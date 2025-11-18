চেনাব ব্রিজ তৈরির নেপথ্য নায়িকা, রামোজি রাও অ্য়াওয়ার্ড অফ এক্সিলেন্স সম্মানে ভূষিত মাধবী লতা গালি

চেনাব ব্রিজ তৈরির নেপথ্য নায়িকা, রামোজি রাও অ্য়াওয়ার্ড অফ এক্সিলেন্স সম্মানে ভূষিত মাধবী লতা গালি
Ramoji Excellence Award 2025 : রামোজি রাও অ্য়াওয়ার্ড অফ এক্সিলেন্সে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগে মাধবী লতা গালিকেই সম্মানিত করেছে রামোজি গ্রুপ ৷
Published : November 18, 2025 at 5:30 PM IST
হায়দরাবাদ: চেনাব রেল ব্রিজের কথা নিশ্চয় মনে আছে ? 2025 সালের 6 জুন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধন করেন এই ব্রিজের ৷ এটাই দেশের সর্বোচ্চ সিঙ্গল আর্চ রেলওয়ে ব্রিজ ৷ কিন্তু এই ব্রিজের নেপথ্য কারিগর কে জানেন ? এক মহিলা ৷ যাঁর নাম মাধবী লতা গালি ৷ তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তৈরি হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে চেনাব নদী থেকে 359 মিটার উচ্চতায় এই সেতু ৷ রামোজি রাও অ্য়াওয়ার্ড অফ এক্সিলেন্সে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগে তাঁকেই সম্মানিত করেছে রামোজি গ্রুপ ৷
ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স বেঙ্গালুরুর অধ্যাপিকা মাধবী লতার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সিদ্ধার্থ রাও ৷ সেই সাক্ষাৎকারের পুরো অংশ তুলে ধরা হল এই প্রতিবেদনে ৷ বিভিন্ন অজানা বিষয় উটে এল মাধবীলতার বক্তব্যে ৷
সিদ্ধার্থ রাও (প্র)- আপনি IISC -র সিভিল ইঞ্জিয়ারিং বিভাগের প্রথম মহিলা অধ্যাপিকা ৷ এছাড়াও দেশের উচ্চতম রেলওয়ে ব্রিজ চেনাব ব্রিজ তৈরিতেও আপনার অবদান অনস্বীকার্য ৷ এবিষয়ে কী বলবেন এবং কেমন লাগছে ?
মাধবী লতা (উ) - কাউকে তো প্রথমে আসতেই হতো অধ্যাপিকা হিসেবে ৷ সেই হিসেবে আমিই এসেছি ৷ এভাবেই মনে করি ৷ দ্বিতীয়ত আপনি জানতে চেয়েছেন, চেনাব ব্রিজ তৈরি করে কেমন লাগছে ৷ আমি ওই ব্রিজের ডিজাইনার টিমের একজন সদস্য ছিলাম ৷ এটাতে সত্যিই খুব গর্ব অনুভব করি ৷ আমি নিজেকে ধন্য মনে করি ৷
সিদ্ধার্থ রাও (প্র)- অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে যাঁরাই আসেন তাঁরা বেশিরভাগই ইঞ্জিনিয়র হওয়ার লক্ষেই দৌড়ন ৷ কিন্তু একজন মহিলা হয়ে আপনি হঠাৎ করে কেন সিভিল ইঞ্জিনিয়র হলেন ৷ কারণ এখানকার মহিলারা হার্ড ইঞ্জিয়ারিং খুব একটা পছন্দ করেন না ৷
মাধবী লতা (উ) - খুব সত্যি বলতে আমি ইঞ্জিনিয়র হতে চাইনি ৷ আমি ডাক্তার হতে চেয়েছিলাম ৷ কিন্তু পরিবারের জন্য আমি বাধ্য হয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি ৷ কারণ আমার পরিবারের সদস্যরা মনে করতেন ডাক্তারির থেকে ইঞ্জিয়ারিং ভালো প্রফেশন ৷ পড়াশোনা শেষ করে খুব তাড়াতাড়ি চাকরি পাওয়া সম্ভব ৷ রোজগারও শুরু করা সম্ভব অতি দ্রুত ৷ এদিকে ডাক্তারি পড়া শেষ করে রোজগার করতে করতে অনেক সময় লাগে ৷ এছাড়াও একটি ক্লিনিক তৈরি করতেও অনেক অর্থ প্রয়োজন ৷ সেই কারণে আমি ইঞ্জিয়ারিং পড়া শুরু করি ৷
কিন্তু সিভিল ইঞ্জিয়ারিং-ও আমার পছন্দের বিষয় ছিল না ৷ আমি ইলেকট্রনিক্স পাইনি ৷ আমার পছন্দের তালিকায় দ্বিতীয় ছিল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ৷ সেই কারণে আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হয়েছিলাম ৷
হুম, আপনি ঠিকই বলেছেন, স্টিরিয়োটাইপ মেন্টালিটি তো রয়েছেই ৷ অনেকেই বলতেন, মহিলারা এখানে যাবেন, ওখানে যাবেন ৷ কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে সেটা মনে করি না ৷ আমি নিজেকে একজন পুরুষ মানুষের মতোই মনে করি ৷
সিদ্ধার্থ রাও (প্র)- তাহলে আপনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিকে বেছেছিলেন নাকি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আপনাকে বেছেছিল ?
মাধবী লতা (উ) - সম্ভবত উভয় উভয়কেই বেছে নিয়েছি ৷ আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংকে বেছে নিয়েছিলাম ৷ তারপর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আমার মতো করে আমার কাছে এসেছে ৷
সিদ্ধার্থ রাও (প্র)- যদি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিষয়েই আলোচনা করি তাহলে মহিলারা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন ৷ আপনি কি কোনও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ? আর যদি হয়ে থাকেন তাহলে কেমন সমস্য়ার মুখোমুখি হয়েছেন?
মাধবী লতা (উ) - না, মহিলা হওয়ার জন্য আমি কোনও বাধার সম্মুখীন হইনি ৷ তবে মাঠে ময়দানে কাজ করার সময় শারীরিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয় ৷ আমি মনে করি সেই ক্ষমতা আমাদের আছে ৷ মহিলারা মহাকাশে যাচ্ছেন ৷ মাসের পর মাস, বছরের পর বছর থাকছেন সেখানে ৷ ফলে মহিলারাও সিভিল ইঞ্জিয়ারিংয়ে সফল ৷ তবে আপনি যদি মনে করেন, অফিসের ভিতরে কম্পিউটারের সামনে কাজ করবেন, 9 টা থেকে 5টা চাকরি করবেন তাহলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আপনার জন্য নয় ৷ অনেকেই ভয় পান এই কাজটিকে ৷ আপনি যদি দেশকে তৈরি করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন তাহলে এই প্রফেশন আপনার জন্য ৷
সিদ্ধার্থ রাও (প্র)- আপনি দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন ৷ প্রথমটা দেশ গঠন এবং দ্বিতীয়টি ভয় পাওয়া ৷ এই প্রসঙ্গেই আমি আসব ৷ আপনি সম্প্রতি চেনাব ব্রিজ তৈরি করেছেন ৷ যেখানে ভয় পাওয়ার মতো ব্যাপার আছে আবার গঠনের বিষয়ও আছে ৷ আপনি একজন ডিজাইনার হয়ে কাজটি কীভাবে করলেন ?
মাধবী লতা (উ) - এটা একটা লম্বা প্রক্রিয়া ৷ কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ডিজাইনও পরিবর্তন হয় ৷ এর বড় কারণ পাহাড়ের আকারও বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হয় ৷ ওই জায়গাটির ভূমিরূপ আজীবন কাল একই থাকবে না ৷ এবং এই ডিজাইনটি গ্রহণ করতে হয়েছে ৷ কারণ এই ধরনের কাজে এরকম ডিজাইনই করা হয়ে থাকে ৷ এই নয় শুধু এই ক্ষেত্রে করা হয়েছে ৷ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গাতেই আছে ৷ ভারতীয় রেল এবং বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন কোম্পানি যৌথভাবে এই প্রজেক্ট তৈরি করেছে ৷ সঙ্গে আমাদের মতো ডিজাইনারাও ছিলেন ৷
সিদ্ধার্থ রাও (প্র)- যদি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিবর্তন প্রসঙ্গে আসি তাহলে বলতেই হয় অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে ৷ প্রযুক্তিগতভাবে তো ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে ৷ আপনি নিরাপত্তা, স্থায়ীত্ব এবং পরিবেশগত বিষয়গুলি কীভাবে দেখেন ?
মাধবী লতা (উ) - দেখুন আমি IISC-র সাস্টেনেবিলিটি টেকনোলজির চেয়ারম্যান ৷ সুতরাং সাস্টেনেবিলিটি বলতে ঠিক কী বোঝায় সেটা আমি বুঝি ৷ অনেকেই বলেন যে চেনাব রেলওয়ে ব্রিজ তৈরি করতে বিপুল পরিমাণ সিমেন্ট কনক্রিট ব্যবহার করা হয়েছে ৷ যা পরিবেশ বান্ধব নয় ৷ কিন্তু আমি বলতে চাই, সাস্টেনেবিলিটি-র অর্থ যে শুধুমাত্র একটা বিষয় এমনটা নয় ৷ এটা লাইফ সাইকেলের একটা অঙ্গ ৷
আমি বলতে চাই চেনাব রেলওয়ে ব্রিজ জম্মু রিজিয়নের একমাত্র রেলওয়ে ব্রিজ যেখানে বন্যা হলেও সমস্যা নেই ৷ কয়েকদিন আগে জম্মু ও কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা হয়েছিল ৷ সব রাস্তা বন্ধ ছিল ৷ কিন্তু একমাত্র চেনাব রেলওয়ে ব্রিজের জন্য সরকার বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণকার্য চালাতে পেরেছে ৷
এদিকে প্রচুর অ্য়াপেল পচে নষ্ট হয়ে যায় ৷ সেক্ষেত্রে ওই লাইনটি ব্যবহার করে অনন্তনাগ থেকে অ্য়াপল দিল্লি সহ বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো সম্ভব হচ্ছে ৷ অ্য়াপল এক্সপ্রেস ট্রেন চালানো হচ্ছে ৷ এটাই সাস্টেনেবিলিটি ৷ যখন আমরা কাজটি শুরু করেছিলাম তখন অনেকেই বলেছিলেন, ওই গঠন কার্যের জন্য পাহাড়ি এলাকায় সমস্যা তৈরি হবে ৷ স্লোপগুলি সমস্যায় পড়বে ৷ কিন্তু সম্প্রতি আমি গোয়াতে একটি কনফারেন্সে গিয়েছিলাম ৷ সেখানে একজন আমাকে বললেন, আমরা এখন বুঝতে পারছি কেন এই ধরনের ব্রিজ দরকার ৷ এই কাজের জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই ৷ এবং আপনি এই প্রজেক্টের একটা অংশ ৷ সেই জন্যও আমরা খুবই আনন্দিত ৷ সুতরাং আমি জানি, কোনও ইকোসিস্টেমকে ধ্বংস না করেও সেই এলাকার মানুষজনকে খুশি রাখা যায় ৷
দুটো পাহাড়ের মাঝে নদী বয়ে যাচ্ছে ৷ কিন্তু আমরা নদীকে কোনও রকম সমস্যায় না ফেলে একটা বিরাট ব্রিজ তৈরি করেছি ৷ এমনকি আমরা নদীর গতিপথকেও বন্ধ করিনি ৷ এই কাজটি করার জন্য সবদিকে নজর দেওয়া হয়েছে ৷ প্রথম থেকেই যেমন প্রাকৃতিক ছিল পুরো এলাকা, এখনও ঠিক সেইরকমই রয়েছে ৷ এমনকি জম্মু ও শ্রীনগরের মধ্যে ট্রাভেল টাইম প্রায় 50 শতাংশ কমে গিয়েছে এই ব্রিজের জন্য ৷
সিদ্ধার্থ রাও (প্র)- বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অঙ্ক- এই চারটি নিয়ে তৈরি স্টিম৷ স্টিমের দিক থেকে বিশ্বের প্রথম 75 জন মহিলার মধ্যে আপনি একজন ৷ মহিলারা এভাবে লিঙ্গের গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে আসছেন ৷ এ নিয়ে আপনি কী বলবেন ?
মাধবী লতা (উ) - খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ৷ লিঙ্গবৈষম্য এখনও আছে ৷ আসলে দু দিক থেকেই পরিবর্তন আসাটা জরুরি ৷ মহিলাদেরও আরও সাহসী হতে হবে ৷ অন্যদিকে ইন্ডাস্ট্রিগুলিকেও মহিলাদের ক্ষমতাকে প্রাধান্য দিতে হবে ৷
মহিলারাও সবরকম কাজে পারদর্শী ৷ আমি দেখেছি, অনেক দায়িত্ব থেকে পুরুষরা দূরে চলে যান ৷ কিন্তু মহিলারা অতি যত্ন নিয়ে কাজটা করেন ৷ সংস্থাগুলিকে এই বিষয়টি বুঝতে হবে ৷ আমরা এখন দেখতে পাই CEO পদে একাধিক মহিলা রয়েছেন ৷ এমনকি অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদেও মহিলারা রয়েছেন ৷ পরিবর্তন হচ্ছেই ৷ আপনারা আমাকেই দেখতে পারেন ৷
সিদ্ধার্থ রাও (প্র)- অনেক মহিলা রয়েছেন যাঁরা ক্লাস 10 এর পর পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছেন ৷ তাঁদের জন্য বর্তমান সময়ে কী রয়েছে ?
মাধবী লতা (উ) - এটা একটা কঠিন বাস্তব ৷ আমি চাইলেই 13 বা 14 বছর বয়সে বিয়ে করে নিতেই পারতাম ৷ এমনকি এখন অনেক গ্রামে বাল্যবিবাহ চালু রয়েছে ৷ মূলত দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে বাবা মায়েরা অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে ৷
এই সব শিশুদের ভয় থেকে মুক্ত করার কোনও রাস্তা তৈরি করা হয়নি ৷ সরকারের উচিত এই সব শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা ৷ পুরো পদ্ধতিটার পরিবর্তন হওয়া জরুরি ৷
আমার বাবা-মা আমার কাহিনী পড়ার পর বলেছে তাঁদের অন্য় মেয়েদেরও শিক্ষিত করে তুলবে ৷ মেয়েরাও ছেলেদের সমকক্ষ হতে পারবে ৷ কিন্তু তাদের পরিবারকে অবশ্যই তাদের পাশে থাকা দরকার ৷
সিদ্ধার্থ রাও (প্র)- আপনার জার্নিটাই যদি আমি ধরি তাহলে একজন PhD হোল্ডার থেকে শুরু করে অধ্যাপিকা, চেনাব ব্রিজের ইঞ্জিনিয়র ৷ একজন মহিলা হয়ে আপনি কী বার্তা দেবেন ?
মাধবী লতা (উ) - স্বপ্ন দেখা ভালো ৷ কিন্তু এরসঙ্গে নিজের ঊর্ধ্বসীমাও জানা জরুরি ৷ আমি আজ যে জায়গায় পৌঁছেছি সেটা কিন্তু আমি যেদিন জন্মেছি সেইদিনই নির্দিষ্ট হয়ে যায়নি ৷ যত সময় গেছে সবকিছু পরিবর্তন হয়েছে ৷ কোনও সুযোগ এলে আমি কখনই না করিনি ৷ কোনও কিছুই আমাকে থামাতে পারেনি ৷ সবাই সবকিছু করতে পারে না ৷ সুতরাং আপনি যে কাজে পারদর্শী সেই দিকেই যাওয়া উচিত ৷
আমি আমার ছোটোবেলার দিনগুলির কথা মনে করি ৷ কখনও আমি ভাবিনি আমি আজকে এরকম জায়গায় পৌঁছব ৷ তবে আমি সবসময় একটা স্বপ্ন দেখতাম যে আমাকে বড় কেউ একজন হব ৷ আজকে যে রামোজি রাও অ্য়াওয়ার্ড অফ এক্সিলেন্স আমি পেলাম সেটা পুরোটাই আমার কঠিন পরিশ্রমের জন্য ৷ শুধুমাত্র চেনাব ব্রিজ তৈরির জন্য সম্মান দেওয়া হল এমনটা কিন্তু নয় ৷