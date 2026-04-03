আজীবন জ্ঞানার্জনে ব্রতী ছিলেন রামোজি রাও, তাঁর নামে অডিটোরিয়াম ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেসে

আজীবন জ্ঞানার্জনে ব্রতী ছিলেন রামোজি রাও, তাঁর নামে অডিটোরিয়াম ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেসে
Published : April 3, 2026 at 8:54 PM IST
হায়দরাবাদ, 3 এপ্রিল: হায়দরাবাদের বিখ্য়াত 'ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস' (ISB)-এ রামোজি গ্রুপ অফ কোম্পানি'র প্রতিষ্ঠাতা, প্রয়াত রামোজি রাও-এর নামে একটি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে ৷ 450 জন দর্শক ধারণের ক্ষমতাসম্পন্ন এবং বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধায় সমৃদ্ধ এই 'রামোজি অডিটোরিয়াম'-এর উদ্বোধন করেন রামোজি গ্রুপ অফ কোম্পানি'র সিএমডি (CMD) সিএইচ কিরণ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা ৷
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মার্গদর্শী-র এমডি শৈলজা কিরণ, ফিল্ম সিটি-র এমডি বিজয়েশ্বরী, রামোজির নাতি সুজয় এবং নাতনি সাহারি, কীর্তি সোহানা ও বৃহতি ৷ এছাড়া ছিলেন ইটিভি-র এমডি বাপিনাইডু এবং অডিটর সাম্বাসিবা রাও ৷
আইএসবি'র প্রতিনিধিরা রামোজি রাও-এর পরিবারের সদস্যদের সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং অনুষ্ঠানের শুরুতে অডিটোরিয়াম প্রাঙ্গণে একটি পারিজাত গাছের চারা রোপণ করা হয় ৷ পরে, পরিবারের সদস্যরা ISB-তে স্থাপিত 'রামোজি অডিটোরিয়াম'-এর নামফলক উন্মোচন করেন ৷
এই পরিকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে রামোজি ফাউন্ডেশনের দেওয়া 30 কোটি টাকা ব্যয়ে এই অডিটোরিয়ামটি নির্মাণ করা হয়েছে ৷ শিক্ষার্থীদের উপযোগিতার কথা বিবেচনা করে এতে সর্বাধুনিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ৷ অডিটোরিয়ামটি এমনভাবে নকশা করা হয়েছে, যাতে এখানে বিশ্বমানের সম্মেলন আয়োজন করা সম্ভব হয় ৷ এই লক্ষ্যে এতে 'ডলি-এনাবলড' (Dolly-enabled) ইন্টেলিজেন্ট লাইটিং সিস্টেম, একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং অতিথিদের জন্য বিশেষ লাউঞ্জের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ আন্তর্জাতিক সম্মেলন, গবেষণামূলক সেমিনার, বিশেষ বক্তৃতা এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক কর্মসূচি আয়োজনের ক্ষেত্রেও এই অডিটোরিয়ামটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ৷ এটি বৈশ্বিক বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের কেন্দ্র হিসেবে আইএসবি-র অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করবে ৷
রামোজি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রামোজি গ্রুপে'র সিএমডি সিএইচ কিরণ এবং আইএসবি'র অধ্যাপকরা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন ৷ এই অনুষ্ঠানে আইএসবি'র চেয়ারম্যান হরিশ মানওয়ানি, ডিন মদন পিলুতলা ও অধ্যাপক রাম-এর পাশাপাশি শিল্পপতি জিভি প্রসাদ এবং শ্রীনি রাজু অংশগ্রহণ করেন ৷ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শেখার আগ্রহ ছিল রামোজি রাওয়ের মধ্যে ৷ তাঁর নামে এই অডিটোরিয়ামটির নামকরণ করা হওয়ায় কিরণ সন্তোষ প্রকাশ করেন ৷ তিনি বলেন, "রামোজি রাও তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞানার্জনে ব্রতী ছিলেন" ৷ তাই তিনি কিরণের কাছে একজন আদর্শ বা 'রোল মডেল' ৷
ISB-এর চেয়ারম্যান হরিশ মানওয়ানি বলেন, 'দান' করা এবং সমাজের প্রতি 'প্রতিশ্রুতিবদ্ধ' থাকার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে ৷ আর রামোজি রাও-এর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তিনি সমাজের প্রতি সেই গভীর নিষ্ঠা ও অঙ্গীকারের প্রতিফলন দেখতে পেয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "যখন তিনি একটি কর্পোরেট সংস্থায় কর্মরত ছিলেন, তখন তিনি ভাবতেন যে—যদি ‘ইনাড়ু’-তে বিজ্ঞাপন না দেওয়া হয়, তবে তিনি তেলুগুভাষী মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবেন না ৷" আইএসবি-র অধ্যাপক রাম বলেন, "সমাজকল্যাণের প্রতি বিশেষ মনোযোগী রামোজি রাও মানুষের মনে এক অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গিয়েছেন ৷"