ETV Bharat / bharat

রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস সমাজের প্রকৃত নায়কদের সম্মাননা: সিএমডি

এই পুরষ্কার রামোজি রাওয়ের পেশাদার উৎকর্ষতা এবং মানবতার সেবা এবং ভারতের জীবন্ত চেতনাকে স্বীকৃতি দেওয়ার স্বপ্নকে প্রতিফলিত করে।

RAMOJI GROUP CMD
রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান সিএইচ কিরণ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 17, 2025 at 7:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 17 নভেম্বর: রামোজি রাওয়ের 89তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রামোজি ফিল্ম সিটিতে রবিবার এক জমকালো অনুষ্ঠানে প্রথম রামোজি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস প্রদান করা হয়।

রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সিএইচ কিরণ জানান, রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস সমাজের প্রকৃত নায়কদের এবং সে সব ব্যক্তিদের সম্মানিত করে, যাঁরা নীরবে সাহসীকতা ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ ৷ যাঁদের নিঃস্বার্থ লড়াই অনেকের জীবন বদলে দিয়েছে । হায়দরাবাদে বিশ্বের সবচেয়ে বড় রামোজি ফিল্ম সিটি-তে রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সিএইচ কিরণ বলেন, "আমাদের প্রিয় চেয়ারম্যান শ্রী রামোজি রাও গারু ছিলেন দূরদর্শী এবং অসাধারণ দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী।"

তিনি আরও বলেন, শ্রী রামোজি রাও ছিলেন "এমন একজন নেতা, যিনি বিশ্বাস করতেন- উদ্দেশ্য ও শৃঙ্খলাপরায়ণ হলে সাধারণ মানুষ সাফল্য অর্জন করতে পারে ৷ তিনি আমাদের দেখিয়েছেন ব্যবসা ও নীতিশাস্ত্রের সহাবস্থান সম্ভব ৷ ব্যবসা জনগণ ও জাতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায় । তিনি প্রায়শই আমাদের মনে করাতেন, নীতিশাস্ত্র ছাড়া উদ্যোগ শূন্য এবং সেবা ছাড়া সাফল্য অসম্ভব । এই দৃঢ় বিশ্বাস কেবল রামোজি গ্রুপকেই নয়, বরং তাঁর সঙ্গে কাজ করা এবং সেখান থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রজন্মের প্রজন্মকেও এগিয়ে নিয়ে চলেছে ৷" রবিবার এক জমকালো অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবান্ত রেড্ডি ৷ রামোজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানের ভূয়সি প্রশংসা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ৷

তিনি জানান, 900টিরও বেশি প্রোফাইল বিবেচনা করে এই পুরস্কার প্রাপকদের বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস হল "শ্রী রামোজি রাওয়ের চেতনার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি । এই অ্যাওয়ার্ডসের মাধ্যমে আমরা সমাজের প্রকৃত নায়কদের, সাহস, করুণা এবং অঙ্গীকারের মাধ্যমে নিঃশব্দে জীবন বদলে দেওয়া ব্যক্তিদের সম্মান জানাই । তিনি বলেন, " 900টিরও বেশি প্রোফাইলের মধ্যে থেকে এই পুরস্কার প্রাপকদের বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ আজ আমরা যাদের সম্মানিত করছি, তারাও আমাদের চেয়ারম্যানের রেখে যাওয়া- আবেগের সঙ্গে উদ্দেশ্য, করুণার সঙ্গে সাহস এবং নিঃস্বার্থতার সঙ্গে সেবা, এই নীতি পালন করে ৷"

তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও প্রথম রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন, তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মা, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু, প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু, দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা, অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী কে রামমোহন নাইডু এবং কেন্দ্রীয় খনিমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি ৷

সাত জন পুরস্কার প্রাপকের মধ্যে রয়েছেন চার জন মহিলা ৷ যাঁরা শ্রী রামোজি রাওকে আনন্দিত করত, যিনি নারীর ক্ষমতায়নের জন্য লড়াই করেছিলেন । তিনি বলেন, "আমর এটা জেনে আনন্দিত হচ্ছে যে, প্রথম বছরেই সাত জন পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে চারজনই নারী। এটি এমন একটি বিষয় যা আমাদের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানকে (শ্রী রামোজি রাও) গভীরভাবে আনন্দিত করবে। তিনি তাঁর সারাজীবন ধরে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য লড়াই করেছেন ৷ তাঁদের মর্যাদার জন্য লড়াই করেছেন ৷ নারীর অগ্রগতির জন্য দরজা খুলে দিয়েছেন। এটি রামোজি গ্রুপের একটি দর্শন হয়ে উঠেছে যে, প্রগতিশীল সমাজের জন্য মহিলাদের নেতৃত্ব এবং অংশগ্রহণ অপরিহার্য। আজকের এই পুরস্কারগুলি সুন্দরভাবে সেই বিশ্বাসকে পুনর্ব্যক্ত করে ৷"

পুরস্কার প্রাপকদের সম্পর্কে তিনি জানান, রামোজি গ্রুপ এই সব পুরস্কার প্রাপকদের কাজের মধ্যে শক্তি, নিঃস্বার্থ এবং আশা দেখতে পায় । তিনি বলেন, "একটি পরিবার ও একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে রামোজি গ্রুপ এই সব পুরস্কার প্রাপকদের প্রচেষ্টা ও কর্তব্যকে স্বীকৃতি দেয়, যা রামোজি রাওয়ের ভালোবাসা, পেশাদার উৎকর্ষতা এবং মানবতার সেবা'র স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে ৷

রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান আরও বলেন, "আমাদের লক্ষ্য প্রতি বছর এই পুরস্কার সম্প্রসারণ করে দেশজুড়ে আনান্যদের সম্মানিত করা ৷ এটিই হবে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানের (শ্রী রামোজি রাও) আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে ৷ যা তাঁর কঠোর পরিশ্রম, নম্রতা এবং আশাকে জীবিত রাখার ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ৷"

TAGGED:

RAMOJI GROUP CMD
CH KIRON
RAMOJI RAO RECOGNITION
RAMOJI FILM CITY
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.