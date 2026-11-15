রামোজি রাওয়ের 90তম জন্মবার্ষিকীতে বিজয়ওয়াড়ায় 9 কৃতীকে 'রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড'

রামোজি রাওয়ের 90তম জন্মবার্ষিকীতে বিজয়ওয়াড়ায় 9 কৃতীকে 'রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড'
Ramoji Excellence Awards 2026: সমাজ বদলের কাজে নীরবে অবদান রাখা 9 জনকে সম্মান জানানো হবে । প্রত্যেক পুরস্কারপ্রাপক পাবেন 10 লক্ষ টাকা, মানপত্র ও স্মারক।
Published : November 15, 2026 at 6:29 PM IST
হায়দরাবাদ, 15 নভেম্বর: সমাজের অন্ধকার কোণে আলো জ্বালানোর কাজ করেন যাঁরা, প্রচারের আড়ালে থেকে মানুষের জীবন বদলে দেন যাঁরা, এবার তাঁদেরই সম্মান জানাতে চলেছে রামোজি গোষ্ঠী ।
প্রয়াত শিল্পোদ্যোগী ও সংবাদমাধ্যমের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব রামোজি রাওয়ের 90তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় আয়োজিত হতে চলেছে দ্বিতীয় 'রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠান ।
দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেছে নেওয়া 9 কৃতীকে এই সম্মান দেওয়া হবে । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের । বিশেষ অতিথি অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল সৈয়দ আবদুল নাজির, মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু এবং উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ । এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা ।
Tomorrow, we celebrate the people behind extraordinary achievements and the journeys that inspire us to do more. We're looking forward to welcoming you to the Ramoji Excellence Awards 2026! ✨🏆 #RamojiExcellenceAwards #RamojiGroup https://t.co/MOVh3dUs8Y— Ramoji Excellence Awards (@RamojiAwards) November 15, 2026
সাংবাদিকতা থেকে চিকিৎসা, বাড়ল পুরস্কারের বিভাগ
সোমবার বিকেল 5টা 30 মিনিটে বিজয়ওয়াড়ার ডক্টর বি আর আম্বেদকর কলাবেদিকায় বসবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান । গত বছর প্রথম সংস্করণে 7টি বিভাগে সম্মান জানানো হয়েছিল 7 জনকে । এ বার পুরস্কারের বিভাগ বাড়িয়ে করা হয়েছে 9টি । সাংবাদিকতা, গ্রামোন্নয়ন, মানবসেবা, শিল্প ও সংস্কৃতি, যুব আইকন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং নারীশক্তির পাশাপাশি এ বছর যুক্ত হয়েছে শিক্ষা এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগ ।
দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শতাধিক মনোনয়নের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে 9 জনকে। প্রত্যেক পুরস্কারপ্রাপক পাবেন একটি স্মারক, প্রশংসাপত্র এবং 10 লক্ষ টাকা নগদ । সমাজের জন্য তাঁদের অসামান্য অবদান, নিষ্ঠা এবং কাজের মাধ্যমে মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার স্বীকৃতি হিসেবেই এই সম্মান ।
বাছাইয়ে একাধিক স্তরের যাচাই
পুরস্কার প্রাপকদের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে রামোজি গোষ্ঠী । প্রতিটি বিভাগের জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তৈরি প্যানেল একাধিক মনোনয়ন খতিয়ে দেখে প্রাথমিক ভাবে 3 জনের নাম চূড়ান্ত করে । পরে চূড়ান্ত কমিটি প্রতিটি বিভাগ থেকে একজন করে পুরস্কারপ্রাপককে বেছে নেয় ।
নির্বাচিত ব্যক্তিদের পরিচয়, কাজের বিবরণ এবং তাঁদের অবদান যাচাইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ইনাডু ও ইটিভি ভারতের নেটওয়ার্ককে । স্বাধীনভাবে তথ্য যাচাইয়ের পরেই চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হয়েছে ।
গত বছর পুরস্কার পেয়েছিলেন 7 কৃতী
