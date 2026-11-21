উচ্চতার ঊর্ধ্বে সাফল্য ! উদাহরণ রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডসে ভূষিত চিকিৎসক গণেশ
Ramoji Excellence Awardee 2026: আইনি লড়াই-সমাজের বঞ্চনা সহ্য করেও সফল চিকিৎসক হওয়ার যাত্রাপথ গণেশ বারাইয়া তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতে ৷ সাক্ষাৎকার নিলেন মণিকা সিং ৷
Published : November 21, 2026 at 3:39 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 3:46 PM IST
বিজয়ওয়াড়া, 21 নভেম্বর: মানুষ প্রায়শই তাদের অনুপ্রেরণাকারীদের থেকে শেখার জন্য উপরের দিকে তাকানোর কথা বলে থাকেন । তবে চিকিৎসক গণেশ বারাইয়ার মতো মানুষও আছেন, যাদের ক্ষেত্রে তাঁদের কাজের প্রকৃত উচ্চতা বা মহত্ত্ব বোঝার জন্য চোখ বা কিছুটা নিচের দিকে নামানো প্রয়োজন । তিনি সম্প্রতি রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডসে ভূষিত হয়েছেন ৷
কে এই গণেশ ?
গুজরাতের ভাবনগরের বাসিন্দা ৷ উচ্চতা তিন ফুট ৷ এই চিকিৎসক বছরের পর বছর ধরে নিজের যোগ্যতা দিয়ে প্রমাণ করেছেন, কঠিন পরিস্থিতিতেও কীভাবে অবিচল থেকে এগিয়ে যেতে হয় । নিট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাঁর কম উচ্চতার কারণে মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া তাঁকে শুরুতে ভর্তির সুযোগ দিতে নারাজ ছিল । তবে ডাক্তারি তিনি পড়বেনই ৷ নিজের লক্ষ্যে স্থির ছিলেন ৷ সেই থেকে আইনি লড়াইয়ে নামেন ৷ সেখানে জয়লাভও করেন এবং সুপ্রিম কোর্টের এক যুগান্তকারী রায় তাঁর ভাগ্য বদলে দেয় ৷ ওই রায় গণেশের মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির পথ প্রশস্ত করে ।
রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস 2026
16 নভেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় এক জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আয়োজিত হয়েছে রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস 2026 ৷ সেই অনুষ্ঠানে চিকিৎসক গণেশ বারাইয়ার হাতে 'ইউথ আইকন' বিভাগের পুরস্কার তুলে দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । অনুষ্ঠানে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল সৈয়দ আব্দুল নাজির, মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ভূপতি রাজু শ্রীনিবাস ভার্মা এবং রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর চেরুকুরি কিরণ উপস্থিত ছিলেন ।
চিকিৎসক গণেশ বারাইয়া বলেন, "রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড পাওয়াটা আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের বিষয় ৷" পাশাপাশি তিনি শোনাচ্ছিলেন কীভাবে তাঁর কম উচ্চতার কারণে তাঁকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল ৷
সাফল্যের পথ সহজ ছিল না
তালাজার নীলকণ্ঠ বিদ্যাপীঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়াশোনা শেষ করেন গণেশ বারাইয়া ৷ তিনি 2018 সালে নিট-ইউজি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । এরপর তিনি এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করেন । তবে মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার একটি কমিটি তাঁর ভর্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান করে । তাদের যুক্তি ছিল, 3 ফুট উচ্চতা এবং 72 শতাংশ শারীরিক অক্ষমতার কারণে তিনি জরুরি পরিস্থিতি সামলানো, অস্ত্রোপচার করা কিংবা সাধারণ অপারেশন টেবিলের উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছনোর ক্ষেত্রে 'শারীরিকভাবে অনুপযুক্ত' ।
2018 সালের 2 জুলাই আমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালে তাঁর পুনরায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় ৷ যেখানে তাঁকে আবারও অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয় । এই চিকিৎসক বলেন, "আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলাম ৷ ভয় হচ্ছিল যে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন হয়তো অপূর্ণই থেকে যাবে । ঠিক সেই মুহূর্তে আমার শিক্ষক এবং বাবা-মা আমাকে আমার সংকল্পে অটল থাকার জন্য উৎসাহিত করেন ।"
মামলা করার বিপক্ষে ছিলেন বাবা
গণেশ বারাইয়া জানান, তাঁর স্কুলের অধ্যক্ষ দলপতভাই কাটারিয়া তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, এমবিবিএস কোর্সে আসন পেতে হলে তাঁকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে । গুজরাত হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করতে হবে । সেই সময়ে গণেশের বাবা ভিঠলভাই বারাইয়া উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং জোর দিয়ে বলেছিলেন, তাঁদের সিস্টেমের বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয় । তবে কাটারিয়া গণেশের বাবাকে বোঝাতে সক্ষম হন যে এই লড়াই কোনও সংঘাতের বিষয় নয়, বরং এটি শিক্ষার অধিকার আদায়ের লড়াই ।
আইনি লড়াই
গণেশ জানান, তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় কাটারিয়া আইনি প্রক্রিয়ার সমস্ত খরচ বহন করেছিলেন । তিনি গুজরাত হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন, কিন্তু দুই মাস পর তাঁরা সেই মামলায় হেরে যান । তবে কাটারিয়া দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না । এরপর তিনি সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা করেন । চার মাস পর 2018 সালের 2 অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়, গণেশ বারাইয়া এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির যোগ্য এবং উচ্চতা কোনও বাধা হতে পারে না ।
গণেশ স্মৃতিচারণ করে বলেন, "সুপ্রিম কোর্টের এই ঐতিহাসিক রায় আমাদের সবার জন্য অত্যন্ত আনন্দের বার্তা নিয়ে এসেছিল ।" 2018 সালে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে সুপ্রিম কোর্ট তাঁর জন্য একটি আসন সংরক্ষিত রাখার নির্দেশ দেয় । এর ফলে তিনি ভাবনগরের গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সুযোগ পান । মেডিক্যাল কলেজে পড়াশোনার সময় তাঁকে প্রতিদিন শারীরিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হত ৷ তবে তিনি জানান, সহপাঠী ও শিক্ষকদের সহায়তা তাঁকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে ।
সার্কাস দলে যোগের প্রস্তাব
গণেশ বারাইয়া একটি সাধারণ পরিবারে বেড়ে ওঠেন । তাঁর বাবা ভিঠলভাই বারাইয়া একজন কৃষক ছিলেন এবং কৃষিকাজ করেই গণেশ-সহ 9 সন্তানের বিশাল পরিবারটির ভরণপোষণ করতেন । গণেশ বলেন, "একবার আমার গ্রাম গোরখিতে একটি সার্কাসের দল এসেছিল । আয়োজকরা আমাকে পারফর্মার হিসেবে কিনে নেওয়ার বিনিময়ে বাবাকে 5 লাখ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন । কিন্তু আমার বাবা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং জানান যে, তাঁর টাকার প্রয়োজন নেই । তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন, তিনি চান আমি যেন পড়াশোনা করি এবং সমাজের জন্য ভালো কিছু করি ।"
রোগীরা বিস্ময়ভরা চোখে তাকাতেন
2019 সালের 1 আগস্ট ভাবনগরের গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড স্যার টি. হাসপাতালে এমবিবিএস প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার পর তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের দিকে তিনি হাসপাতালের ক্লিনিক্যাল পোস্টিংয়ে যুক্ত হন । তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেন, "রোগী বা তাঁদের পরিবারের লোকেরা যখনই আমাকে দেখতেন, আমার উচ্চতা দেখে অবাক হয়ে যেতেন । এত কম উচ্চতার একজন ব্যক্তির কাছ থেকে চিকিৎসা নেওয়া ঠিক হবে কি না, তা নিয়ে মানুষের মনে দ্বিধা ছিল ।"
তিনি আরও বলেন, "তবে আমি যখন রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম এবং তাঁদের সমস্যাগুলো শুনলাম, তখন আমার প্রতি তাঁদের আস্থা বাড়তে লাগল । মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করল যে, আমি তাদের ভালো চিকিৎসা দিতে পারব । শিশুদের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে আমার উচ্চতা একটি বড় সুবিধায় পরিণত হল ৷ শিশুরা খুব সহজেই আমার সঙ্গে মিশে যেতে পারত এবং আমার উপস্থিতিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত ।"
চিকিৎসকের ঝুলিতে সম্মান
2024 সালে গণেশ বারাইয়া তাঁর মেডিক্যাল ডিগ্রি অর্জন করেন । মাত্র তিন ফুট উচ্চতার অধিকারী হিসাবে বিশ্বের সবচেয়ে খর্বকায় কর্মরত চিকিৎসক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন । বর্তমানে একজন সরকারি চিকিৎসক হিসেবে গণেশ বারাইয়া গুজরাতের গ্রামীণ ও স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর মানুষদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন ।
ভাবনগর হেরিটেজ '30 আন্ডার 30' চেঞ্জমেকার (2026): স্বাস্থ্যসেবা এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের অধিকার রক্ষায় অবদানের স্বীকৃতি পান তিনি ৷ তাঁকে 'ভাবনগর হেরিটেজ' ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে স্থান দেওয়া হয় এবং ম্যাগাজিনটির 'ক্লাস অফ 2026 - 30 আন্ডার 30' তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় । তিনি চলতি বছরে জনপ্রিয় গেম শো 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'-তে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন এবং অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে হট সিটে বসে খেলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে ।
শিশুদের মধ্যে তুলনা করাটা অন্যায্য
গণেশ বারাইয়ার কথায়, প্রতিটি শিশুরই নিজস্ব অনন্য সক্ষমতা রয়েছে এবং এক শিশুকে অন্য শিশুর সঙ্গে তুলনা করাটা অন্যায্য । বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের শারীরিক সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে, কিন্তু তাদের মন থাকে অবারিত ও মুক্ত । তিনি বলেন, "আমি সবাইকে অনুরোধ করব, কখনো হাল ছেড়ে দেবেন না এবং সামনের দিকে এগিয়ে যান । কঠোর পরিশ্রম ও সংগ্রাম জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ৷ তাই লক্ষ্য অর্জনের পথে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। একদিন সাফল্য অবশ্যই আসবে।"
অঙ্গদানের প্রসারে উদ্যোগ
গণেশ বারাইয়া জানান, একজন চিকিৎসক হিসেবে তিনি 'ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন'-এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন-যার মূল প্রেরণা হল জনসেবার মানসিকতা । তিনি অঙ্গদান বিষয়ক প্রচারণায় যুক্ত থেকে বলেন, "একজন ব্যক্তির অঙ্গদান আটটি পর্যন্ত জীবন বাঁচাতে পারে । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও অঙ্গদানের বিষয়টিকে জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন ।" ভাবনগর জেলায় অঙ্গদান সচেতনতা কর্মসূচির জন্য গণেশকে 'ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর' করা হয়েছে ৷
যদিও শুরুতে গণেশ বারাইয়ার লক্ষ্য ছিল ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস। আইএএস আধিকারিক হয়ে জনগণের সেবা করা ৷ তবে হাইস্কুলে পড়ার সময় তিনি চিকিৎসাক্ষেত্রকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন । উপলব্ধি করেন, প্রান্তিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনে চিকিৎসকদের ভূমিকা অত্যন্ত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ । যথার্থভাবেই 'ইউথ আইকন' বা তরুণ প্রজন্মের আদর্শ হিসেবে পুরস্কৃত গণেশ বারাইয়া আজকের তরুণদের জন্য এক বড় অনুপ্রেরণা । তিনি জীবনের প্রতিটা পদে প্রমাণ করেছেন, চ্যালেঞ্জের কাছে মাথা নত না করে, বরং দৃঢ় সংকল্প ও মাথা উঁচু করে সেগুলি জয় করতে হয় ।