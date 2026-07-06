ETV Bharat / bharat

রাম মন্দিরের অনুদান চুরিতে চম্পত রায়-অনিল মিশ্রর পদত্যাগপত্র গৃহীত, দায়িত্বে কৃষ্ণ মোহন

শ্রী রাম জন্মভূমি চত্বরের মন্দিরগুলি থেকে অনুদান চুরির ঘটনায় ট্রাস্টিদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাস্টের সভায় চম্পত রায়-অনিল মিশ্র, দু'জনেরই পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে।

Swami Govind Dev Giri Ji Maharaj
রাম মন্দির ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ স্বামী গোবিন্দ দেব গিরি মহারাজ (ছবি: এএনআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 6, 2026 at 7:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

অযোধ্যা, 6 জুলাই: শ্রী রাম জন্মভূমি চত্বরের মন্দিরগুলি থেকে অনুদান চুরির ঘটনায় আটজনের গ্রেফতার এবং ট্রাস্টিদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ট্রাস্ট সাধারণ সম্পাদক চম্পত রায় এবং ট্রাস্টি ডঃ অনিল কুমার মিশ্রের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছে।

শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ গিরি জানিয়েছেন যে, ট্রাস্টের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পদত্যাগপত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে গৃহীত হবে। গোবিন্দ দেব গিরি আরও জানান যে, ট্রাস্টের নিয়ম অনুযায়ী যেকোনও ট্রাস্টির পদত্যাগপত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৈধ বলে গণ্য হয়। তাই, চম্পত রায় এবং অনিল মিশ্রের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে।

স্বামী গোবিন্দ দেব গিরি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টের সভায় চম্পত রায় এবং অনিল মিশ্রের পদত্যাগপত্র বিবেচনা করা হয়েছিল এবং পরাশরণের মধ্যস্থতায় দুটিই গৃহীত হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে এসআইটি-র চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণ মোহন রাম ট্রাস্টের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তাঁরা 22 জুলাই পুনরায় বৈঠকে বসবেন। আমরা আশা করি, ততদিনে এসআইটি-র চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাওয়া যাবে।

শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ স্বামী গোবিন্দ দেব গিরি জানান, রাম মন্দির থেকে কোটি কোটি টাকার পুজোর সামগ্রী এবং অন্যান্য মূল্যবান গয়না চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রায় এবং ট্রাস্টি ডঃ অনিল কুমার মিশ্র সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেন। ট্রাস্টের সভায় তাঁদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। তাঁদের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে। চম্পত রায় এবং অনিল মিশ্র এখন ট্রাস্টের কেউ নন। এদিনের সভায় 15 জন সদস্যের মধ্যে 9 জন উপস্থিত ছিলেন এবং দুজন ভার্চুয়ালি এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন।

চম্পত রায় এবং অনিল মিশ্রের পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার পর এখন দায়িত্ব নেবেন কৃষ্ণ মোহন। ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দানন্দ গিরি এই সভার বিস্তারিত জানিয়েছেন। কৃষ্ণ মোহন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একজন প্রাক্তন কর্মকর্তা এবং আইএফএস-এর একজন কর্তা। হরদোইয়ের বাসিন্দা 73 বছর বয়সী কৃষ্ণ মোহনকে গত বছর শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

দায়িত্ব নেওয়ার পর কৃষ্ণ মোহন জানান, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় কিছু ত্রুটি ছিল, যার সুযোগ কিছু লোক নিয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করাই ট্রাস্টের দায়িত্। যদি ট্রাস্টের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে এবং সমাজে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে তা দূর করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন, তা করা হবে। রাম জন্মভূমিতে প্রাপ্ত যে কোনও অনুদান সম্পর্কে সকলকে সম্পূর্ণভাবে অবহিত করা হবে। এটি সমাজে ট্রাস্টের প্রতি আস্থা তৈরিতে সাহায্য করবে।

  1. রাম মন্দির অনুদানে বিপুল অর্থ নয়ছয়ে জড়িত শিক্ষক থেকে অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ককর্মী
  2. রাম মন্দিরের 5 বছরের লেনদেনে নজর সিটের, অনুদান-দুর্নীতিতে উদ্বিগ্ন মোদি

TAGGED:

RAM MANDIR CHANDA GABAN
CHAMPAT RAI
RAM TEMPLE TRUST
ANIL MISHRA
RAM TEMPLE DONATION ROW

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.