2025 সালে প্রথম রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছিল রামোজি ফিল্ম সিটিতে। সেই অনুষ্ঠানের সূচনা করেছিলেন উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন । প্রথম সংস্করণে সাংবাদিকতা বিভাগে সম্মান পান জয়দীপ হার্ডিকর, গ্রামোন্নয়নে আমলা অশোক রুইয়া, যুব আইকন বিভাগে শ্রীকান্ত বোল্লা, শিল্প ও সংস্কৃতিতে অধ্যাপক সাথুপতি প্রসন্ন শ্রী, নারীশক্তি বিভাগে পল্লবী ঘোষ, মানবসেবায় আকাশ ট্যান্ডন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অধ্যাপক মাধবী লতা গালি ।
Every recognition has a story behind it, and every story deserves to be remembered. The 2025 Ramoji Excellence Awards celebrated individuals whose dedication, courage and contributions made a difference in their fields and touched many lives. https://t.co/Mjn8m3BfgQ— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 6, 2026
প্রথম বছরের সাফল্যের পর এবার পুরস্কারের পরিধি আরও বাড়ানো হয়েছে । শিক্ষা এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য, এই দুই নতুন বিভাগ যুক্ত হওয়ায় সমাজের আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রের কৃতীদের স্বীকৃতি দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে ।
'সাধারণ মানুষও অসাধারণ কাজ করতে পারেন'
রামোজি রাওয়ের স্মৃতিতে চালু হওয়া এই পুরস্কারের মূল ভাবনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গত বছর রামোজি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সি এইচ কিরণ বলেছিলেন, সমাজের প্রকৃত নায়কদের সম্মান জানানোই এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য । সাহস, সহমর্মিতা এবং দায়বদ্ধতা নিয়ে যাঁরা নীরবে মানুষের জীবন বদলে দিচ্ছেন, তাঁদের কাজকে সামনে আনতে চায় এই পুরস্কার ।
Hon’ble Vice-President Shri C. P. Radhakrishnan graced the inaugural Ramoji Excellence Awards 2025 at Ramoji Film City, Hyderabad, Telangana, as the Chief Guest today. He paid heartfelt tributes to Shri Ramoji Rao, describing him as a visionary nation-builder who transformed Indian media, championed ethical journalism, and built institutions rooted in truth, integrity, and excellence. During the event, Ramoji Excellence Awards were conferred in seven categories to eminent personalities: Rural Development: Smt. Amla Ashok Ruia Youth Icon: Shri Srikant Bolla Science & Technology: Prof. Madhavi Latha Gali Service to Mankind: Shri Akash Tandon Art & Culture: Prof. Sathupati Prasanna Sree Journalism: Shri Jaideep Hardikar Woman Achievers: Smt. Pallabi Ghosh Hon’ble Governor of Telangana, Shri Jishnu Dev Varma; Hon’ble Former Vice-President of India, Shri M. Venkaiah Naidu; Hon’ble Chief Minister of Telangana, Shri A. Revanth Reddy; Hon’ble Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N. Chandrababu Naidu; Hon’ble Union Minister of Coal and Mines, Shri G. Kishan Reddy; Hon’ble Union Minister of Civil Aviation, Shri Kinjarapu Rammohan Naidu; Former Chief Justice of India, Shri N. V. Ramana; and Chairman & Managing Director, Ramoji Group, Shri Kiron, prominent film personalities; along with other dignitaries, were present during the ceremony.— Vice-President of India (@VPIndia) November 16, 2025
রামোজি রাওয়ের দূরদর্শিতা ও কর্মনিষ্ঠার কথা স্মরণ করে কিরণ বলেছিলেন, তাঁর বিশ্বাস ছিল, সঠিক লক্ষ্য ও শৃঙ্খলার পথ অনুসরণ করলে সাধারণ মানুষও অসাধারণ সাফল্য অর্জন করতে পারেন । উদ্যোগ ও নৈতিকতা পাশাপাশি চলতে পারে, এই বিশ্বাসই রামোজি রাওয়ের কর্মজীবনের অন্যতম ভিত্তি ছিল । ব্যবসার সাফল্য শুধু মুনাফায় নয়, মানুষের এবং দেশের উন্নতিতে তার অবদানের মধ্যেও বিচার করা উচিত বলে তিনি মনে করতেন । সেই আদর্শকেই সামনে রেখে দ্বিতীয় বছরের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন ।