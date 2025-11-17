এটি সম্মিলিত অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য, রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস প্রসঙ্গে বললেন প্রধানমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রী মোদি রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডসের সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করেন। এর পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী পুরষ্কার বিজয়ীদের আন্তরিক অভিনন্দন-শুভেচ্ছা জানান৷
Published : November 17, 2025 at 11:03 PM IST
নয়াদিল্লি, 17 নভেম্বর: রামোজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী রামোজি রাওয়ের স্মরণে, রবিবার তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান, সম্প্রদায়ের উন্নতি, জ্ঞানের অগ্রগতি এবং জাতিকে অনুপ্রাণিতকারী সাত কৃতি ব্যক্তিত্বকে রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড 2025 দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।
রামোজি রাওয়ের 89তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রামোজি ফিল্ম সিটিতে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে এই পুরষ্কারগুলি প্রদান করা হয়। ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণণ-সহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং সমাজে শ্রী রামোজি রাওয়ের অবদানের প্রশংসা করেন। রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস চালু হওয়ার আনন্দ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একটি চিঠিতে লেখেন, "শ্রী রামোজি রাওয়ের জন্মবার্ষিকী স্মরণে রামোজি এক্সেলেন্স চালু হওয়ার কথা জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই পুরষ্কারগুলি এমন একজন দূরদর্শী ব্যক্তির নামে শুরু করা হয়েছে যিনি ভারতীয় মিডিয়া এবং বিনোদন জগতে এক চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছেন।"
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "এটা অত্যন্ত আনন্দের যে এই পুরষ্কারগুলি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নত ভারতের চেতনাকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। জনসেবায় নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের স্বীকৃতি জাতিকে অনুপ্রাণিত করে এবং ইতিবাচকতা এবং জাতি গঠনে অংশগ্রহণের সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে। এই পুরষ্কারগুলি নিশ্চিত করে যে, প্রকৃত নিষ্ঠা এবং নিঃস্বার্থ সেবা অপরিসীম মূল্যবান এবং সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য।"
প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, গত এক দশক ধরে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করা ব্যক্তিদের স্বীকৃতি দেওয়ার উপর ক্রমবর্ধমান জোর দেওয়া হচ্ছে। সীমিত সম্পদের পাশাপাশি, তাদের বিশাল দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে মিলিত হয়ে, তাদের অবদান এখন ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হচ্ছে। মর্যাদাপূর্ণ পদ্ম পুরষ্কারে তাদের সম্মানিত করে অথবা 'মন কি বাত'-এ তাদের অসাধারণ গল্প সকলকে জানিয়ে, আমরা এই অখ্যাত বীরদের সম্মানিত করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে চলেছি। তাদের অভিজ্ঞতা কীভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগ অর্থপূর্ণ, সম্মিলিত সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারে, তার একটি শক্তিশালী স্মারক।
প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও বলেন, "2047 সালের মধ্যে একটি উন্নত ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন কেবলমাত্র সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রতিটি ব্যক্তি এই প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন যাতে ভারত কেবল অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নতি অর্জনের পাশাপাশি বিশ্বের জন্য একটি অনুকরণীয় মডেল হিসেবে আবির্ভূত হয়।"
প্রধানমন্ত্রী মোদি সকল পুরষ্কার বিজয়ীদের আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানান, যারা অবশ্যই অগণিত মানুষকে ভারত মাতার সেবায় নিবেদিতপ্রাণ করে তুলবেন। সব শেষে, তিনি রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডসের সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করেন।