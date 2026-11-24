কালাহান্ডির প্রত্যন্ত গ্রামে স্বাস্থ্যবিপ্লব ! 'রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস 2026' পেলেন চিকিৎসক অ্যাকুইনাস
Health revolution: অবসরের পথে হাঁটেননি, বইয়ের পাতায় খুঁজে পেয়েছিলেন জীবনের নতুন লক্ষ্য ! স্বাস্থ্যসেবার রূপান্তরে চিকিৎসক অ্যাকুইনাস এডাসেরিকে যেভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল পি. সাইনাথের বই ।
Published : November 24, 2026 at 1:31 PM IST
বিজয়ওয়াড়া, 24 নভেম্বর: একটি বই বদলে দিয়েছিল জীবনের গতিপথ । সাংবাদিক পি সাইনাথের 'এভরিবডি লাভস আ গুড ড্রট' পড়ে ওড়িশার কালাহান্ডির প্রত্যন্ত জনজাতি এলাকার বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন চিকিৎসক অ্যাকুইনাস এডাসেরি । সেই আগ্রহই পরবর্তী সময়ে তাঁকে পৌঁছে দেয় কালাহান্ডির দুর্গম গ্রামে । হাসপাতালের নিরাপদ পরিসর ছেড়ে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন তিনি । ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা থেকে অপুষ্টি, একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যার বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চালাচ্ছেন এই চিকিৎসক । তাঁর সেই অসামান্য উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসাবেই 2026 সালের রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগে সম্মানিত করা হয়েছে তাঁকে ।
অবসরের পর অনেকেই নিশ্চিন্ত, নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের কথা ভাবেন । দীর্ঘ কর্মজীবনের শেষে একটু বিশ্রাম, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো কিংবা নিজের মতো করে বাকি জীবনটুকু উপভোগ করাই হয়ে ওঠে তাঁদের প্রধান লক্ষ্য । কিন্তু চিকিৎসক ডা. অ্যাকুইনাস এডাসেরির (জন্মনাম জেমা জে. এডাসেরি) জীবনের গল্পটা সম্পূর্ণ আলাদা । হাসপাতালের চিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও একসময় তাঁর মনে হয়েছিল, চিকিৎসার প্রকৃত প্রয়োজন যাঁদের সবচেয়ে বেশি, তাঁরাই স্বাস্থ্য পরিষেবার নাগাল পাচ্ছেন না । শহরের বড় হাসপাতালগুলিতে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ বাড়লেও দেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলির বহু মানুষ ন্যূনতম চিকিৎসা থেকেও বঞ্চিত । সেই উপলব্ধিই বদলে দিয়েছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য ।
এই পরিবর্তনের বীজ অবশ্য আরও আগে বপন হয়েছিল । সাংবাদিক পি সাইনাথের লেখা 'এভরিবডি লাভস আ গুড ড্রট' বইটি পড়ে ওড়িশার কালাহান্ডি অঞ্চলের দারিদ্র, অনাহার এবং প্রান্তিক মানুষের জীবনযাপনের কঠিন বাস্তব সম্পর্কে জানতে পারেন তিনি । বইটিতে গ্রামীণ ভারতের দারিদ্র, সরকারি ব্যবস্থার ব্যর্থতা, দুর্নীতি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের নানা অসংগতি তুলে ধরেছিলেন সাইনাথ । সেই বিবরণই চিকিৎসক অ্যাকুইনাসের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল । একটা সময় যে অঞ্চল সম্পর্কে বইয়ের পাতায় পড়েছিলেন, পরবর্তী সময়ে সেই অঞ্চলের মানুষের পাশে দাঁড়ানোই হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান কাজ ।
1990-এর দশকের শেষ দিকে হাসপাতালের নিয়মিত চিকিৎসা ছেড়ে গ্রামীণ এলাকায় কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি । ইন্টারনাল মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে হাসপাতালেই তাঁর কর্মজীবন সীমাবদ্ধ থাকতে পারত । কিন্তু চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত মানুষের কথা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল । সেই কারণেই প্রথমে কর্নাটকের গ্রামীণ এলাকায় কাজ শুরু করেন তিনি ।
তাঁর কথায়, "একসময় বুঝতে পারি, বহু মানুষ হাসপাতালে আসতেই পারছেন না । এমনকি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাটুকুও তাঁদের কাছে পৌঁছচ্ছে না । এই উপলব্ধি থেকেই হাসপাতালের চিকিৎসা ছেড়ে গ্রামীণ কর্নাটকে কাজ করতে শুরু করি । সেখানে কাজ করে বুঝেছিলাম, বড় হাসপাতালের পরিকাঠামোর চেয়ে মানুষের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়ে কাজ করলেই প্রকৃত পরিবর্তন সম্ভব ।"
এর পরেও কালাহান্ডিতে পৌঁছতে অবশ্য বেশ কয়েক বছর সময় লেগেছিল । 2014 সালে শেষ পর্যন্ত ওড়িশার ওই অঞ্চলে কাজ শুরু করেন তিনি । প্রত্যন্ত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবার দুরবস্থা সামনে থেকে দেখার পর আর পিছিয়ে আসার কথা ভাবেননি । অবসরের পথে না হেঁটে বরং জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেন ।
তাঁর কথায়, "সেখানকার পরিস্থিতি দেখার পর আর চোখ ফিরিয়ে রাখতে পারিনি । মনে হয়েছিল, কিছু একটা করতেই হবে । তাই অবসর নেওয়ার পরিবর্তে কালাহান্ডিতে এসে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিই । মূলত একটি জনজাতি অধ্যুষিত ব্লককে কেন্দ্র করেই আমাদের কাজ ।"
ভাষা-সংস্কৃতির বাধা পেরিয়ে মানুষের বিশ্বাস অর্জন
কালাহান্ডিতে কাজ শুরু করার পথ মোটেই সহজ ছিল না । স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা- কোনও কিছু সম্পর্কেই প্রথম দিকে বিশেষ ধারণা ছিল না তাঁর বা তাঁর সহকর্মীদের । অন্য দিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছেও তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিত । ফলে নতুন এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করতে গেলে মানুষের আস্থা অর্জন করাই ছিল প্রথম বড় চ্যালেঞ্জ ।
কিন্তু চিকিৎসার প্রয়োজনই শেষ পর্যন্ত সেই দূরত্ব কমিয়ে দেয় । গ্রামে গ্রামে পৌঁছে মানুষের সঙ্গে কথা বলা, তাঁদের অসুস্থতার কথা শোনা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে শুরু করেন তাঁরা । স্থানীয় কয়েকজনের সাহায্যে ভাষার সমস্যা কাটিয়ে ওঠেন । ডা. অ্যাকুইনাসের কথায়, "আমরা তিনজন মহিলা যখন গ্রামে যেতাম, মানুষ আমাদের স্বাগত জানিয়েছিলেন । আমি চিকিৎসক, আর সেখানকার মানুষের চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল প্রবল । তাই আমাদের গ্রহণ করতে তাঁদের বিশেষ অসুবিধা হয়নি । স্থানীয় কয়েক জনের সাহায্যে আমরা যোগাযোগ করতাম । আসলে আন্তরিক ভাবে কিছু করতে চাইলে ভাষা কখনও খুব বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় না ।"
এই কাজের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হয়ে ওঠে 'স্বাস্থ্য স্বরাজ' নামে একটি সংগঠন । সংগঠনটির সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন ডা. অ্যাকুইনাস । তাঁদের কাজের মূল দর্শন, স্থানীয় মানুষের হয়ে কাজ করা নয়, বরং তাঁদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করা । অর্থাৎ, প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ যাতে নিজেদের স্বাস্থ্য পরিষেবার দায়িত্ব নিজেরাই নিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা গড়ে তোলাই তাঁদের লক্ষ্য ।
গান্ধিবাদী দর্শনে বিশ্বাসী এই সংগঠন হাসপাতালকেন্দ্রিক চিকিৎসার পাশাপাশি গ্রামভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করেছে । কারণ, দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী বহু মানুষের পক্ষে প্রতিবার হাসপাতালে পৌঁছনো সম্ভব নয় । তাই চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদেরই পৌঁছে যেতে হয় তাঁদের কাছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্বও দেওয়া হচ্ছে তাঁদের হাতে ।
ডা. অ্যাকুইনাসের কথায়, "আমরা গান্ধিবাদী দর্শনে বিশ্বাস করি । মানুষের জন্য কাজ করার পরিবর্তে মানুষের সঙ্গে কাজ করতেই বেশি আগ্রহী । আমাদের হাসপাতাল রয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের পক্ষে সেখানে পৌঁছনো সব সময় সম্ভব হয় না । তাই আমরা একেবারে দুর্গম এলাকাতেও পৌঁছে যাই । স্থানীয় মানুষকে প্রশিক্ষিত করে তুলি, যাতে তাঁরাই নিজেদের স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিচালনা করতে পারেন ।"
এই উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তরুণ চিকিৎসকেরাও যোগ দিচ্ছেন । তাঁদের শুধু হাসপাতালে চিকিৎসার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় না । প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে মানুষের জীবনযাত্রা, অসুস্থতা এবং চিকিৎসার সমস্যা সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় তাঁদের ।
ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা থেকে অপুষ্টি- একসঙ্গে একাধিক লড়াই
কালাহান্ডির জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কাজ করতে গিয়ে প্রথমেই যে সমস্যাটি তাঁদের সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলেছিল, তা হল ম্যালেরিয়া । এই রোগে বিশেষ করে শিশুদের মৃত্যুর ঘটনা ছিল উদ্বেগজনক । পরিস্থিতি মোকাবিলায় আক্রান্তদের চিহ্নিত করা, দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা এবং স্থানীয় মানুষকে ম্যালেরিয়া শনাক্ত ও চিকিৎসার প্রাথমিক পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয় ।
একই সঙ্গে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যক্ষ্মা বা টিবি । আক্রান্তদের চিকিৎসার পাশাপাশি তাঁদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করার উপরেও জোর দেওয়া হয় । কারণ, শুধু ওষুধ দিলেই যক্ষ্মার মতো রোগের বিরুদ্ধে লড়াই সম্পূর্ণ হয় না । রোগীর শারীরিক অবস্থা, পুষ্টি এবং চিকিৎসার ধারাবাহিকতা- সব কিছুর উপরেই নির্ভর করে সুস্থ হয়ে ওঠা ।
ডা. অ্যাকুইনাস জানিয়েছেন, "আমরা যক্ষ্মার রোগীদের চিকিৎসা শুরু করি । প্রথম থেকেই তাঁদের পুষ্টির দিকে নজর দেওয়া এবং নিয়মিত খোঁজখবর রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল । এই সমন্বিত উদ্যোগের ফলেই চিকিৎসায় সাফল্যের হার অনেকটা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে ।"
অপুষ্টির সমস্যাও তাঁদের কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র । শিশুদের পাশাপাশি স্কুলপড়ুয়া, কিশোর-কিশোরী, বিশেষ করে কিশোরী, অন্তঃসত্ত্বা মহিলা এবং সদ্য মা হয়েছেন এমন মহিলাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয় । তাঁর মতে, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে আসার ফলে অপুষ্টির সমস্যাও কিছুটা কমেছে । তবে এই লড়াই এখনও শেষ হয়নি । অর্থাৎ তাঁদের উদ্যোগ কেবল অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । রোগ প্রতিরোধ, পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং স্থানীয় মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে ধারণা তৈরি- সব মিলিয়ে একটি সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে ।
তরুণ চিকিৎসকদের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা বদলাতে চান
ডা. অ্যাকুইনাসের কাজের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল চিকিৎসা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত তরুণ প্রজন্মকে প্রত্যন্ত এলাকার বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত করানো । স্বাস্থ্য স্বরাজের উদ্যোগে চালু হয়েছে 'ট্রাইবাল হেলথ এক্সপোজার প্রোগ্রাম' । এই কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়াদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে জনজাতি গ্রামে পাঠানো হয় । সেখানে থেকে তাঁরা স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সময় কাটান, তাঁদের জীবনযাত্রা বোঝার চেষ্টা করেন এবং প্রত্যন্ত এলাকায় চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার সমস্যাগুলি সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা অর্জন করেন ।
