আপনাদের দেখে আরও অনেকে স্বপ্ন দেখতে শিখবেন, রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডের পুরস্কার বিজয়ী বার্তা কিরণের

আপনাদের দেখে আরও অনেকে স্বপ্ন দেখতে শিখবেন, রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডের পুরস্কার বিজয়ী বার্তা কিরণের
Ramoji Excellence Awards 2026: তিনি বলেন, "আপনাদের দেখে আরও বহু মানুষ স্বপ্ন দেখতে শিখবেন । সমাজের জন্য কিছু করতে শিখবেন । উন্নতি শিখরে উঠতে শিখবেন।"
Published : November 16, 2026 at 11:24 PM IST
বিজয়ওয়াড়া, 16 নভেম্বর: আমরা আজ ন'টি এমন মানুষকে উদযাপন করছি যাঁদের হাত ধরে বহু মানুষের জীবন আমূল বদলে গিয়েছে। সোমবার রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডের শুরুতে অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর সিএইচ কিরণ। এদিন ছিল রামোজি রাওয়ের 90তম জন্মদিন।
ভাষণের শুরুতে সিএমডি বলেন, "আমরা আজ শুধু ন'টা জীবনকে উদযাপন করছি তা নয় আদতে উদযাপন করছি নটি এমন জীবনযাত্রাকে যা অনেক মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে । যাঁরা পুরস্কার পেলেন তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন । আশা করি আপনাদের দেখে আরও বহু মানুষ স্বপ্ন দেখতে শিখবেন । সমাজের জন্য কিছু করতে শিখবেন । উন্নতি শিখরে উঠতে শিখবেন।"
অনুষ্ঠানে নিজের ভাষণের অন্য় একটি অংশে রামজি গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর সিএইচ কিরণ বলেন, "রামোজি রাওয়ের পরিবার সব সময় বিশ্বাস করে ব্যবসা-বাণিজ্য ও নৈতিকতা সর্বদা হাতে হাত রেখে চলে। রামোজি রাওয়ের কাছে সম্পদ কখনও কেবল ব্যবসায়িক বিষয় ছিল না । সম্পদকে হাতিয়ার করে তিনি মানুষকে শক্তিশালী করে তুলতেন । সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন করতেন । প্রতিটি কাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করতেন রামোজি রাও ।"
তিনি আরও বলেন, " শ্রী রামোজি রাও বিশ্বাস করতেন প্রতিটি মানুষ সমাজকে আরও একটু সুন্দর করার জন্য কিছু না কিছু করতে পারেন । তাঁর কাছে নিজের সাফল্য উৎকর্ষতার মাপকাঠি ছিল না । তিনি সমাজে এক ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। রামোজি রাওয়ের মতাদর্শই রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডসের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে । এই পুরস্কারের মাধ্যমে আমরা সেই সমস্ত মানুষকে সম্মানিত করলাম যাঁদের হাত ধরে এই সমাজ আরও একটু সুন্দর এবং আরও একটু বেশি বাসযোগ্য হয়ে উঠছে ।"
এদিন অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ার ড. বি আর আম্বেদকর কালাবেদিকায় বসেছিল 'রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের আসর । সারা দেশ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ন'জন কৃতী ব্যক্তিকে সম্মানিত করা হল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল তথা অসবরপ্রাপ্ত বিচারপতি এস আব্দুল নাজির, মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ । এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের আরও কয়েকজন মন্ত্রী এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন ।