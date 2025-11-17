ETV Bharat / bharat

ছোট গ্রামের সবাই সবার চেনা, শিশু উধাও কী করে ! ভাবনা থেকে জন্ম আজকের পল্লবীর

শৈশবে এক নাবালিকার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা তার শিশুমনে গভীর ছাপ ফেলেছিল ৷ বড় হয়ে এরকম নাবালিকা-শিশুদের উদ্ধারের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন পল্লবী ৷

Ramoji Excellence Women Achiever Award Pallabi Ghosh
ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রাপক পল্লবী ঘোষ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 17, 2025 at 7:59 PM IST

5 Min Read
হায়দরাবাদ, 17 নভেম্বর: বারো বছরের একটি মেয়ে একদিন দক্ষিণ 24 পরগনার এক প্রত্যন্ত গ্রামে তার আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যায় ৷ সঙ্গে ছিল তার কাকা ৷ গ্রামের রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়ে কাকা-ভাইঝি দু'জনেই হঠাৎ লক্ষ করেন একজন পড়িমরি করে তার মেয়ের খোঁজ করছে ৷ তাঁর মেয়েকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না ৷ গ্রামের অন্যান্যদের সঙ্গে সবাই মিলে অনেক খোঁজার পরেও শিশুটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷ কেউ কিছু বলতেই পারেনি ৷

ছোট্ট পল্লবী অনেক চেষ্টা করেও বুঝে উঠতে পারেনি যে, একটা গ্রামের মধ্যে যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেককে চেনে-জানে, সেখান থেকে কী করে একটি শিশু উধাও হয়ে যায় ! পশ্চিমবঙ্গ থেকে ছুটি কাটিয়ে অসমে নিজের বাড়ি ফিরে এসেও মেয়েটি ঘটনাট ভুলতে পারেনি ৷ সালটা ছিল 2002 ৷ সেই প্রথমবার পল্লবী নারী পাচার, শিশু পাচার কিংবা মানব পাচার হওয়ার ব্যাপারটা প্রথম জানতে পারেন ৷

সেই 12 বছরের মেয়েটি আজ 35-এর পল্লবী ঘোষ, যিনি বিগত দু'দশক ধরে 10 হাজার নারী-শিশুকে পাচার হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছেন এবং তার মাধ্যমে প্রায় 75 হাজার নারীর জীবন আমূল বদলে দিয়েছেন ৷ গত রবিবার এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে মানবাধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক রূপান্তরে অসাধারণ অবদানের জন্য প্রথম রামোজি অ্যাওয়ার্ড অফ এক্সেলেন্স ইন উইমেন অ্যাচিভার বিভাগে সম্মানিত হলেন পল্লবী ৷

"দক্ষিণ 24 পরগনার ওই ঘটনাটাই আমার ভিতরে একটা বীজ বপন করে দিয়েছিল", কাকার সঙ্গে গ্রামের রাস্তায় হারিয়ে যাওয়া শিশুটিকে খোঁজার স্মৃতি হাতড়াতে গিয়ে ইটিভি ভারতকে নিজের উপলব্ধির কথা বলছিলেন পল্লবী ৷

“তারপর আমার 19 বছর বয়স পর্যন্ত অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে ৷ অবশেষে, স্নাতকের প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে জানতে পারি যে শিশুদের নিখোঁজ হওয়ার অন্যতম কারণ হল পাচার ৷ তখনই সিদ্ধান্ত নিই যে আমি এই ব্যাপারে কাজ করব ৷"

অসমে জন্মানো পল্লবী দিল্লিতে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন ৷ মানব পাচারের ঘটনাগুলিকে ট্র্যাক করা এবং ওই জটিল ঘেরাটোপে আটকে পড়া অসহায় মানুষদের উদ্ধারের প্রাথমিক কাজটা তিনি দিল্লি, হরিয়ানা এবং রাজস্থান থেকে শুরু করলেও, পল্লবী দ্রুত বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানব পাচার নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা সমস্যার উৎসে তাঁরা পৌঁছন না ৷

পল্লবী বলেন, “মানব পাচারের একটা চেনা ছক আছে ৷ এই সংগঠিত অপরাধের একটা উৎস, ট্রানজিট এবং গন্তব্য রয়েছে ৷ একজন তরুণ কর্মী হিসেবে আমি যখন দিল্লি, হরিয়ানা এবং রাজস্থানে কাজ শুরু করি, তখন দেখেছি মানব পাচার নিয়ে কাজ করা প্রায় প্রত্যেকেই কেবল গন্তব্যস্থলে কাজ করছেন ৷ কিন্তু, আপনি যদি এই অপরাধ বন্ধ করতে চান, তাহলে আপনাকে সেই উৎসে যেতে হবে, যেখান থেকে প্রথম পাচারটা করা হল ৷ আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, আমার মানব পাচারের উৎসে যাওয়া উচিত ৷” পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশজুড়ে কাজ শুরু করেন পল্লবী ৷ কারণ, তিনি জানতেন এই রাজ্যগুলিতেই মূলত লুকিয়ে আছে মানব পাচারের উৎস ৷

উইমেন অ্যাচিভার অ্যাওয়ার্ড প্রাপক বলেন, “আমি প্রথম যে মেয়েটিকে উদ্ধার করেছিলাম, সে গুন্টুরের (অন্ধ্রপ্রদেশ) বাসিন্দা ছিল ৷ মামলাটা এত শক্তিশালী ছিল যে আমরা সবাই নিশ্চিত ছিলাম, দোষীর সাজা হবেই ৷ দুর্ভাগ্যবশত, মামলাটা 10 বছর ধরে চলে এবং কিছু সময়ের পর, যাঁরা এই চক্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁরাই মামলা থেকে সরে যান ৷ আমাকে একটা কথা বলুন, 10 বছর আগে একটা অপরাধ সংগঠিত হয়েছিল ৷ তারপর থেকে প্রত্যেক বছর ভুক্তভোগীকে আদালতে ডেকে একই কথা বারংবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যেন 10 বছরে প্রত্যেক বার তিনি ঘটনাটা বার বার মনে করেন, কখনও ভুলে না যান ৷ একটা সময়ে এসে প্রত্যেকেরই সহ্যের বাঁধ ভাঙে ৷ সে মনে করতে শুরু করে, যথেষ্ট হয়েছে; এবার আমি এর থেকে বেরিয়ে আসতে চাই ৷"

এই প্রবল মানসিক যন্ত্রণা আর চাপ ঘাড়ে নিয়েও কীভাবে তিনি মানসিক ভাবে দৃঢ় থাকেন ? উত্তরে পল্লবী বললেন, "সত্যি কথা বলতে কী, ব্যাপারটা এক এক সময়ে খুব ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে ৷ মানব পাচারের ক্ষেত্রে কাজ করতে হলে, আপনাকে পুলিশের সঙ্গে কাজ করতেই হবে ৷ আমরা যখনই কোনও খবর পাই, তখন প্রথমে স্থানীয় থানায় যেতে হয় ৷ আমাকে তাদের বোঝাতে হয় পুরো ঘটনাটা এবং তারপর উদ্ধারের জন্য তাদের সঙ্গে যেতে হয় ৷ কারণ, আমার হাতে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা নেই, ওটা পুলিশকেই করতে হয় ৷ মাঝে মাঝে মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ি ৷"

রামোজি অ্যাওয়ার্ড অফ এক্সেলেন্সের অর্থ তাঁর কাছে কী, জানতে চাইলে পল্লবীর কথায়, "ইটিভি দীর্ঘদিন ধরে আমার কাজ দেখে আসছে এবং সত্যের খুব কাছাকাছি থেকে বিভিন্ন ঘটনা তারা সততার সঙ্গে সকলের কাছে তুলে ধরেছে ৷ অনেকেই আমার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ৷ হয় সেগুলি অতিরঞ্জিত ছিল, নয়তো অতিরিক্ত এমন কিছু ছিল, যা আমি জানিই না ৷ যখন প্রথমবার রামোজি অ্যাওয়ার্ড অফ এক্সেলেন্স সম্বন্ধে জানতে পারলাম, তখন প্রথমে আমাকে বলা হয়েছিল যে, আপনার জন্য একটি সুখবর আছে ৷ আমি ভেবেছিলাম হয়তো এটা আবার একটি পাচারের ঘটনা ৷ মনে আছে, আমি তখন উত্তর-পূর্বে ছিলাম ৷ পরের দিন সকাল থেকে কিন্তু প্রচুর ফোন পেয়েছি ৷"

RAMOJI EXCELLENCE AWARDS
HUMAN TRAFFICKING
CHILD TRAFFICKING ACTIVIST PALLABI
নারী ও শিশু পাচার
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS

