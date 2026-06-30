রাম মন্দির অনুদান-দুর্নীতি, অযোধ্যায় গৃহবন্দি কংগ্রেস সভাপতি অজয় রাই

রাম মন্দির অনুদান-দুর্নীতি, অযোধ্যায় গৃহবন্দি কংগ্রেস সভাপতি অজয় রাই
রাম মন্দিরে অনুদান দুর্নীতির অভিযোগে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতাকে বিঁধল কংগ্রেস ৷ উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি অজয় রাইকে দর্শনের আগে গৃহবন্দি করল সরকার ৷
By PTI
Published : June 30, 2026 at 6:19 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 জুন: রাম মন্দিরে অনুদান দুর্নীতির নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে ৷ এই আবহে অযোধ্য়ায় রাম মন্দির দর্শনে যাওয়ার আগে গৃহবন্দি হলেন উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অজয় রাই ও তাঁর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল ৷
মঙ্গলবার দুপুরে কংগ্রেস সভাপতি সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়োয় বার্তায় এই বিষয়টি জানিয়েছেন ৷ সকালে তাঁর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলটির রাম মন্দির দর্শনে যাওয়ার কথা ছিল ৷ এই দলে রয়েছেন বারাবাঁকি সাংসদ এসপি গৌতম, প্রাক্তন বিধান পারিষদ দীপক সিং, মহারাজগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক বীরেন্দ্র চৌধরী এবং বারাবাঁকির প্রাক্তন বিধায়ক মিতা গৌতম ৷
তার আগে সোমবার রাত থেকে তাঁদের গৃহবন্দি করা হয়েছে ৷ কংগ্রেস নেতা অজয় রাই সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল অযোধ্যায় ভগবান শ্রীরামের দর্শন করতে যাচ্ছিল ৷ কাল রাত থেকে যোগী-মোদি সরকারের পুলিশ আমাদের গৃহবন্দি করেছে এবং গ্রেফতার করেছে ৷ আমাদের আচার্য নরেন্দ্র দেব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্টহাউজে বন্দি করে রাখা হয়েছে ৷ আমাদের হেনস্থা করা হচ্ছে ৷"
সম্প্রতি অযোধ্যায় রাম মন্দিরে ভক্তদের দেওয়া অনুদান ও মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ তিন সদস্যের সিট গঠন করে তদন্ত করতে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ ৷ এই ঘটনায় 8 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাঁদের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানও চালিয়েছে পুলিশ ৷
এই দুর্নীতি নিয়ে অজয় রাই বিজেপি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘকে নিশানা করেছেন ৷ নেতার অভিযোগ, "বিজেপি এবং আরএসএস-এর লোকেরা অনুদানের অর্থ আত্মসাৎ করেছে ৷ ভগবানের নামে দেওয়া নৈবেদ্য চুরি করেছে ৷" এদিনের রাম মন্দির দর্শন করতে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি বলেন, "এই মহাপাপের বিরুদ্ধে ভগবানের চরণে ন্যায়বিচারের জন্য প্রার্থনা করতে যাচ্ছিলাম বলে আমাদের আটকানো হচ্ছে !"
উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে অজয় রাই লিখেছেন, "এই সরকার ক্ষমতার দম্ভে ডুবে রয়েছে ৷ সরকার মন দিয়ে শুনে নিক: ভগবান রাম সবকিছু দেখছেন ৷ প্রতিটি অন্যায়-অত্যাচারের হিসাব হবে ৷ কলিযুগের এই 'রাবণদের' পতন অবশ্যম্ভাবী ! ভগবানের দর্শন না পেলে আমরা এখান থেকে এক ইঞ্চিও নড়ব না— এমনকী এর জন্য জেলে যেতে হলে যাব ৷ অন্ন-জল ত্যাগ করতে হলেও রাজি !" রাম মন্দিরে অনুদান দুর্নীতি নিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কোনও মন্তব্য করেননি ৷ এই নীরবতাকে নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করেছে কংগ্রেস জানিয়েছে, তাঁর এই চুপ করে থাকা দেশের কোটি কোটি ভারতীয়ের বিশ্বাসকে সরাসরি আঘাত করা ৷