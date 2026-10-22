আরও বাড়ছে বিনোদনের পরিধি, আন্তর্জাতিক পর্যটকদের কাছে টানার উদ্যোগ রামোজি ফিল্ম সিটির
Ramoji Film City: আইটিবি এশিয়া 2026-এ অংশ নিয়েছিল রামোজি । 21 থেকে 23 অক্টোবর পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে বসেছিল সম্মেলনের আসর ।
Published : October 22, 2026 at 1:01 AM IST
সিঙ্গাপুর ও হায়দরাবাদ 22 অক্টোবর: আরও বাড়তে চলেছে রামোজি ফিল্ম সিটির বিনোদের পরিধি । এমনিতেই দেশে রামোজির মতো ঘোরার জায়গা প্রায় নেই বললেই চলে । এখানে ভ্রমণের পাশাপাশি সিনেমা সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায় । তাছাড়া আতিথ্য় বা বিনোদনের মানও সর্বজনবিদিত ।
সিঙ্গাপুরে আয়োজিত আইটিবি এশিয়া 2026-এ অংশ নিয়েছিল রামোজি । 21 থেকে 23 অক্টোবর আয়োজিত এই ইভেন্টে অংশ নিয়ে নিজেদের আন্তর্জাতিক উপস্থিতি আরও বাড়ানোর কাজ শুরু করল রামোজি । বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে চুক্তির পথও খুলে গেল । আর তার সাহায্যে আরও বেশি সংখ্যক বিদেশি পর্যটকদের কাছে পৌঁছনোর রাস্তাও চওড়া হল।
বিদেশ থেকে আসা পর্যটকরা এমনিতেই ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ দেখার পাশাপাশি একটু অন্য কিছু খোঁজেন । সেই বিচারে রামোজি তাঁদের কাছে খুবই পছন্দের একটি গন্তব্য । তাঁদের চাহিদা পূরণ করতে পর্যটনের সঙ্গে নানা দিক থেকে যুক্ত এমন সংস্থার সঙ্গে হাত মেলাতে চায় রামোজি । এর ফলে বিদেশ থেকে আসা পর্যটকদের আরও ভালো এবং বিবিধতায় ভরা অভিজ্ঞতা দেওয়া সম্ভব হবে । সেটা নতুন নতুন বাজারও খুলে দেবে ।
রামোজি ফিল্ম সিটির এমডি বিজয়েশ্বরী চেরিকুরি বলেন, "পৃথিবীকে জানানোর মতো একটি স্বতন্ত্র গল্প রামোজির রয়েছে। আমরা সিনেমা, বিনোদন, আতিথেয়তার অভিজ্ঞতাকে এক অসাধরণ উচ্চতায় নিয়ে যাই। অন্য কোনও পর্যটন কেন্দ্র সেখানে পৌঁছতে পারবে না। আমাদের লক্ষ্য আন্তর্জাতিক ভ্রমণ সংস্থাগুলির সঙ্গে হাত মেলানো । আরও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়া । অর্থবহ সম্পর্ক গড়ে তোলা । বিশ্বজুড়ে আরও বেশি সংখ্যক পর্যটকের কাছে রামোজি ফিল্ম সিটিকে পৌঁছে দেওয়া । সাধারণ পর্যটনের পাশাপাশি রামোজিতে বিশেষ বিশেষ থিমের আলাদা গন্তব্য রয়েছে। এখানে বেড়ানোর পাশাপাশি কোনও সংস্থার মিটিং থেকে শুরু করে সেমিনার বা কনফারেন্স সহজেই আয়োজিত হতে পারে ।"
কোনও কর্পোরেট সংস্থার কর্মসূচি থেকে শুরু করে সম্মেলন বা উদযাপন এমনকী বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান—এই গন্তব্যটি ইভেন্ট পরিকল্পনাকারীদের এমন একটি পরিবেশ প্রদান করে, যেখানে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি অনন্য অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটানোও সম্ভব। এমনিতেই দর্শকদের সবসময় নতুন নতুন অভিজ্ঞতা দিতে চায় রামোজি । প্রায় প্রতিটি উৎসবে নতুন নতুন ভাবনায় সেজে ওঠে ফিল্ম সিটি । পাশাপাশি প্রতিটি উৎসবকে উদযাপন করার জন্য নিত্যনতুন ভাবনার আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে ।