তেলেঙ্গানা রাইজিং গ্লোবাল সামিটে নজর কাড়ল রামোজি ফিল্ম সিটির স্টল
হায়দরাবাদের কাছে ভারত ফিউচার সিটিতে 'তেলেঙ্গানা রাইজিং' গ্লোবাল সামিট 2025-এ রামোজি গ্রুপের সঙ্গে বেশ কয়েকটি সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।
Published : December 8, 2025 at 10:26 PM IST
হায়দরাবাদ, 8 ডিসেম্বর: তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল জিষ্ণু দেব বর্মা সোমবার হায়দরাবাদের কাছে ভারত ফিউচার সিটিতে "তেলেঙ্গানা রাইজিং গ্লোবাল সামিট 2025" উদ্বোধন করেন। মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ভাট্টি বিক্রমার্কা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিষাণ রেড্ডি, কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার, তেলেঙ্গানার বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধি, বিখ্যাত অভিনেতা আক্কিনেনি নাগার্জুনা, রামোজি গ্রুপের সিএমডি চেরুকুরি কিরণ, আদানি গ্রুপের করণ আদানি এবং বিভিন্ন কোম্পানি ও সংস্থার প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।
হায়দরাবাদ সংলগ্ন রাঙ্গা রেড্ডি জেলায় অবস্থিত ভারত ফিউচার সিটিতে 100 একর জমিতে এই দুই দিনের বৈশ্বিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তেলেঙ্গানা রাইজিং গ্লোবাল সামিটের প্রথম দিনে 44টি দেশের 154 জন প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করছেন। এই সামিটে বিভিন্ন কোম্পানি তাদের স্টল নিয়ে হাজির হয়েছে।
গ্লোবাল সামিটে রামোজি ফিল্ম সিটির স্টল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পর্যটন বিভাগের স্টলে রামোজি ফিল্ম সিটিকে স্থান দেওয়া হয়েছিল। স্টলে একটি বিশেষ ভিডিয়ো দেখানো হয়েছিল, যেখানে বিশ্বের বৃহত্তম চলচ্চিত্র নগরী রামোজি ফিল্ম সিটিতে পর্যটন এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের সুযোগগুলি তুলে ধরা হয়েছিল। ভিডিয়োটিতে সেখানে শুটিং করা প্রধান চলচ্চিত্র এবং শহরের পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে সেলিব্রিটিদের দেখানো হয়েছিল। দর্শনার্থীদের জানানো হয়েছিল যে, রামোজি ফিল্ম সিটি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে।
রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর চেরুকুরি কিরণ, রামোজি ফিল্ম সিটির এমডি চেরুকুরি বিজয়েশ্বরী, রামোজি গ্রুপের উপদেষ্টা সাম্বাসিভা রাও এবং অন্যান্যরাও ফিল্ম সিটি স্টল পরিদর্শন করেন এবং কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।
গ্লোবাল সামিটের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী রেভান্থ রেড্ডি বলেন, "নতুন তেলেঙ্গানা উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। 2047 সালের জন্য নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করে রাজ্য এগিয়ে যাচ্ছে। 2047 সালের মধ্যে তেলেঙ্গানাকে 3 ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করাই লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় সরকার 2047 সালের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতিকে 30 ট্রিলিয়ন ডলারে পরিণত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। আমাদের লক্ষ্য হল দেশের জিডিপিতে তেলেঙ্গানার 10 শতাংশ অংশ অবদান রাখা।" রেভান্থ রেড্ডি বলেন, তিনি আত্মবিশ্বাসী যে, এই লক্ষ্য বড় হলেও, কঠোর পরিশ্রম এবং সকলের সহযোগিতায় তারা তা অর্জন করবেন।