ডা. অ্যাকুইনাসের মতে, চিকিৎসা শিক্ষা শুধু হাসপাতালের ওয়ার্ড, অপারেশন থিয়েটার কিংবা আধুনিক যন্ত্রপাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না । দেশের একটা বড় অংশের মানুষ কী ভাবে চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, সেটাও ভবিষ্যতের চিকিৎসকদের জানা প্রয়োজন ।
তিনি জানিয়েছেন, এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া অনেক তরুণ চিকিৎসক পরবর্তী সময়ে কর্পোরেট হাসপাতালের চাকরির পরিবর্তে গ্রামীণ এলাকায় কাজ করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন । তাঁর কাছে এটাই বড় প্রাপ্তি । কারণ, প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসকের অভাব দূর করতে হলে শুধু পরিকাঠামো তৈরি করলেই হবে না, চিকিৎসকদের মধ্যেও সামাজিক দায়বদ্ধতা তৈরি করতে হবে ।
অন্যের কাছে 'পাগলামি', তাঁর কাছে জীবনের সার্থকতা
কালাহান্ডিতে কাজ করার সিদ্ধান্ত প্রথম দিকে অনেকের কাছেই ছিল অবিশ্বাস্য । প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক হিসাবে নিজের কর্মজীবন গুছিয়ে নেওয়ার পর কেন তিনি এমন দুর্গম এলাকায় গিয়ে কাজ করতে চাইছেন, তা বুঝতে পারেননি অনেকেই । এমনকি তিনি যে ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, সেখানকার সদস্যদের একাংশও প্রথমে তাঁর সিদ্ধান্তের কারণ বুঝতে পারেননি ।
তবে ডা. অ্যাকুইনাস মনে করেন, সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলে পথ নিজেই তৈরি হয়ে যায় । তাঁর কথায়, "কেউ বুঝতে পারেননি, আমি কী ধরনের পাগলামির মধ্যে নিজেকে জড়াচ্ছি । এমনকি আমার ধর্মীয় সংগঠনের সদস্যরাও প্রথম দিকে বিষয়টি বুঝতে পারেননি । কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলে অনেক কিছুই আপনাআপনি ঠিক হয়ে যায় । মহাবিশ্বও যেন তখন সহযোগিতা করতে শুরু করে ।"
দীর্ঘদিনের এই কাজের অভিজ্ঞতা এবার বইয়ের পাতায় তুলে ধরতে চান তিনি । নিজের অভিজ্ঞতা, কাজের পদ্ধতি এবং প্রত্যন্ত এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা গড়ে তোলার পথে যে শিক্ষা পেয়েছেন, তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর । তবে একই সঙ্গে সংগঠনের দায়িত্ব নেওয়ার মতো উপযুক্ত কাউকে খুঁজছেন তিনি । চান, তাঁর অনুপস্থিতিতেও স্থানীয় আদিবাসী মানুষের নেতৃত্বে এই উদ্যোগ এগিয়ে চলুক ।
তাঁর কথায়, "আমি আমার কাজ করেছি । এ বার অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধিগুলি লিখে রাখতে চাই । এমন কাউকে প্রয়োজন, যিনি আমার জায়গায় এসে দায়িত্ব নিতে পারবেন । আমি কবে সেই মানুষকে পাব, জানি না । তবে আশা করি, খুব তাড়াতাড়ি কেউ দায়িত্ব নেবেন ।"
এই দীর্ঘ যাত্রার স্বীকৃতি হিসাবেই গত 16 নভেম্বর বিজয়ওয়াড়ায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে 2026 সালের রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগে সম্মানিত করা হয় তাঁকে । অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল সৈয়দ আবদুল নাজির, উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ এবং রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর সি কিরণ ।
তবে ডা. অ্যাকুইনাসের কাছে সবচেয়ে বড় পুরস্কার হয়তো এই সম্মান নয় । বরং যে প্রত্যন্ত গ্রামে একসময় ম্যালেরিয়ায় শিশুদের মৃত্যু ছিল নিত্যদিনের উদ্বেগ, যে এলাকায় যক্ষ্মা ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াই ছিল কঠিন, সেখানকার মানুষ আজ নিজেরাই স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিচালনার দায়িত্ব নিতে শিখছেন । যে বই একদিন তাঁকে কালাহান্ডির বাস্তবতার সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিল, সেই বইয়ের প্রভাবেই শুরু হয়েছিল তাঁর এই পথচলা । আর এখন তাঁর স্বপ্ন, একদিন এই পথের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেবেন কালাহান্ডির প্রত্যন্ত এলাকার মানুষই ।