিবেদিত রয়েছে এবং পাশাপাশি বিভিন্ন ক্যাটাগরির পাঁচটি হোটেলও এখানে অবস্থিত । এখানে এমন কিছু স্থান রয়েছে যেখানে দর্শনার্থীরা সরাসরি চলচ্চিত্র ধারণের দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন ; এছাড়া এখানকার পাখি ও প্রজাপতি উদ্যান শিক্ষার্থী ও শিশুদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় হবে । এসবের পাশাপাশি, বড় আকারের সম্মেলন, বিয়ে এবং বিবাহ-পরবর্তী অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্যও এই স্থানটি সব ধরনের সুবিধাসম্পন্ন । মালয়ালি পর্যটকরা এই সুযোগটি পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেন ৷ হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটিতে সকল মালয়ালিকে স্বাগত ।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিওএ (COA)-এর সভাপতি প্রবীণ মোহন । এছাড়া কেরল ভিশন ট্যুরিজম লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জ্যোতি কুমার ভি এস, সিআইডিসিও (CIDCO)-র সভাপতি কে বিজয়াকৃষ্ণন এবং সিওএ-র সাধারণ সম্পাদক সুরেশ পি বি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন ।