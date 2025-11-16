সেবা, উদ্ভাবন এবং জাতীয় চেতনায় সম্পন্ন রামোজি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস 2025

সেবা, উদ্ভাবন এবং জাতীয় চেতনায় সম্পন্ন রামোজি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস 2025
শ্রী রামোজি রাও-এর স্মরণে প্রতিষ্ঠিত এই পুরষ্কারগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাতজন কৃতি ব্যক্তিত্বকে রামোজি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড দিয়ে সম্মানিত করেছে।
Published : November 16, 2025 at 10:52 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 নভেম্বর: রবিবার রামোজি ফিল্ম সিটিতে রামোজি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস 2025 অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানিত করা হয়েছে যাঁদের অসাধারণ অবদান মানবসমাজ ও সভ্যতার উন্নতি করেছে, জ্ঞানের উন্নতি করেছে এবং জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছে। শ্রী রামোজি রাও-এর স্মরণে প্রতিষ্ঠিত রামোজি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডসে বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাতজন কৃতি ব্যক্তিত্বকে সম্মানিত করা হয়েছে।
জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাগত জানানো হয়েছে৷ এর মাধ্যমে শ্রী রামোজি রাও-এর স্মরণে রামোজি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস-এর উদযাপন শুরু হল৷ এই উদ্যোগের মাধ্যমে শ্রী রামোজি রাও-এর উত্তরাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হল।
ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেন। এই অনুষ্ঠানে রামোজি ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত রামোজি অভিধানটি আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয়। রামোজি গ্রুপের সিএমডি চেরুকুরি কিরণ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের সম্মানিত করেন।
রামোজি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড 2025-এর বিজয়ীরা
- সাংবাদিকতায় শ্রেষ্ঠত্বের পুরষ্কার: সাংবাদিকতায় শ্রেষ্ঠত্বের পুরষ্কার জিতেছেন জয়দীপ হার্দিকর। জয়দীপ একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং লেখক, যিনি দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে গভীর সহানুভূতি এবং অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে ভারতের গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা নিয়ে একাধিক প্রতিবেদন লিখেছেন। তাঁর কাজ প্রান্তিক কণ্ঠস্বরকে আরও জোরদার করেছে এবং উন্নয়নের মানবিক দিকগুলিকে জাতীয় মনোযোগ আকর্ষণে সহায়ক হয়েছে।
- ইয়ুথ আইকন পুরস্কার: শ্রীকান্ত বোল্লাকে ইয়ুথ আইকন পুরষ্কারে সম্মানিত করা হয়েছে। বোল্লান্ট ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান এবং এমআইটি-র প্রাক্তন ছাত্র, তাঁর উদ্ভাবন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মকাণ্ডের জন্য ইয়ুথ আইকন হয়ে উঠেছেন। তাঁর উদ্যোগ স্থায়ী উৎপাদন প্রচারের পাশাপাশি বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নে সাহায্য করে।
- শিল্প ও সংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার: অধ্যাপক সথুপতি প্রসন্ন শ্রী শিল্প ও সংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি একজন দূরদর্শী পণ্ডিত যিনি 19টি উপজাতি ভাষার জন্য লিপি তৈরি করেছেন। অধ্যাপক সথুপতি প্রসন্ন শ্রী ভারতের আদিবাসী সাহিত্য ঐতিহ্য সংরক্ষণে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। আদিকবি নানায়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে, তিনি সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং ভাষাগত ক্ষমতায়নের পক্ষে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন।
- গ্রামীণ উন্নয়নে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার: গ্রামীণ উন্নয়নে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার জিতেছেন অমলা অশোক রুইয়া। "জল মাতা" নামে পরিচিত, অমলা তাঁর উদ্ভাবনী জল-সংগ্রহ উদ্যোগের মাধ্যমে খরাপ্রবণ গ্রামগুলিকে জীবনদান করেছেন। আকার চ্যারিটেবল ট্রাস্টের মাধ্যমে তাঁর কাজ গ্রামীণ ভারতে জীবিকা, জল সুরক্ষা এবং অগ্রগতির আশা ফিরে পেয়েছে।
- এক্সিলেন্স ইন সার্ভিস টু ম্যানকাইন্ড পুরস্কার: এক্সিলেন্স ইন সার্ভিস টু ম্যানকাইন্ড পুরস্কার জিতেছেন আকাশ ট্যান্ডন। পেহচান - দ্য স্ট্রিট স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, আকাশ দিল্লির হাজার হাজার পিছিয়ে পড়া দরিদ্র শিশুদের শিক্ষা প্রদানের জন্য একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। তাঁর লক্ষ্য প্রান্তিক সম্প্রদায়ের জন্য সম্মান, সুযোগ এবং ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করা।
- অনুপ্রেরণামূলক কৃতি নারী পুরস্কার: মানব পাচারের বিরুদ্ধে একজন নির্ভীক সংগ্রামী পল্লবী ঘোষ অনুপ্রেরণামূলক কৃতি নারী পুরস্কার জিতেছেন। তিনি 10 হাজারেরও বেশি মহিলা ও শিশুকে উদ্ধার করেছেন এবং 75 হাজারেরও বেশি মানুষের জীবন উন্নত করতে সরাসরি সাহায্য করেছেন। ইমপ্যাক্ট অ্যান্ড ডায়ালগ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে, তিনি শিশুদের উদ্ধার, পুনর্বাসন এবং পুনঃএকত্রীকরণের জাতীয় প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দিচ্ছেন।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে শ্রেষ্ঠত্বের পুরষ্কার: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে শ্রেষ্ঠত্বের পুরষ্কার পেয়েছেন অধ্যাপক মাধবী লথা গলি। আইআইএসসি, বেঙ্গালুরুর একজন শীর্ষস্থানীয় ভূ-প্রযুক্তিগত প্রকৌশলী, অধ্যাপক লথা চেনাব রেলওয়ে সেতু-সহ প্রধান জাতীয় পরিকাঠামো প্রকল্পগুলিতে বিশেষ অবদান রেখেছেন। স্থায়ী প্রযুক্তি কেন্দ্রের শীর্ষকর্তা হিসেবে, তিনি উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের ইঞ্জিনিয়ারিং কৃতিদের পরামর্শ দিয়ে চলেছেন।
পদ্মবিভূষণ রামোজি রাওয়ের জন্মবার্ষিকীতে (16 নভেম্বর) আয়োজিত এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণণ-সহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল জিষ্ণু দেব বর্মা, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী এ রেবন্ত রেড্ডি, ভারতের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু, ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এনভি রমনা, অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী কে রামমোহন নাইডু এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি।
রামোজি ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় "রামোজি অভিধান"-এর ইংরেজি থেকে তেলগু সংস্করণটি উন্মোচন করেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু এবং তেলগু থেকে তেলেগু সংস্করণটি উন্মোচন করেন বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) এনভি রমনা।