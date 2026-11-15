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রামোজি রাওয়ের 90তম জন্মবার্ষিকীতে বিজয়ওয়াড়ায় 9 কৃতীকে 'রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড'

Ramoji Excellence Awards 2026: সমাজ বদলের কাজে নীরবে অবদান রাখা 9 জনকে সম্মান জানানো হবে । প্রত্যেক পুরস্কারপ্রাপক পাবেন 10 লক্ষ টাকা, মানপত্র ও স্মারক।

Ramoji Excellence Awards 2026
রামোজি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস 2026 (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 15, 2026 at 6:29 PM IST

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হায়দরাবাদ, 15 নভেম্বর: সমাজের অন্ধকার কোণে আলো জ্বালানোর কাজ করেন যাঁরা, প্রচারের আড়ালে থেকে মানুষের জীবন বদলে দেন যাঁরা, এবার তাঁদেরই সম্মান জানাতে চলেছে রামোজি গোষ্ঠী

প্রয়াত শিল্পোদ্যোগী ও সংবাদমাধ্যমের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব রামোজি রাওয়ের 90তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় আয়োজিত হতে চলেছে দ্বিতীয় 'রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠান ।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেছে নেওয়া 9 কৃতীকে এই সম্মান দেওয়া হবে । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের । বিশেষ অতিথি অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল সৈয়দ আবদুল নাজির, মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু এবং উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ । এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা ।

সাংবাদিকতা থেকে চিকিৎসা, বাড়ল পুরস্কারের বিভাগ

সোমবার বিকেল 5টা 30 মিনিটে বিজয়ওয়াড়ার ডক্টর বি আর আম্বেদকর কলাবেদিকায় বসবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান । গত বছর প্রথম সংস্করণে 7টি বিভাগে সম্মান জানানো হয়েছিল 7 জনকে । এ বার পুরস্কারের বিভাগ বাড়িয়ে করা হয়েছে 9টি । সাংবাদিকতা, গ্রামোন্নয়ন, মানবসেবা, শিল্প ও সংস্কৃতি, যুব আইকন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং নারীশক্তির পাশাপাশি এ বছর যুক্ত হয়েছে শিক্ষা এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগ ।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শতাধিক মনোনয়নের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে 9 জনকে। প্রত্যেক পুরস্কারপ্রাপক পাবেন একটি স্মারক, প্রশংসাপত্র এবং 10 লক্ষ টাকা নগদ । সমাজের জন্য তাঁদের অসামান্য অবদান, নিষ্ঠা এবং কাজের মাধ্যমে মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার স্বীকৃতি হিসেবেই এই সম্মান ।

বাছাইয়ে একাধিক স্তরের যাচাই

পুরস্কার প্রাপকদের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে রামোজি গোষ্ঠী । প্রতিটি বিভাগের জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তৈরি প্যানেল একাধিক মনোনয়ন খতিয়ে দেখে প্রাথমিক ভাবে 3 জনের নাম চূড়ান্ত করে । পরে চূড়ান্ত কমিটি প্রতিটি বিভাগ থেকে একজন করে পুরস্কারপ্রাপককে বেছে নেয় ।

নির্বাচিত ব্যক্তিদের পরিচয়, কাজের বিবরণ এবং তাঁদের অবদান যাচাইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ইনাডু ও ইটিভি ভারতের নেটওয়ার্ককে । স্বাধীনভাবে তথ্য যাচাইয়ের পরেই চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হয়েছে ।

গত বছর পুরস্কার পেয়েছিলেন 7 কৃতী

2025 সালে প্রথম রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছিল রামোজি ফিল্ম সিটিতে। সেই অনুষ্ঠানের সূচনা করেছিলেন উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন । প্রথম সংস্করণে সাংবাদিকতা বিভাগে সম্মান পান জয়দীপ হার্ডিকর, গ্রামোন্নয়নে আমলা অশোক রুইয়া, যুব আইকন বিভাগে শ্রীকান্ত বোল্লা, শিল্প ও সংস্কৃতিতে অধ্যাপক সাথুপতি প্রসন্ন শ্রী, নারীশক্তি বিভাগে পল্লবী ঘোষ, মানবসেবায় আকাশ ট্যান্ডন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অধ্যাপক মাধবী লতা গালি ।

প্রথম বছরের সাফল্যের পর এবার পুরস্কারের পরিধি আরও বাড়ানো হয়েছে । শিক্ষা এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য, এই দুই নতুন বিভাগ যুক্ত হওয়ায় সমাজের আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রের কৃতীদের স্বীকৃতি দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে ।

'সাধারণ মানুষও অসাধারণ কাজ করতে পারেন'

রামোজি রাওয়ের স্মৃতিতে চালু হওয়া এই পুরস্কারের মূল ভাবনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গত বছর রামোজি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সি এইচ কিরণ বলেছিলেন, সমাজের প্রকৃত নায়কদের সম্মান জানানোই এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য । সাহস, সহমর্মিতা এবং দায়বদ্ধতা নিয়ে যাঁরা নীরবে মানুষের জীবন বদলে দিচ্ছেন, তাঁদের কাজকে সামনে আনতে চায় এই পুরস্কার ।

রামোজি রাওয়ের দূরদর্শিতা ও কর্মনিষ্ঠার কথা স্মরণ করে কিরণ বলেছিলেন, তাঁর বিশ্বাস ছিল, সঠিক লক্ষ্য ও শৃঙ্খলার পথ অনুসরণ করলে সাধারণ মানুষও অসাধারণ সাফল্য অর্জন করতে পারেন । উদ্যোগ ও নৈতিকতা পাশাপাশি চলতে পারে, এই বিশ্বাসই রামোজি রাওয়ের কর্মজীবনের অন্যতম ভিত্তি ছিল । ব্যবসার সাফল্য শুধু মুনাফায় নয়, মানুষের এবং দেশের উন্নতিতে তার অবদানের মধ্যেও বিচার করা উচিত বলে তিনি মনে করতেন । সেই আদর্শকেই সামনে রেখে দ্বিতীয় বছরের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন ।

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রামোজি রাওয়ের 90তম জন্মবার্ষিকী
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