'আকাশ' ছুঁল মানবসেবা, শিশুশিক্ষায় ব্রতী হয়ে নয়া পৃথিবী গড়ার লক্ষে ট্যান্ডন

'আকাশ' ছুঁল মানবসেবা, শিশুশিক্ষায় ব্রতী হয়ে নয়া পৃথিবী গড়ার লক্ষে ট্যান্ডন
'আমি এমন পৃথিবী চাই, যেখানে শিশুর জন্মস্থানের উপর শিক্ষা নির্ভর করে না'; সমাজ কল্যাণে এভাবেই ব্রতী রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত আকাশ ট্যান্ডন ৷
Published : November 19, 2025 at 9:08 PM IST
হায়দরাবাদ, 19 নভেম্বর: শিশুদের হাতে উঠছে কলম ৷ তারা শিখছে অক্ষর, শব্দ, চিন্তা করার ভাষা। নেপথ্যে আকাশ ট্যান্ডন ৷ 'পেহচান স্ট্রিট স্কুুল' ৷ যার বাংলা অর্থ রাস্তার স্কুল ৷ পড়ে নিশ্চই, চমকে গেলেন ৷ সদ্যসমাপ্ত রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড 2025-এ পুরস্কৃত হয়েছেন আকাশ ট্যান্ডন ৷ এই 'পেহচান স্ট্রিট স্কুুল'-এর জন্যই ৷ মানবসেবাকে পাথেয় করে পথ চলা সমাজকর্মী আকাশ ট্যান্ডন বলছেন, আমি এমন পৃথিবী চাই, যেখানে শিশুর শিক্ষা জন্মস্থানের উপর নির্ভর করে না ৷ এমনই এক পৃথিবী গড়তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আকাশ ৷ ইটিভি ভারতকে জানালেন, তাঁর মানবসেবার কারণ ৷
প্রকৃত মানুষ গড়ে তোলার জীবনব্যাপী সব আয়োজনই হল শিক্ষা। একটি জাতি তথা দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম হল এই শিক্ষাই। পাশ করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বিষয় নয়। তাই পাশের হার বাড়লেও শিক্ষার গুণগত মান যে বাড়ছে না, তা আমরা দৈন্যন্দিন জীবনে বারবার দেখতে পাই ৷ অর্থের বিনিময়ে অর্জিত শিক্ষায় দেশপ্রেম, ভদ্রতা, সভ্যতা, মানবিক মূল্যবোধ আজ প্রায় বিলুপ্ত। সমাজের সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলার দৃঢ় মানসিকতা সম্পন্ন মানুষেরও বড্ড অভাব। এমন ভাবনাকে সরিয়ে রেখে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কারিগর হয়ে ওঠেন আকাশ ট্যান্ডন ৷
শুরুটা...
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র দিল্লির অফিস থেকে মাত্র 50 মিটার দূরে একটি বস্তি রয়েছে ৷ সেখানে প্রায় 10 হাজার লোকের বাস ৷ এই এলাকাটি এমন এমন একটি জায়গা যেখানে পরিশুদ্ধ পানীয় জল এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো ছোট ছোট চাওয়া-পাওয়ার অভাব রয়েছে। কয়েক বছর আগেও এখানে শিক্ষা ছিল স্বপ্নের মতো ৷ কিন্তু এখানকার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন সমাজকর্মী আকাশ ট্যান্ডন ৷
ইটিভি ভারতকে আকাশ জানালেন, প্রথমবার যখন তিনি ওই বস্তিটির কাছে যান, তখন তিনি বুঝতে পারছিলেন না শুরুটা কীভাবে করবেন ৷ তাঁর কথায়, "আমাদের কোনও পরিকল্পনা ছিল না। ওখানে আমরা ক'য়েকজন মিলে গিয়ে কিছু বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ওদের বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলেছিলাম ৷ আশপাশের লোকজনরা জড়ো হয়েছিল। সেদিন আগামীর কথা না ভেবে মনে প্রত্যাশা ছিল অগাধ। সেখান থেকে আজ আমার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিয়েছি ৷"
পেহচানের পথচলা
আকাশ বলছেন, "আত্মরক্ষার কৌশল শেখানোর আগে শিশুকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে হবে। শিশুকে জানাতে হবে, কোনও পরিস্থিতিতেই মনোবল হারানো চলবে না, নিজের প্রতি বিশ্বাস হারানো যাবে না। শারীরিকভাবেও সুস্থ থাকা এবং দৌড়ের অভ্যাস জরুরি। আত্মরক্ষার প্রাথমিক পাঠ হল কোথায় আঘাত করতে হবে, সেটা জানা। এই সমস্তটা ছোট বয়স থেকেই শেখানো যায়। সমাজকে চিনতে বা-জানতে হলে, কোনও কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি শেখালে হবে না ৷ বোঝাতে হবে হাতে-কলমে ৷ যেটা আমরা প্রথম দিনেই পাথেয় করে এগিয়ে চলি ৷ পেহচান এভাবেই শিক্ষার আলো বিস্তার করে চলেছে ৷"
ইটিভি ভারতের প্রশ্ন, কেন এই বাচ্চারা স্কুলে যায় না ? আকাশের উত্তর, "এদের কাছে আমরা যখন পৌঁছই, তখন দেখি ওরা কখনও পেনসিল ধরেনি। অনেকেই অন্য রাজ্য থেকে এখানে চলে এসেছে ৷ ওদের দোষ নেই ৷ কারণ বাচ্চাগুলোর বাবা, মায়েরা কাজের সন্ধানে অন্য কোনও শহর থেকে এখানে চলে এসেছে ৷ কারও বাবা, মা ভিক্ষা করে দিন গুজরান করেন ৷ কাউকে হয়তো বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল ৷ তারা কোনওরকমে পালিয়ে এই বস্তিতে থাকা শুরু করেছে ৷ তাই ওদের কাছে স্কুলে যাওয়া, পড়াশোনা করাটা দূরস্থ ছিল ৷"
খানিকটা থেমে যুবকের উত্তর, "এরপর আমরা... পড়ানো শুরু করলাম ৷ শুরুটা হয়েছিল ফুটপাতে। সেই সিদ্ধান্ত যে পরবর্তী দশকে অর্থাৎ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে 5 হাজার শিশুকে প্রভাবিত করবে তা হয়তো সেদিন বুঝিনি ৷"
পেহচানের পরিচিতি
'পেহচান স্ট্রিট স্কুল' এখন সকলের কাছে পরিচিতি একটা নাম ৷ গুগল সার্চেও নাম লিখিয়েছে ৷ পেহচান স্ট্রিট স্কুল এখন হাজার হাজার পড়ুয়া, 1200 ইন্টার্ন এবং স্বেচ্ছাসেবক এবং 100 জনেরও বেশি সাংগঠনিক অংশীদার নিয়ে গড়ে ওঠা স্বেচ্ছাসেবক-চালিত শিক্ষা আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। 'ট্যান্ডনের আরও সংযোজন, "যখন শুরু করি, তখন এই রাস্তার স্কুলের কোনও বেঞ্চ, দেওয়াল, ব্ল্যাকবোর্ড কিছুই ছিল না। তখন আমাদের কাছে 10টা খাতা-কলম ছিল শুধু ওদের দেওয়ার জন্য ৷" খানিকটা থেমে ট্যান্ডন স্মরণ করলেন, "ওদের মুখ দেখে মনে হয়েছিল, ওরা শেখার জন্য ক্ষুধার্ত ৷ ওই অনুভূতিটা আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল।"
কেন 'পেহচান' আলাদা ?
শিক্ষার্থীর সংখ্যার দিক থেকে স্কুলটিকে আলাদা করা সম্ভব নয় ৷ বরং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেভাবে শিশুদের মানসিকতা পরিবর্তন করে সেখানেই পার্থক্য। অবাক করার মতো বিষয় হল, এই প্রতিষ্ঠানটি একটি উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো কাজ করে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন (নাম, নথি তৈরি) হয়, একটি আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়া হয় ৷ শিশুদের উপস্থিতি এবং তাদের সকল গতিবিধির উপর নজর রাখা হয় ৷ চার থেকে পাঁচজন শিক্ষার্থীর জন্য একজন স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত থাকেন। যার ফলে পেহচান শিক্ষার আলোয় ভরে ওঠে ৷
পেহচান কেন আলাদা, এই প্রশ্নে ট্যান্ডন বলছেন, এককথায় হয়তো তা বলে শেষ করা যাবে না ৷ কারণ, "পেহচান কোনও 'প্রকল্প' নয় ৷ এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গি। শুধু সাক্ষরতার জন্য নয়, একটি শিশুর আত্মবিশ্বাস তৈরি করে। জীবনের বেঁচে থাকার অধিকারকে বোঝায় ৷ স্বাস্থ্য ও সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে ৷ নিজের পরিচয় গড়ে তোলে ৷ এক অর্থে, পেহচান সবসময়ই বিষয় সম্পর্কে কম, মর্যাদা সম্পর্কে বেশি ছিল।
'পেহচানে'র আগামী লক্ষ্য
আকাশ বলেন, "পেহচানের পথ চলা 2015 সালে ৷ দশ বছরের মাথায় এখন এই 'রাস্তার স্কুলে' হাজার হাজার ছাত্র, স্বেচ্ছাসেবক অর্থাৎ এখানে যাঁরা শিশুদের শিক্ষার আলো দেখাচ্ছেন তাঁদের সংখ্যাটাও একই। তরুণ ছেলেমেয়েরা শিশুদের সাহায্য করার লক্ষে এগিয়ে আসছে প্রতিনিয়ত ৷ মানবসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করছেন ওঁরাও ৷ এভাবেই 'রাস্তার স্কুলে'র বয়স আরও বেড়ে উঠুক ৷ এখানে আমাদের স্বেচ্ছাসবকদের পরামর্শ দেওয়া হয়, যাঁতে তাঁরা মানবকল্যাণে আরও ব্রতী হন ৷"
এরপরই একটু থেমে ট্যান্ডন ফের বলতে শুরু করেন, "আমি এমন একটি পৃথিবী চাই যেখানে শিশুর শিক্ষা তাদের জন্মস্থানের উপর নির্ভর করবে না। এটা একটা বড় স্বপ্ন। আমরা জানি, প্রথম স্বপ্নটাকে কীভাবে পূরণ করেছিলাম ৷ যখন পেহচান শুরু হয়, তখন 5 জন স্বেচ্ছাসেবক, 10 জন শিশু এবং দিল্লির একটা ফুটপাথ ছাড়া আর কিছু ছিল না । তারপর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হতে থাকে ৷"
সবশেষে এটাই বলার, আকাশ ট্যান্ডনেরও তেমন কোনও রোডম্য়াপ ছিল না ৷ সমাজ সংস্কারের বিষয়ে আকাশকুসুম ধারণা ছিল না তাঁরও ৷ কিন্তু ছিল প্রবল উৎসাহ এবং সদিচ্ছা ৷ পৃথিবী বদলাতে গেলে বা কিছু শুরু করতে গেলে মাঝে মাঝে সেটুকুই প্রয়োজন হয় ৷