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পর্যটনে সেরা রামোজি ফিল্ম সিটি, স্বীকৃতি তেলেঙ্গানা সরকারের

Ramoji Film City: 2021 সালের পর দ্বিতীয়বার রামোজি ফিল্ম সিটি এই পুরস্কার পেল ৷ তেলেঙ্গানার পর্যটনমন্ত্রী জুপাল্লি কৃষ্ণা রাও এই পুরস্কার তুলে দেন ৷

Ramoji Film City
রামোজি ফিল্ম সিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এভি রাও (মাঝখানে) তেলেঙ্গানার পর্যটনমন্ত্রী জুপাল্লি কৃষ্ণা রাওয়ের কাছ থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করছেন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 27, 2026 at 2:55 PM IST

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হায়দরাবাদ, 27 সেপ্টেম্বর: বিশ্ব পর্যটন দিবসে সুখবর ৷ নতুন পালক রামোজি ফিল্ম সিটির মুকুটে ৷ শনিবার তেলেঙ্গানা সরকার রামোজি ফিল্ম সিটিকে 'পর্যটন কেন্দ্রের সেরা নাগরিক ব্যবস্থাপনা' (Best Civic Management of Tourist Destination) পুরস্কারে ভূষিত করেছে । এই নিয়ে দ্বিতীয়বার রামোজি ফিল্ম সিটি এই সম্মান পেল ৷ এর আগে 2021 সালেও তারা এই পুরস্কার পেয়েছিল ।

'ডিজিটাল এজেন্ডা-কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের নতুন রূপায়ন' শীর্ষক বিষয়কে সামনে রেখে তেলেঙ্গানায় হায়দরাবাদের শিল্পারামামে একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ৷ সেই অনুষ্ঠানে 2026 সালের এই পুরস্কারটি প্রদান করা হয় । যেখানে রামোজি ফিল্ম সিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এভি রাও তেলেঙ্গানার পর্যটনমন্ত্রী জুপাল্লি কৃষ্ণা রাওয়ের কাছ থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন ।

Ramoji Film City
পুরস্কার গ্রহণের পর রামোজি ফিল্ম সিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এভি রাও (ইটিভি ভারত)

দলীয় প্রচেষ্টা ও নেতৃত্বের বলিষ্ঠ সহযোগিতাকেই এই পুরস্কার প্রাপ্তির পিছনের কৃতিত্ব হিসাবে তুলে ধরেন এভি রাও ৷ তিনি বলেন, "সুযোগ-সুবিধা, পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের দিক থেকে রাজ্য বা দেশের অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানই রামোজি ফিল্ম সিটির সমকক্ষ নয় । আমাদের কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অনুপ্রেরণা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ফলেই এই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে ।"

অনুষ্ঠানটিতে 29টি বিভাগে পুরস্কার প্রদান করা হয় ৷ যার মাধ্যমে রেস্তরাঁ, রিসোর্ট, বিনোদন পার্ক এবং ট্রাভেল এজেন্সির মতো খাতগুলোতে উৎকর্ষের স্বীকৃতি জানানো হয় । অনুষ্ঠান চলাকালে মন্ত্রী জুপাল্লি কৃষ্ণা রাও আতিথেয়তা বা হসপিটালিটি খাতে প্রযুক্তির মাধ্যমে আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনার ওপর আলোকপাত করেন । তিনি উল্লেখ করেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং ডেটা অ্যানালিটিক্সের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে রাজ্যটি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও ব্যক্তিগত পছন্দ-মাফিক ভ্রমণের পরিকল্পনা তৈরি, বহুভাষিক সহায়তা প্রদান, ডিজিটাল উপায়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা এবং আকর্ষণীয় ভার্চুয়াল অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দিতে পারে ।

মন্ত্রী বলেন, "আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ ও আধুনিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি, যার মাধ্যমে পর্যটকরা রাজ্যের বিভিন্ন গন্তব্য, দর্শনীয় স্থান, ভ্রমণ প্যাকেজ এবং স্থানীয় কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সহজে ও নির্বিঘ্নে জানতে পারেন ।" পর্যটন প্রসারের বিষয়টিকে একটি যৌথ সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে উল্লেখ করে মন্ত্রী আরও বলেন যে, 'তেলেঙ্গানা পর্যটন নীতি 2025-30'-এর আওতায় রাজ্য সরকার 50 কোটি টাকার বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং 5 লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ।

TAGGED:

WORLD TOURISM DAY
TELANGANA TOURISM AWARDS
রামোজি ফিল্ম সিটি
রামোজি ফিল্ম সিটি পেল পুরস্কার
RAMOJI FILM CITY

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