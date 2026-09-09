জম্মু-কাশ্মীরে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, 'এক মিলনস্থল হয়ে উঠেছে'; প্রশংসা রামোজি ফিল্ম সিটির

জম্মু-কাশ্মীরে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, 'এক মিলনস্থল হয়ে উঠেছে'; প্রশংসা রামোজি ফিল্ম সিটির
জম্মু-কাশ্মীরে প্রথম বার আন্তর্জাতিক স্তরের চলচ্চিত্র উৎসব চলছে ৷ এই উৎসবের আয়োজন নিয়ে উপত্যকার সরকারের প্রশংসা করল রামোজি ফিল্ম সিটি ৷
Published : September 9, 2026 at 11:35 PM IST
শ্রীনগর, 9 সেপ্টেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীরে প্রথম বার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন ৷ এখানে চলচ্চিত্র নির্মাতা থেকে প্রযুক্তিবিদ, শিক্ষার্থী এবং চলচ্চিত্র জগতের সদস্যদের একত্রিত হয়েছেন । উৎসব সৃজনশীল আদান-প্রদানের জন্য একটি নতুন মঞ্চ হয়ে উঠেছে ৷ উপত্যকার চলচ্চিত্র সম্ভাবনাই ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ৷
জম্মু-কাশ্মীরের শ্রীনগর, জম্মু ও গুলমার্গে প্রায় 40টি দেশের চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছেন ৷ উৎসবে উপস্থিত হয়ে সিনেমাটোগ্রাফার রাফে মেহমুদ কাশ্মীরের সঙ্গে তাঁর পরিবারের সম্পর্কের কথা স্মরণ করেন ৷ এই উৎসবে তাঁর অংশগ্রহণের কারণ শুধু পেশা নয়, রয়েছে আবেগজনিত কারণও ৷ মেহমুদ বলেন, "আমার জন্য কাশ্মীর একটি আবেগের নাম ৷"
তিনি স্মৃতিচারণ করেন, তাঁর দাদু প্রায় এই অঞ্চলে আসতেন ৷ তিনিও ছোটবেলায় তাঁর বাবার সঙ্গে বেড়াতেন ৷ মেহমুদ জানান, ব্যক্তিগত সম্পর্কের বাইরে উৎসবে তরুণ এবং ছাত্রীদের উপস্থিতি তাঁকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে ৷ ইটিভি ভারতকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে । নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিরা অভিজ্ঞ চলচ্চিত্র পরিচালক এবং প্রযুক্তিবিদদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন ৷"
তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণের সময় লেখক, পরিচালক ও সিনেমাটোগ্রাফারের মধ্যে সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন ৷ তিনি জানান, একজন লেখকের চলচ্চিত্র পরিচালনার দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গি বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে ৷ কিন্তু চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরুর পর তিনি দৃশ্য নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে সরে আসতে পারবেন না ৷ মেহমুদের মতে, সবচেয়ে শক্তিশালী সহযোগিতা তখনই হয়, যখন লেখক প্রক্রিয়ার শুরুতেই মূল দৃষ্টিভঙ্গিটি জানিয়ে দেন এবং পরিচালক ও সিনেমাটোগ্রাফারকে সেই দৃষ্টিভঙ্গি পর্দায় কীভাবে রূপ দেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করার সুযোগ দেন ৷
চলচ্চিত্র নির্মাতা ও লেখক রাহাত কাজমি এই উৎসবকে জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন ৷ তিনি জানান, এই অঞ্চলে একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজনের ভাবনা নিয়ে বহু বছর আগে আলোচনা হয়েছিল ৷ কিন্তু সেই সময়ে তা বাস্তবায়িত হয়নি ৷ কাজমি জানান, তিনি ও অন্যরা এর আগেও এই ধরনের একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তাব নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে গিয়েছিলেন ৷
লেখক রাহাত কাজমি এই উদ্যোগটিকে আরও বড় পরিসরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জম্মু-কাশ্মীর সরকারের প্রশংসা করেন । তিনি বলেন, "এই উৎসবটি আন্তর্জাতিক স্তরের চলচ্চিত্র পরিচালক ও বলিউডের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের কাশ্মীরে নিয়ে এসেছে ৷ এর মাধ্যমে উপত্যকাকে ঘিরে একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়েছে । একই সঙ্গে বাইরের পেশাদারদের সঙ্গে স্থানীয় তরুণদের মেলামেশার সুযোগ করে দিয়েছে ৷" তাঁর বিশ্বাস, এই আদান-প্রদান উভয় পক্ষের জন্যই ভালো ৷
স্থানীয় শিক্ষার্থী ও উদীয়মান চলচ্চিত্র পরিচালকরা অভিজ্ঞ পেশাদারদের সান্নিধ্য ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন, তেমনই বাইরের অতিথিরাও কাশ্মীরের পর্যটন-কেন্দ্রিক ভাবমূর্তির বাইরে এর প্রকৃত রূপ দেখার সুযোগ পাবেন ৷
তিনি কাশ্মীরের খাবার, পোশাক, সংস্কৃতি এবং কম পরিচিত দর্শনীয় স্থানগুলির কথা উল্লেখ করেন— যা উপত্যকার বাইরের দর্শকদের কাছে এখনও অনেকটাই অজানা ৷ কাজমি বলেন, "কাশ্মীর মানেই কেবল গুলমার্গ বা শিকারা নৌকা নয় ৷" তিনি এই অঞ্চলের ব্যাপক সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক বৈচিত্র্যকে তুলে ধরার উপর জোর দেন। জম্মু ও কাশ্মীরে 20টিরও বেশি চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা উল্লেখ করেন তিনি ।
কাজমির মতে, এই চলচ্চিত্র উৎসবটি কেবল সিনেমার বার্ষিক উদযাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে আরও অনেক কিছু হয়ে উঠতে পারে ৷ এটি পর্যটন, কর্মসংস্থান এবং স্থানীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে ৷
তিনি কান চলচ্চিত্র উৎসবের উদাহরণ টানেন, যেখানে তিনি প্রায় এক দশক ধরে অংশ নিচ্ছেন ৷ কাজমি উল্লেখ করেন, কান শহরটিকে একটি প্রধান উৎসবের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল এবং এই আয়োজনটি ফরাসি শহরটিকে বিশ্ব পর্যটনের মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে দিতে সহায়তা করেছিল ৷ তাঁর যুক্তি, একইভাবে একটি সফল চলচ্চিত্র উৎসব কাশ্মীরেও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে পারে ৷
"মানুষকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র একটি বিশাল মাধ্যম,"—বলেন কাজমি। তিনি আরও যোগ করেন যে, চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে এবং একটি টেকসই চলচ্চিত্র পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করতে পারে। তিনি বলেন, এই অঞ্চলে আসা প্রতিটি চলচ্চিত্র বা ভিডিও নির্মাণ প্রকল্পেরই স্থানীয় মানুষদের—কারিগরি কর্মী থেকে শুরু করে সেবা প্রদানকারী—কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
কাজমি তাঁর আন্তর্জাতিক কাজ 'লাভ ইন ভিয়েতনাম' (Love in Vietnam)-এর কথাও উল্লেখ করেন ৷ এটিকে তিনি ভারত ও ভিয়েতনামের মধ্যে প্রথম যৌথ প্রযোজনার কাজ হিসেবে অভিহিত করেন ৷ তিনি জানান, চলচ্চিত্রটি ইতিমধ্যে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে এবং শীঘ্রই 'হটস্টার'-এ (Hotstar) মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে ৷ সিনেমাটির কিছু অংশের শুটিং জম্মু-কাশ্মীরে এবং বাকি অংশের শুটিং ভিয়েতনামে করা হয়েছিল ৷
কাজমি কাশ্মীরের অভিনেত্রী ফারহানা ভাটের উত্থান নিয়ে বলেন, 'দ্য কান্ট্রি অফ ব্লাইন্ড' (The Country of Blind) চলচ্চিত্রে তিনি অভিনেত্রীর সঙ্গে কাজ করেছিলেন ৷ তিনি বলেন, "ফারহানা ভাট যখন তুলনায় ছোট কোনও চরিত্রে অভিনয় করছিলেন, তখনও তাঁর মধ্যে সম্ভাবনা স্পষ্ট ছিল এবং দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় ছিল ৷" তবে কাজমি অভিনেত্রীর সাফল্যের জন্য তাঁকেই কৃতিত্ব দিয়েছেন ৷
রাহাত কাজমি বলেন, তাঁর নিজের ভূমিকা ছিল কেবল কিছু নির্দেশনা দেওয়া ৷ আর ফারহানার এই অগ্রগতির মূল কারণ তাঁর নিজের দৃঢ় সংকল্প ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ৷ 'বিগ বস' (Bigg Boss) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পর ফারহানা ভাট জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছেন ৷ সেখানে তাঁর স্পষ্টবাদী ব্যক্তিত্ব দর্শকদের মধ্যে জোরালো প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল ৷
ইটিভি ভারত (ETV Bharat)-এর সঙ্গে আলাপের সময়ে চলচ্চিত্র নির্মাতা রাহাত কাজমি বলেন, তাঁর কাছে শুধু ফারহানার মনের কথা খোলাখুলি বলার বিষয়টিই নয়, বরং এরপর সৃষ্ট চাপ তিনি যেভাবে সামলেছেন, সেটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে ৷ তিনি অভিনেত্রীকে মানসিকভাবে ও শারীরিকভাবে শক্তিশালী হিসেবে বর্ণনা করেন ৷ নিজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে তাঁর দৃঢ় অবস্থানের প্রশংসা করেন ৷ কাজমি বলেন, এরপর থেকে তিনি যে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন, তা বিনোদন জগতে নিজের পথ তৈরি করে নেওয়ার ক্ষমতারই প্রতিফলন ৷
রামোজি ফিল্ম সিটির প্রচার বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট এ. বিশ্বম্ভর রাও এই উৎসবের প্রশংসা করেছেন ৷ তিনি এই আয়োজনকে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ হিসেবে অভিহিত করেন ৷ তিনি বলেন, "এই ধরনের আয়োজন চলচ্চিত্র নির্মাতা, চলচ্চিত্রপ্রেমী এবং নতুন লোকেশন ও সুযোগের সন্ধানে থাকা মানুষদের একত্রিত করতে পারে ৷"
রামোজি ফিল্ম সিটির তরফে তিনি জম্মু-কাশ্মীরের সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ৷ তাঁর আশা, এই উৎসব প্রতি বছর হবে । একটি বড় আয়োজনে পরিণত হবে ৷ তিনি বিশেষত উৎসবের 'মাস্টার ক্লাস'-গুলির কথা উল্লেখ করেন, যেখানে প্রখ্যাত পরিচালক ও কারিগরি বিশেষজ্ঞরা উদীয়মান চলচ্চিত্র নির্মাতা, শিক্ষার্থী এবং চলচ্চিত্র জগতের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন ৷
ভাইস প্রেসিডেন্ট এ. বিশ্বম্ভর রাও বলেন, "এই ধরনের আদানপ্রদান ভারতের সামগ্রিক চলচ্চিত্রের আঙিনাকে আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করতে পারে ৷" বিশ্বের বৃহত্তম চলচ্চিত্র স্টুডিয়ো কমপ্লেক্স ‘রামোজি ফিল্ম সিটি’-র প্রতিনিধি হিসেবে রাও বলেন, "চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নতুন লোকেশন ও উদীয়মান প্রতিভার সঙ্গে সংযুক্ত করে এমন উদ্যোগগুলির মধ্যে সংস্থাটি ব্যাপক সম্ভাবনা দেখছে ৷"
ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম চলচ্চিত্র নির্মাতা দেশ হিসাবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে ৷ এ বিশ্বম্ভর রাও মনে করেন, একটি শক্তিশালী চলচ্চিত্র উৎসবের সংস্কৃতি এই শিল্পের বিকাশে অবদান রাখতে পারে ৷ ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "জম্মু ও কাশ্মীরে আয়োজিত প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবটি এভাবেই চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতিষ্ঠিত পেশাদার এবং এই অঞ্চলের তরুণ সৃজনশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে এক মিলনস্থল হয়ে উঠেছে ৷"