রামোজি ফিল্ম সিটি বিশ্বমানের চলচ্চিত্র নির্মাণ কেন্দ্র, বললেন ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার
Ramoji Film City: ব্রিটেনের সৃজনশীল শিল্প গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি দলের সঙ্গে ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার রামোজি ফিল্ম সিটি ভালো করে ঘুরে দেখেন ৷
Published : October 15, 2026 at 1:02 PM IST
রামোজি ফিল্ম সিটি, 15 অক্টোবর: বিশ্বমানের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে রামোজি ফিল্ম সিটিতে, এবং এটিকে যেভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পর্যটনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে, তাতে অসম্ভব মুগ্ধ হয়েছেন তামিলনাড়ু, কেরলম ও পুদুচেরির ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার, সুতপা চৌধুরী ৷
গত বুধবার ইন্দো-ব্রিটিশ বিজনেস কাউন্সিলের 'গ্রেট নর্থ মিশন'-এর অংশ হিসেবে ইয়র্কশায়ারের মেয়র এবং ব্রিটেনের সৃজনশীল শিল্প গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি দলের সঙ্গে সুতপা চৌধুরী রামোজি ফিল্ম সিটি ভালো করে ঘুরে দেখেন ।
ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ারের মেয়র ট্রেসি ব্র্যাবিন এবং ইয়র্ক ও নর্থ ইয়র্কশায়ারের মেয়র ডেভিড স্কেথ-সহ এই প্রতিনিধি দলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান রামোজি ফিল্ম সিটির উচ্চপদস্থ প্রতিনিধি এ. ভি. রাও । ওই দিন হোটেল সিতারায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলকে একটি বিশেষ ভিডিয়ো দেখানো হয়, যেখানে রামোজি ফিল্ম সিটির মূল আকর্ষণগুলো সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছিল ।
এরপর সুতপা চৌধুরী, ট্রেসি ব্র্যাবিন, ডেভিড স্কেথ এবং সৃজনশীল শিল্পের প্রতিনিধিদের দলটি ফিল্ম সিটির প্রাঙ্গণ আগ্রহের সঙ্গে ঘুরে দেখেন । তাঁরা ফিল্ম সিটির সৌন্দর্য এবং চলচ্চিত্র তৈরিতে ব্যবহৃত উন্নত সব প্রযুক্তি, শিল্পকলা ও সৃজনশীল দক্ষতায দেখে খুবই মুগ্ধ হন ।
প্রতিনিধি দলটি ব্রিটেন এবং ভারত, এই দুই দেশের শিল্প মহলের মধ্যে সৃজনশীল সহযোগিতা এবং দক্ষতা বিনিময়ের সুযোগগুলো সবিস্তারে খতিয়ে দেখে । বিনোদন ক্ষেত্রে অত্যন্ত আগ্রহী দেশ ভারতের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার বিষয়ে ব্রিটিশ প্রতিনিধিরাও যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছেন। সব কিছু ঘুরে দেখে তাঁরা জানিয়েছেন যে, এই সফরের মাধ্যমে বিশ্ববিখ্যাত রামোজি ফিল্ম সিটির বিশাল পরিকাঠামো এবং বৈচিত্রে ভরা চলচ্চিত্র নির্মাণের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়েছে তাঁদের।
হায়রাবাদে অবস্থিত রামোজি ফিল্ম সিটি বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম স্টুডিয়ো কমপ্লেক্স হিসেবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডধারী ৷ এটি প্রায় দু'হাজার একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত । উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম 6 বর্গকিলোমিটার-এর বেশি জায়গা জুড়ে তৈরি এই ফিল্ম সিটি ৷ ভারত তথা বিশ্বের সবচেয়ে বড় সিনেমার শহর বলা হয় রামোজি ফিল্ম সিটিকে ৷ সব বয়সি মানুষের জন্যই এখানে রয়েছে নানা বিনোদনের সম্ভার ৷ বাংলা, তেলেগু থেকে বিভিন্ন হিন্দি ছবির শুটিং হয় এই রামোজি ফিল্ম সিটিতে ৷ বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ এখানে ভিড় জমান ৷ নিজের চোখে ঘুরে দেখেন রামোজি ফিল্ম সিটিকে ৷