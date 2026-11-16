সাংবাদিকতা থেকে মানবসেবা-সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেরার সেরাদের দেওয়া হল রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড

সাংবাদিকতা থেকে মানবসেবা-সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেরার সেরাদের দেওয়া হল রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড
Ramoji Excellence Awards 2026: সাংবাদিকতা, শিল্প-সংস্কৃতি, গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, মানবসেবা, নারী কৃতিত্ব, যুব আইকন, শিক্ষা, এবং চিকিৎসা-স্বাস্থ্য বিভাগের সেরাদের বেছে নেওয়া হয়েছিল ।
Published : November 16, 2026 at 9:56 PM IST
বিজয়ওয়াড়া, 16 নভেম্বর: সাম্মানিত সেরার সেরারা । সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন এমন 9 জনের হাতে রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস তুলে দেওয়া হল। রামোজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা রামোজি রাওয়ের 90তম জন্মদিনে সোমবার বিজয়ওয়ারা একটি অনুষ্ঠানে এই 9 জনকে সম্মানিত করা হয় ।
সাংবাদিকতা, শিল্প ও সংস্কৃতি, গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মানবসেবা, নারী কৃতিত্ব, যুব আইকন, শিক্ষা, এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য- এই 9টি বিভাগের সেরাদের বেছে নেওয়া হয়েছিল । প্রত্যেককে মেডেলের পাশাপাশি সংশাপত্র এবং নগদ 10 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে ।
সাংবাদিকতা বিভাগে সেরা বেছে নেওয়া হয়েছে এম সুচিত্রাকে । গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি ক্ষেত্রে সেরা পোডিলি রাজাশেখরা রাজু । উইমেন অ্যাচিভার বিভাগে অন্যদের পিছনে ফেলে সেরা ভি রুক্মিণী রাও । শিল্প ও সংস্কৃতি বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন বৈকম বিজয়লক্ষ্মী । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অর্জুন অরুণাচলম, শিক্ষা ক্ষেত্রে মৈত্রেয়ী জিচকার, মানবসেবা ক্ষেত্রে দেবেন্দ্র কুমার গুপ্ত, যুব আইকন হিসেবে ড. গণেশ বারাইয়া এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ড. জেমা জে. এডাসেরি পুরস্কার লাভ করেছেন।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল তথা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এস. আব্দুল নাজির, মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু এবং উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি. কিষাণ রেড্ডি ও কিনজরাপু রাম মোহন নাইডু এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি, সম্মানিত অতিথি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়।
মতামত প্রকাশের অধিকারের সঙ্গে সমঝোতা করেননি রামোজি: শাহ
অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে রামোজি রাওয়ের জীবন ও আদর্শের একটি বিশেষ দিক তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । তিনি জানান, নিজের কাজের মধ্য়ে দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন রামোজি রাও । তাই তাঁর প্রয়ানের পরও বহু মানুষের কাছে অনুপ্রেরণা হয়েই থেকে গিয়েছেন।
শাহের কথায়, "আজ যখন আমরা সংবাদপত্র এবং নিউজ চ্য়ানেলের পরিবেশিত সংবাদ বিশ্লেষণ করি তখন বুঝতে পারি রামোজি রাও ঠিক কত মহান ছিলেন । কেন্দ্রীয় সরকার হোক অথবা রাজ্য় সরকার- রামোজি কখনও নিজের মতামত প্রকাশের অধিকারের সঙ্গে সমঝোতা করেননি । সংবাদমাধ্যম যে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন রামোজি ।"
রামোজি রাওয়ের কাছে সম্পদের মানে ছিল অন্যকে ভালো রাখা: সিএইচ কিরণ
অনুষ্ঠানে রামজি গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর সিএইচ কিরণ বলেন, "রামোজি রাওয়ের পরিবার সব সময় বিশ্বাস করে ব্যবসা-বাণিজ্য ও নৈতিকতা সর্বদা হাতে হাত রেখে চলে। রামোজি রাওয়ের কাছে সম্পদ কখনও কেবল ব্যবসায়িক বিষয় ছিল না । সম্পদকে হাতিয়ার করে তিনি মানুষকে শক্তিশালী করে তুলতেন । সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন করতেন । প্রতিটি কাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করতেন রামোজি রাও । তিনি বিশ্বাস করতেন প্রতিটি মানুষ সমাজকে আরও একটু সুন্দর করার জন্য কিছু না কিছু করতে পারেন । তাঁর কাছে নিজের সাফল্য উৎকর্ষতার মাপকাঠি ছিল না । তিনি সমাজে এক ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। রামোজি রাওয়ের মতাদর্শই রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডসের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে । এই পুরস্কারের মাধ্যমে আমরা সেই সমস্ত মানুষকে সম্মানিত করলাম যাঁদের হাত ধরে এই সমাজ আরও একটু সুন্দর এবং আরও একটু বেশি বাসযোগ্য হয়ে উঠছে ।"
কারা পেলেন, কেন পেলেন ?
এম. সুচিত্রা (সাংবাদিকতা): তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে, সাংবাদিক এম. সুচিত্রা দক্ষিণ ভারত জুড়ে পরিবেশগত ও সামাজিক ন্যায়বিচারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন লিখে চলেছেন । এর মধ্যে রয়েছে আদিবাসী মায়েদের অপুষ্টি, অবৈধ খনি খনন, জল সঙ্কট এবং ব্রহ্মপুরম বর্জ্য সংকটের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
পোডিলি রাজশেখর রাজু (গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি): তিনি ‘সাউথ জোনের ওয়াটারম্যান’ হিসেবে পরিচিত । রাজু দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও কর্ণাটকের খরাপ্রবণ গ্রামগুলোতে জল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছেন। তিনি ‘জাতীয় জল শক্তি পুরস্কার’ এবং ‘ওয়াটার হিরো অ্যাওয়ার্ড’-ও পেয়েছেন।
ভি. রুক্মিণী রাও় (নারী ক্ষমতায়ন) : ভি. রুক্মিণী রাও 1981 সালে দিল্লিতে ‘সাহেলি রিসোর্স সেন্টার’ সহ-প্রতিষ্ঠা করেন । উদ্দেশ্য ছিল পারিবারিক হিংসা ও পণের কারণে মৃত্যুর মতো সমস্যার মোকাবিলা করা। পরবর্তীতে তিনি গ্রামীণ তেলেঙ্গানায় নারীদের জন্য ‘গ্রাম্য রিসোর্স সেন্টার’ গড়ে তোলেন।
ভাইকম বিজয়লক্ষ্মী (শিল্প ও সংস্কৃতি): জন্মান্ধ ভাইকম বিজয়লক্ষ্মী শুনে শুনে গান শিখেছেন। পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার । এক তারের বাদ্যযন্ত্র ‘গায়ত্রী বীণা’ বাজিয়ে রেকর্ডও গড়েছেন।
অর্জুন অরুণাচলম (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি): ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও উদ্যোক্তা অর্জুন অরুণাচলম ভারতের প্রথম নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি এমআরআই (MRI) স্ক্যানার উদ্ভাবন করেছেন। এর লক্ষ্য, চিকিৎসা খরচ কমানো এবং ছোট হাসপাতাল ও চিকিৎসার সুবিধা নেই এমন এলাকায় ক্যান্সার-সহ বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের সুযোগ প্রসারিত করা।
মৈত্রেয়ী জিচকার (শিক্ষা): শিক্ষাকর্মী মৈত্রেয়ী জিচকারের উদ্যোগ—‘জিরো গ্র্যাভিটি’ এবং ‘দ্য হ্যাপি স্কুল প্রজেক্ট’—একশোটিরও বেশি স্কুলকে নতুন প্রাণ দিয়েছে। এই উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে তিন হাজারেরও বেশি তরুণ স্বেচ্ছাসেবক সহায়সম্বলহীন শিশুদের জন্য সরকারি শিক্ষার মানোন্নয়নে কাজ করছেন।
দেবেন্দ্র কুমার গুপ্ত (জনসেবা ও মানবকল্যাণ): সমাজ সংস্কারক এবং ‘লাডলি ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট’-এর প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্র কুমার গুপ্ত প্রান্তিক নারী ও শিশুদের সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করছেন। তাঁর এই কার্যক্রম 35 লক্ষেরও বেশি মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তিনি ভারতের পরপর চারজন রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে জাতীয় পুরস্কার ও স্বীকৃতি পেয়েছেন।
ডা. গণেশ বারাইয়া (ইউথ আইকন): গুজরাতের ভাবনগরের বাসিন্দা ডা. গণেশ বারাইয়া চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ার সময় তৈরি হওয়া নান বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেছেন । গুরুত্বপূর্ণ আইনি লড়াইয়ে জয়ী হয়েছেন। বর্তমানে তিনি গুজরাতে একটি হাসপাতালে মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে কর্মরত । বিশ্বের অন্যতম খর্বকায় চিকিৎসক হিসেবেও পরিচিত।
ডা. জেমা জে. এডাসেরি (চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য): 66 বছর বয়সে ওড়িশার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে যান ডা. জেমা জে. এডাসেরি (যিনি ডা. অ্যাকুইনাস এডাসেরি নামেও পরিচিত) এবং সেখানে ‘স্বাস্থ্য স্বরাজ সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই জনপদ-কেন্দ্রিক কার্যক্রম 79টি গ্রামে পৌঁছেছে; এর মাধ্যমে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ও পুষ্টিবিষয়ক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, তাঁর উদ্যোগে যক্ষ্মা নিরাময়ের হার 96 শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে।