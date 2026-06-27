রাম মন্দিরের অনুদান দুর্নীতি, নেই 200 কেজি রুপোর হদিশ

রাম মন্দিরের অনুদান দুর্নীতি, নেই 200 কেজি রুপোর হদিশ
অযোধ্যায় রাম মন্দিরে ভগবান রামের উদ্দেশে ভক্তদের দেওয়া অনুদান নিয়ে নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছে ৷ ইস্তফা দিয়েছেন ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পৎ রাই, সদস্য অনিল মিশ্র ৷
Published : June 27, 2026 at 8:52 PM IST
লখনউ, 27 জুন: বিস্তর টানাপোড়েনের পর রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের তরফে সাফ জানানো হল, ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পৎ রাই এবং সদস্য অনিল মিশ্র তাঁদের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ৷ রাম মন্দিরে ভক্তদের দেওয়া অনুদানে কোটি কোটি টাকার তছরূপ হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ সিট গঠন করে অযোধ্যার মন্দিরের এই দুর্নীতির তদন্ত করা হচ্ছে ৷
2021 সালের 25 জানুয়ারি, 'বিশ্ব সিন্ধি সেবা সঙ্গম'-এর ব্যানারে ব্যবসায়ীদের একটি বড় দল অযোধ্যায় পৌঁছয়। তারা 'শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র'-এর সাধারণ সম্পাদক তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) নেতা চম্পত রাইয়ের সঙ্গে দেখা করে মন্দির নির্মাণের জন্য বড় অঙ্কের অনুদান প্রদান করেন।
সিন্ধি সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা মন্দির নির্মাণের জন্য চম্পত রাইকে 200টি রুপোর ইট (প্রতিটির ওজন 1 কেজি) দান করেছিলেন ৷ এই ইটগুলিতে সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা 'ঝুলেলাল'-এর প্রতিকৃতি খোদাই করা ছিল। তবে, আজ পর্যন্ত তারা মন্দির ট্রাস্টের কাছ থেকে এই রুপোর ইটগুলোর কোনও প্রমাণপত্র বা রসিদ পাননি।
2021 সালে অযোধ্যা সফরকারী দলের মধ্যে জুনাগড়ের এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কালুভাই সুখওয়ানিও ছিলেন। তিনি ইটিভি ভারত-কে বলেন, "2021 সালের 25 জানুয়ারি, আমরা চম্পত রাইয়ের সঙ্গে দেখা করি এবং তাঁকে 200টি রুপোর ইট হস্তান্তর করি। তিনি বলেছিলেন পর এর রসিদ পাঠাবেন। কিন্তু 26 জানুয়ারি, 2021 থেকে 27 জুন, 2026 পর্যন্ত কোনও প্রমাণপত্র বা রসিদ দেওয়া হয়নি। বিষয়টি দাতাদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।"
কংগ্রেস এই দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছে ৷ এরই মধ্যে গতকাল ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পৎ রাই ও অছি পরিষদের সদস্য অনিল মিশ্র পদত্যাগ করেন ৷ এনিয়ে ধন্দ চলছিল ৷ শেষ পর্যন্ত ট্রাস্টের তরফে কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ দেব গিরি একটি বিবৃতিতে জানান, দু'টি ইস্তফাপত্র গ্রহণ করা হয়েছে ৷ এই বিষয়ে পরবর্তী বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷
অনুদান নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে স্তম্ভিত ট্রাস্টি কর্তৃপক্ষ ৷ ভক্তদের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে স্বচ্ছ তদন্ত চালানো হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ৷ গত 13 জুন রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট-এর অনুরোধে মন্দিরের অনুদান নিয়ে দুর্নীতির মামলায় বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে উত্তরপ্রদেশ সরকার ৷ 10 দিনের মাথায় গত 23 জুন প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট পেশ করে তিন সদস্যের সিট ৷ 25 জুন রাতে সিট-এর প্রস্তাবে এফআইআর দায়ের করা হয় এবং পরদিনই অযোধ্যা পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে ৷ এফআইআর-এ যে ক'জন অভিযুক্তের নাম রয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তাদের সবাইকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের তরফে কোষাধ্যক্ষ জানিয়েছেন, "গত কয়েকদিনে অযোধ্যায় শ্রীরাম মন্দির নিয়ে যা যা শুনছি তাতে আমরা স্তম্ভিত, আহত এবং অত্যন্ত দুঃখিত ৷ সব রাম ভক্তদের সেবার কাজে নিয়োজিত আমরা এবং আমরা রাম সেবকও ৷ আমরা ভগবান রামের ভক্তদের আশ্বস্ত করতে চাই, আমরা স্বচ্ছ তদন্তে অঙ্গীকারবদ্ধ ৷" তিনি দাবি করেছেন, ভক্তদের দান করা রুপোর ইট থেকে মূল্যবান গয়না- সবই ট্রাস্টের কাছে সুরক্ষিত রয়েছে এবং তার যথাযথ হিসেবনিকেশও রাখা হয়েছে ৷
রাম মন্দিরের কোষাধ্যক্ষের আশ্বাস, "আমরা প্রত্যেককে আশ্বস্ত করছি, ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি আর তৈরি হবে না ৷ যারা দোষী, তাদের কঠিনতম সাজা নিশ্চিত করা হোক ৷ আমরা কোনও অসামাজিক, অধার্মিক এবং স্বার্থপর মানুষকে সনাতন ধর্ম কালিমালিপ্ত করতে দেব না ৷"
অভিযুক্তরা, রামশঙ্কর যাদব ওরফে টিন্নু, অনুকল্প মিশ্র, অবিনাশ শুল্কা, করুণেশ পাণ্ডে, মনীষ যাদব, লবকুশ মিশ্র, রাম শঙ্কর মিশ্র এবং সুভাষ শ্রীবাস্তব ৷ সরকারি সূত্রে খবর, অভিযুক্তরা সবাই মন্দিরে জমা পড়া অনুদানের নগদ অর্থ গোনার কাজে যুক্ত ছিল ৷ পাশাপাশি অনুদানে দেওয়া মূল্য়বান সামগ্রীও তারা গ্রহণ করত ৷
উল্লেখ্য, শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট-এর এক সদস্য কৃষ্ণ মোহন মন্দিরে জমা পড়া অনুদান নিয়ে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ তোলেন ৷ তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে বিএনএস-এর চুরি, বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ, চুরি করা সামগ্রী গ্রহণ এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মতো বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের হয় ৷ অনেক সন্ন্যাসী এই এফআইআর দায়েরকে সমর্থন জানিয়েছেন ৷ তাঁরা স্বচ্ছ তদন্ত ও কঠোরতম সাজার দাবি তুলেছেন ৷
গত 7 জুন প্রথম রাম মন্দিরের অনুদান নয়ছয়ের অভিযোগ ওঠে ৷ সমাজবাদী পার্টির প্রাক্তন বিধায়ক পবন পাণ্ডে অভিযোগ করেন, অনুদানের 7-7.5 কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে ৷ এই বিতর্কে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয় ৷ পরে এসপি প্রধান অখিলেশ যাদব বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন ৷