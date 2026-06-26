রাম মন্দিরে অনুদানের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগে গ্রেফতার 8, ইস্তফা দিলেন চম্পৎ রাই

রাম মন্দিরে অনুদানের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগে গ্রেফতার 8, ইস্তফা দিলেন চম্পৎ রাই
রাম মন্দিরে ভক্তদের দেওয়া প্রণামী অর্থ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ৷ এই মামলায় সিট গঠন করে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷
Published : June 26, 2026 at 2:09 PM IST
অযোধ্যা, 26 জুন: রাম মন্দিরে অনুদানের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগে আট জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি মন্দিরে ভক্তরা যে অনুদান দিয়ে থাকেন, সেই অর্থ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ৷ এর অভিযোগের তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার ৷
শুক্রবার এই বিতর্কের আবহে শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট-এর সাধারণ সম্পাদক চম্পৎ রাই এবং ট্রাস্টের এক সদস্য অনিল মিশ্র ইস্তফা দিয়েছেন ৷ তাঁরা দু'জন এই আর্থিক দুর্নীতির দায় নিয়ে এই পদক্ষেপ করেছেন ৷ শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, রাম মন্দিরের অনুদান নিয়ে আর্থিক প্রতারণার মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷
তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, দোষীরা ছাড়া পাবে না ৷ দেওরিয়ায় একটি জনসভায় তিনি বলেন, "অযোধ্যা আমাদের সকলের বিশ্বাসের প্রতীক, সনাতন ধর্মের প্রতীক ৷ আমরা বলেছিলাম, সিট গঠন করা হয়েছে এবং রিপোর্ট অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"
অযোধ্যার এসএসপি গৌরব গ্রোভার সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেন, "এফআইআর-এ থাকা আট জনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তারা এখন আমাদের হেফাজতে রয়েছে এবং জেরা করা হচ্ছে ৷ এই মামলায় প্রাথমিক জেরার পরই তাদের আদালতে পেশ করা হবে ৷"
গত 13 জুন রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট-এর অনুরোধে মন্দিরের অনুদান নিয়ে দুর্নীতির মামলায় বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে উত্তরপ্রদেশ সরকার ৷ 10 দিনের মাথায় গত 23 জুন প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট পেশ করে তিন সদস্যের সিট ৷ 25 জুন রাতে সিট-এর প্রস্তাবে এফআইআর দায়ের করা হয় এবং পরদিনই অযোধ্যা পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে ৷
এফআইআর-এ যে ক'জন অভিযুক্তের নাম রয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তাদের সবাইকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ তাদের সবাইকে জেরা করা হচ্ছে ৷ পুলিশ তাদের আদালতে পেশ করবে ৷ অভিযুক্তরা, রামশঙ্কর যাদব ওরফে টিন্নু, অনুকল্প মিশ্র, অবিনাশ শুল্কা, করুণেশ পাণ্ডে, মনীষ যাদব, লবকুশ মিশ্র, রাম শঙ্কর মিশ্র এবং সুভাষ শ্রীবাস্তব ৷ সরকারি সূত্রে খবর, অভিযুক্তরা সবাই মন্দিরে জমা পড়া অনুদানের নগদ অর্থ গোনার কাজে যুক্ত ছিল ৷ পাশাপাশি অনুদানে দেওয়া মূল্য়বান সামগ্রীও তারা গ্রহণ করত ৷
উল্লেখ্য, শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট-এর এক সদস্য কৃষ্ণ মোহন মন্দিরে জমা পড়া অনুদান নিয়ে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ তোলেন ৷ তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে বিএনএস-এর চুরি, বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ, চুরি করা সামগ্রী গ্রহণ এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মতো বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের হয় ৷ অনেক সন্ন্যাসী এই এফআইআর দায়েরকে সমর্থন জানিয়েছেন ৷ তাঁরা স্বচ্ছ তদন্ত ও কঠোরতম সাজার দাবি তুলেছেন ৷
গত 7 জুন প্রথম রাম মন্দিরের অনুদান নয়ছয়ের অভিযোগ ওঠে ৷ সমাজবাদী পার্টির প্রাক্তন বিধায়ক পবন পাণ্ডে অভিযোগ করেন, অনুদানের 7-7.5 কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে ৷ এই বিতর্কে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয় ৷ পরে এসপি প্রধান অখিলেশ যাদব বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন ৷
অভিযুক্তদের মধ্যে অন্যতম রাম শঙ্কর যাদব ওরফে টিন্নু যাদব ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাইয়ের প্রাক্তন গাড়িচালক ৷ টিন্নু অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং প্রতিহিংসার কারণে তাকে ফাঁসানো হয়েছে বলে পাল্টা অভিযোগ করেছে ৷ আরেক অভিযুক্ত সুভাষ শ্রীবাস্তব অনুদানে জমা পড়া নগদ অর্থ গোনার কর্মী ৷
বিরোধীরা অবশ্য এই এফআইআর দায়েরকে স্রেফ লোক দেখানো বলে অভিযোগ করেছে ৷ উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অজয় রাইয়ের দাবি, কংগ্রেস অনবরত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল ৷ তাই এই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ৷ তিনি ট্রাস্টের চেয়ারম্যান নীপেন্দ্র মিশ্র, গোপাল রাও, চম্পৎ রাই এবং অনিল মিশ্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন ৷