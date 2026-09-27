পর্যটনে সেরা রামোজি ফিল্ম সিটি, স্বীকৃতি তেলেঙ্গানা সরকারের
Ramoji Film City: 2021 সালের পর দ্বিতীয়বার রামোজি ফিল্ম সিটি এই পুরস্কার পেল ৷ তেলেঙ্গানার পর্যটনমন্ত্রী জুপাল্লি কৃষ্ণা রাও এই পুরস্কার তুলে দেন ৷
Published : September 27, 2026 at 2:55 PM IST
হায়দরাবাদ, 27 সেপ্টেম্বর: বিশ্ব পর্যটন দিবসে সুখবর ৷ নতুন পালক রামোজি ফিল্ম সিটির মুকুটে ৷ শনিবার তেলেঙ্গানা সরকার রামোজি ফিল্ম সিটিকে 'পর্যটন কেন্দ্রের সেরা নাগরিক ব্যবস্থাপনা' (Best Civic Management of Tourist Destination) পুরস্কারে ভূষিত করেছে । এই নিয়ে দ্বিতীয়বার রামোজি ফিল্ম সিটি এই সম্মান পেল ৷ এর আগে 2021 সালেও তারা এই পুরস্কার পেয়েছিল ।
'ডিজিটাল এজেন্ডা-কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের নতুন রূপায়ন' শীর্ষক বিষয়কে সামনে রেখে তেলেঙ্গানায় হায়দরাবাদের শিল্পারামামে একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ৷ সেই অনুষ্ঠানে 2026 সালের এই পুরস্কারটি প্রদান করা হয় । যেখানে রামোজি ফিল্ম সিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এভি রাও তেলেঙ্গানার পর্যটনমন্ত্রী জুপাল্লি কৃষ্ণা রাওয়ের কাছ থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন ।
দলীয় প্রচেষ্টা ও নেতৃত্বের বলিষ্ঠ সহযোগিতাকেই এই পুরস্কার প্রাপ্তির পিছনের কৃতিত্ব হিসাবে তুলে ধরেন এভি রাও ৷ তিনি বলেন, "সুযোগ-সুবিধা, পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের দিক থেকে রাজ্য বা দেশের অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানই রামোজি ফিল্ম সিটির সমকক্ষ নয় । আমাদের কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অনুপ্রেরণা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ফলেই এই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে ।"
పర్యాటక ప్రాంతాలు సంతోషం, ఆహ్లాదాన్నివ్వడమే కాకుండా ప్రజల ఆలోచన విధానాన్ని కూడా మారుస్తాయి. టూరిజం అనేది ఒక సామాజిక బాధ్యత. పర్యాటక ప్రాంతాల అభివృద్ధితో వేలాది మందికి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి లభిస్తుంది. కళాకారులకు జీవనోపాధి కల్పించేందుకు టూరిజం స్పాట్లలో కళా ప్రదర్శనలకు… pic.twitter.com/hOpqUIuxcj— Jupally Krishna Rao (@jupallyk_rao) September 26, 2026
অনুষ্ঠানটিতে 29টি বিভাগে পুরস্কার প্রদান করা হয় ৷ যার মাধ্যমে রেস্তরাঁ, রিসোর্ট, বিনোদন পার্ক এবং ট্রাভেল এজেন্সির মতো খাতগুলোতে উৎকর্ষের স্বীকৃতি জানানো হয় । অনুষ্ঠান চলাকালে মন্ত্রী জুপাল্লি কৃষ্ণা রাও আতিথেয়তা বা হসপিটালিটি খাতে প্রযুক্তির মাধ্যমে আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনার ওপর আলোকপাত করেন । তিনি উল্লেখ করেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং ডেটা অ্যানালিটিক্সের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে রাজ্যটি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও ব্যক্তিগত পছন্দ-মাফিক ভ্রমণের পরিকল্পনা তৈরি, বহুভাষিক সহায়তা প্রদান, ডিজিটাল উপায়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা এবং আকর্ষণীয় ভার্চুয়াল অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দিতে পারে ।
LIVE : World Tourism Day programme at Sampradaya Vedika, Shilparamam https://t.co/Lpefbj0ZBp— Bhatti Vikramarka Mallu (@Bhatti_Mallu) September 26, 2026
মন্ত্রী বলেন, "আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ ও আধুনিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি, যার মাধ্যমে পর্যটকরা রাজ্যের বিভিন্ন গন্তব্য, দর্শনীয় স্থান, ভ্রমণ প্যাকেজ এবং স্থানীয় কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সহজে ও নির্বিঘ্নে জানতে পারেন ।" পর্যটন প্রসারের বিষয়টিকে একটি যৌথ সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে উল্লেখ করে মন্ত্রী আরও বলেন যে, 'তেলেঙ্গানা পর্যটন নীতি 2025-30'-এর আওতায় রাজ্য সরকার 50 কোটি টাকার বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং 5 লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ।