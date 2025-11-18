নেই দৃষ্টিশক্তি ! দূরদর্শিতায় ভর করে সেরার সেরা শ্রীকান্ত

নেই দৃষ্টিশক্তি ! দূরদর্শিতায় ভর করে সেরার সেরা শ্রীকান্ত
শারীরিকভাবে বিশেষভাবে সক্ষমতা নিয়ে জন্ম হয় শ্রীকান্ত বোল্লার ৷ কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সক্ষমতা শক্তি হয়ে ওঠে তাঁর ৷
Published : November 18, 2025 at 4:26 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 নভেম্বর: 'ইমপসিবল' বলে অভিধানে কোনও শব্দ হয় না ৷ শব্দটি বলতে চায় 'আই এম পসিবল' ৷ অফুরন্ত সাহস, নিজের উপর বিশ্বাস এবং কঠোর পরিশ্রম থাকলে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জীবনের গতি অবরুদ্ধ করতে পারে না ৷ গুরুত্বপূর্ণ এই কথাটি আরও একবার প্রমাণ করে দিয়েছেন শ্রীকান্ত বোল্লা ৷
অন্ধ্রপ্রদেশের প্রত্যন্ত এক গ্রামে 1991 সালে জন্ম হয় শ্রীকান্তের ৷ দৃষ্টিশক্তি ছাড়া জীবনে চলার পথ ছিল কঠিন ৷ প্রতিটি মুহূর্তে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে ৷ কিন্তু কোনও চ্যালেঞ্জই তাঁকে দমাতে পারেনি ৷ সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে প্রথম দৃষ্টিহীন পড়ুয়া হিসেবে ম্য়াসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এমআইটি)-তে ভর্তি হন তিনি ৷ সেই সঙ্গে ফোর্বস এশিয়া 30-এর তালিকাতেও জায়গা করে নেন ৷
সমাজ এবং আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে 2012 সালে বোলান্ট ইনডাস্ট্রিজ প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীকান্ত ৷ কোম্পানির প্রধান লক্ষ্য পরিবেশ বান্ধব, জৈব পণ্য তৈরি করা ৷ বর্তমানে তাঁর কোম্পানিতে 500 জনেরও বেশি কর্মী কাজ করেন ৷ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, তাঁদের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ বিশেষভাবে সক্ষম ৷ গত রবিবার এক বর্নাঢ্য অনুষ্ঠানে যুব সমাজে অসাধারণ কৃতীত্বের জন্য প্রথম রামোজি অ্যাওয়ার্ডস অফ এক্সেলেন্স ইন ইয়ুথ আইকন বিভাগে সম্মানিত করা হয় শ্রীকান্তকে ৷
ইটিভি ভারত: সবসময় একটি ইতিবাচক বলয়ের মধ্যে থাকেন আপনি ৷ জীবনে এত কঠিন ৷ তবু কীভাবে এই বিষয়টিকে বজায় রেখেছেন ?
শ্রীকান্ত: জন্মের পর থেকেই আমি একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি ৷ গত 3 দশক ধরে আমার চারপাশে বৈষম্য দেখেছি ৷ আর সেই কারণে হয়তো এতটা ইতিবাচক হয়ে উঠেছি ৷ সেই সমস্ত বৈষম্য আমাকে প্রাণবন্ত হতে সাহায্য করেছে ৷
কোনও কঠিন পরিস্থিতি এলে বিষয়টিকে আমি নতুন এক সুযোগ হিসেবে দেখি ৷ এই ব্যাপারটা আমায় খুব আনন্দ দেয় ৷ আশেপাশের মানুষ যখন বলে আমি কাজটি পারব না, তখন আমি তাঁদের মিথ্যা প্রমাণ করার প্রয়াস শুরু করি ৷ আর এইভাবেই সমস্ত নেতিবাচক শক্তিকে আমি ইতিবাচক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি ৷ একবার যখন মানুষ আমার সঙ্গে দেখা করে এবং সময় কাটায়, তখন তারা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে । নেতিবাচক মানসিকতা নিয়ে চলা বা আমায় অযোগ্য ভাবা মানুষেরাই পরবর্তী সময়ে সবচেয়ে ভালো বন্ধু হয়ে ওঠে । এটাই আমার মন্ত্র । যখন কেউ বলে, "শ্রীকান্ত তুমি এটা করতে পারো না" ৷ আমি তাঁদের দিকে তাকিয়ে বলি, আমি এটা করতে পারি ।
ইটিভি ভারত: প্রথম আন্তর্জাতিক দৃষ্টিহীন পড়ুয়া হিসেবে ম্য়াসেচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এমআইটি) পড়াশোনা করেছেন ৷ বিষয়টি ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ৷ কলেজ জীবনের দিনগুলি কেমন ছিল ?
শ্রীকান্ত: ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার মতো কোনও বিষয় এটা নয় ৷ তবে হ্যাঁ, এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা বলে মনে করি ৷ কারণ, ভারতের কোনও পড়ুয়া বিশেষত দৃষ্টিহীন কিংবা বিশেষভাবে সক্ষম কোনও ব্যক্তি সেই জায়গায় পৌঁছনোর স্বপ্ন দেখতেও ভয় পান ৷ কিন্তু আমি সেই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি ৷ দেশে আমার পড়াশোনার জন্য কোনও জায়গা ছিল না ৷ আইআইটি থেকে শুরু করে কোচিং ইনস্টিটিউটগুলি আমার আবেদন বাতিল করে দেয় ৷ তবে একদিকে ভালোই হয়েছিল ৷ এরপর আমি এমআইটি-তে পৌঁছই ৷ প্রতিবন্ধকতাগুলির সঙ্গেই তারা আমাকে গ্রহণ করেছিল ৷
জীবনের প্রতিটি প্রত্যাখ্যান আসলে আমাকে এক ধাপ উপরে উঠতে সাহায্য করেছে । যদি আমি প্রথম দিকে সেই প্রত্যাখ্যানগুলির মুখোমুখি না হতাম, তাহলে আজ আমি আপনাদের সামনে বসে থাকতে পারতাম না ৷ আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না। তাই আমি সত্যিই জীবনের ব্যর্থতাগুলিকে সকলের সাফল্যের সিঁড়ি হিসাবে বিবেচনা করি । জীবনে কোনও বিপত্তি, কোনও কষ্ট না দেখলে, আপনি কিছুই অর্জন করতে পারবেন না ৷ আমি মনে করি বিলাসিতায় বসে কিছুই তৈরি করা সম্ভব নয় । কষ্টের সম্মুখীন হলে তবেই জীবনের সেরার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা যায় ৷
ইটিভি ভারত: বোলান্ট ইন্ডাস্ট্রিজ প্রতিষ্ঠার কারণ কী?
শ্রীকান্ত: আমি যখন আমেরিকায় পৌঁছই, তখন আমার সামনে দুটি প্রশ্ন ছিল: আমাকে কি ভারতে ফিরে যেতে হবে ? নাকি কর্পোরেট আমেরিকায় বসবাস শুরু করতে হবে ? যখন আমি এই দুটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে শুরু করলাম তখন আমার সামনে জীবনের নানা ঘটনা ভেসে উঠল ৷ সংগ্রাম, বিপর্যয়, চ্যালেঞ্জ, আইনি লড়াই- সবকিছুই ভাবাল আমায় ৷ শেষমেশ মনে হল, আমি যথেষ্ট ভাগ্যবান যে সঠিক পরামর্শদাতা, সঠিক সাহায্য এবং সঠিক বয়সে সঠিক জিনিসের সঠিক অভিজ্ঞতা পেয়েছি । কিন্তু, লক্ষ লক্ষ মানুষ আছেন যাঁরা কারও সাহায্য নিয়ে বা কোনও কল্যাণ তহবিলের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করছেন ৷ তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই। আমি কেবল নিজের জন্য নয় পুরো সম্প্রদায়ের জন্য একটি পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলাম ।
আমি সমাজকে কিছু ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম ৷ সেই সব মানুষের জন্য আশার আলো হতে চাই যাঁদের পাশে দাঁড়ানো প্রয়োজন । আমি নিজে সহানুভূতিতে বিশ্বাস করি না । আমার মনে হয় সমাজে এর কোনও স্থান নেই । পরিবর্তে, করুণায় বিশ্বাস করি আমি ৷ কারণ, এই অনুভূতি আপনাকে চারপাশের মানুষের জন্য এক মর্যাদাপূর্ণ জীবিকার পথ তৈরি করতে সাহায্য করবে । করুণা মানে আশেপাশের মানুষদের কিছু টাকা বা জিনিস দান করে দায় সেরে ফেলা নয় ৷ মর্যাদা এবং সঠিক কারণ নিয়ে কীভাবে বাঁচতে হয় সেটা শেখানো । এটাই আমাকে ভারতে ফিরে এসে সামাজিক উদ্যোক্তা ক্ষেত্রে কিছু করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল।
ইটিভি ভারত: আপনার জীবন নিয়ে একটি সিনেমা হয়েছে 'শ্রীকান্ত' ৷ ছবির আপনার চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাজকুমার রাও ৷ এই সম্পর্কে আপনি কী বলবেন ?
শ্রীকান্ত: প্রথমে বিষয়টি আমি বিশ্বাস করতেই পারিনি ৷ আমার জীবন নিয়ে সিনেমা তৈরি করা হবে-এ আমার কল্পনাতেও আসেনি ৷ 3 বছর ধরে আমি তাঁদের 'না' বলে দিয়েছিলাম ৷ কিন্তু শেষে রাজি হতে বাধ্য হলাম ৷ ছবি মুক্তির পর প্রচুর শুভেচ্ছা পেয়েছি ৷ সেই সঙ্গে প্রচুর সহযোগিতাও পেয়েছি ৷ সিনেমাটি দেখে অনেকে জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছেন ৷ ইতিবাচক শক্তি খুঁজে পেয়েছেন ৷ এই মন্তব্যগুলি শুনে আমার খুব ভালো লেগেছিল ৷ মনে প্রশ্ন এসেছিল, আমি কি সত্যি এত মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম? পরে মনে হল, এর জন্যই তো আমার জন্ম ৷ এর জন্যই আমি বেঁচে আছি ৷
ইটিভি ভারত: সামাজিক কাজের পাশাপাশি এবং ব্যবসায়ীক দিক থেকেও সফল- এক অপূর্ব ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে আপনার সংস্থা । বাস্তবে আপনি কীভাবে এই ভারসাম্য বজায় রাখেন?
শ্রীকান্ত: বিষয়টি খুব জটিল । আমি যখন সামাজিক উদ্যোগের এই ধারণাটি নিয়ে ভাবলাম এবং বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে কথা বললাম, তখন সকলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল ৷ সকলে বলেছিল, আমি বোকা ৷ আমার দ্বারা এটা কোনও মতেই হবে না ৷ আমার এই ধারণা আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নয় ৷ কিন্তু নিজের ধারণার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল ৷ তবে 12 বছর আগে কেউ এতে বিশ্বাস করতে পারেনি ৷
এখন সবাই DEI (বৈচিত্র্য, ন্যায্যতা এবং অন্তর্ভুক্তি) নিয়ে কথা বলছে । আমি যখন বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তখন সকলেই ফিরিয়ে দিয়েছিল ৷ কিন্তু, বর্তমানে এটি তাদের মূল শক্তি হয়ে উঠেছে । কেউ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ করেনি । তাই, আমি তিনটি স্তম্ভের উপর কাজ করে এই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলাম । আমি এমন কিছু তৈরি করতে চাই যা মানুষ ব্যবহার করতে চাইবে ৷ সমাজের প্রান্তিক স্তরের মানুষের জীবনের উপর প্রভাব ফেলতে চাই আমি ৷ প্রতিকূলতার সঙ্গে যারা রোজ লড়াই করছেন, তাদের পাশে দাঁড়াতে চাই ৷
ইটিভি ভারত: টেকসই প্যাকেজিং সমাধান ভারতীয় উপভোক্তা এবং ব্যবসাগুলির কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য?
শ্রীকান্ত: সত্যি কথা বলতে, সকলেই রাজি ছিল ৷ কারণ, আমাদের আগে কেউ তাদের আকর্ষণীয় অথচ স্বাস্থ্যকর পণ্য একই দামে দিতে পারেনি । আমরা যখন শুরু করেছিলাম, তখন আমরা কম্পোস্টেবল এবং পরিবেশ-বান্ধব বিকল্প পণ্য সরবরাহ করতে সক্ষম ছিলাম । আমরা প্রতিযোগিতামূলক পণ্য সরবরাহ করতে সক্ষম ছিলাম । থার্মোকল, স্টাইরোফোম এবং প্লাস্টিক থেকে পরিবেশ-বান্ধব বিকল্প বেছে নিয়েছে সাধারণ মানুষ । বিশেষ করে বিশ্ব বাজারে, আমদের এই কম্পোস্টেবল বিকল্পগুলির জন্য এবং প্লাস্টিক থেকে মুক্তির প্রচুর চাহিদা এবং আগ্রহ রয়েছে ৷
ইটিভি ভারত: কোম্পানির জন্য আগামী এক দশকে কী ভাবনা রয়েছে আপনার ?
শ্রীকান্ত: বিগত এক বছরে ভারতের পাশাপাশি বিদেশে ব্যবসা শুরু করেছি আমরা ৷ রেস্তোরাঁ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেট-সহ সকল গ্রাহকদের জন্য আমাদের কাছে তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান রয়েছে ৷ আমরা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং কানাডার বাজারে সমস্ত কম্পোস্টেবল এবং ডিসপোজেবল পণ্যের জন্য একমাত্র সমাধান হয়ে উঠেছি । শীঘ্রই মধ্যপ্রাচ্যে আমরা ব্যবসা শুরু করব ৷
আগামী 2-3 বছরের জন্য আমাদের একমাত্র লক্ষ্য এই সমস্ত দেশের প্রতিটি ঘরে পরিচিত নাম হয়ে ওঠা ৷ আগামী 10 বছরের মধ্যে একটি বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ড হয়ে উঠতে চাই ৷ তারপর পেশাদারদের হাতে কোম্পানির পরিচালন ক্ষমতা তুলে দেব ৷ কারণ, আমি জনসেবা করতে চাই । আমি সত্যিই জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের সেবা করার জন্য সঠিক সুযোগ খুঁজছি ৷
ইটিভি ভারত: আপনার কী মনে হয়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে এক বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে?
শ্রীকান্ত: একদম নয় ৷ কিন্তু আপনি আপনার বাকি সক্ষম ইন্দ্রিয়গুলিকে সঠিক পথে ব্যবহার করছেন কি না তার উপর সবকিছু নির্ভর করে ৷ আপনাকে সবসময় মনে রাখতে হবে, আপনি কোনও বিশেষ ব্যক্তি নন ৷ আপনি কেউ নন ৷ আর পাঁচটি সাধারণ মানুষের মতো আপনিও একজন ৷ আপনাকে অনেক বেশি দূরদর্শি হয়ে উঠতে হবে ৷ আর তবেই আপনি এগোতে পারবেন ৷ তবেই আপনি আপনার অক্ষমতাগুলিকে শক্তিতে পরিণত করতে পারবেন ৷
ইটিভি ভারত: রামোজি এক্সেলেন্স পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন ৷ কেমন লাগছে ?
শ্রীকান্ত: আমার কাছে এটি একটি বড় প্রাপ্তি ৷ শ্রী রামোজি রাও-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে আমাকে ৷ এতে আমি খুব খুশি হয়েছি ৷ তাঁর জীবন যাত্রা আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করে ৷ এমন এক ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও বিনম্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমার কাছে সৌভাগ্যের বিষয় ৷ কেবল সাংবাদিকদের কাছে নয়, দেশ তথা বিশ্বের উদ্যোক্তাদের কাছে উদাহরণ হয়ে থেকে গিয়েছেন তিনি ৷