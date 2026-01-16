রাজ্যসভায় জি রাম জি বিলের প্রতিবাদ, সংসদ অবমাননার অভিযোগ মৌসম-মমতার বিরুদ্ধে

রাজ্যসভায় জি রাম জি বিলের প্রতিবাদ, সংসদ অবমাননার অভিযোগ মৌসম-মমতার বিরুদ্ধে
তুমুল প্রতিবাদ-বিক্ষোভেই সংসদে পাস হয় জিরামজি বিল ৷ এই বিক্ষোভে প্রাক্তন সাংসদ মৌসম ও মমতা বালার আচরণের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ উঠল ৷
নয়াদিল্লি, 16 জানুয়ারি: তৃণমূলের রাজ্য়সভার সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর ও প্রাক্তন সাংসদ তথা কংগ্রেস নেত্রী মৌসম নুরের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গ ও সংসদ অবমাননার অভিযোগ জমা পড়ল রাজ্যসভার সচিবালয়ে ৷ শুক্রবার সচিবালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, দু'জনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ ভিবি-জি রাম জি বিল নিয়ে আলোচনার সময় এই দু'জনের আচরণ নিয়ে অভিযোগ করেছেন বিজেপি সাংসদ লক্ষ্মীকান্ত বাজপেয়ী ৷
বছরের শুরুতে 3 জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেন মৌসম নুর ৷ তিনি তৃণমূল সুপ্রিমোর কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন ৷ পরে 5 জানুয়ারি তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন ৷
গেরুয়া শিবিরের সাংসদের অভিযোগ, গত শীতকালীন অধিবেশনে 18 ও 19 ডিসেম্বর 'বিকশিত ভারত- গ্য়ারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীন) বিল, 2025' নিয়ে আলোচনা চলছিল ৷ সেই সময় মমতা বালা ঠাকুর ও মৌসম নুর সংসদের উচ্চকক্ষের কাজকর্মে বাধা দিয়েছেন ৷ শুধু তাই নয়, তাঁরা অসংসদীয় শব্দবন্ধও ব্যবহার করেছেন ৷ ওয়েলে নেমে চেঁচামেচি করেছেন ৷ এমনকী অধ্যক্ষ তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের টেবিলে পৌঁছে যান ৷
সচিবলায়ের বুলেটিনে জানানো হয়েছে, এই বিষয়টি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান 'রুলস অফ প্রসিডিউর অ্যান্ড কনডাক্ট অফ বিজনেস ইন দ্য কাউন্সিল অফ স্টেটস (রাজ্যসভা)'-এর 203 নম্বর ধারায় প্রিভিলেজ কমিটির কাছে পাঠান ৷ এই অভিযাগ যাচাই, তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করতে বলেন ৷
কংগ্রেস জমানার মনরেগার পরিবর্তে ভিবি জি রাম জি বিল পাশ করে মোদি সরকার ৷ প্রথম থেকে এই বিলের বিরোধিতা করছিল বিরোধী শিবির ৷ গত 18 ডিসেম্বর লোকসভায় বিরোধীদের তুমুল বিক্ষোভের মধ্যে এবং কংগ্রেসকে কড়া আক্রমণ শানিয়ে ধ্বনি ভোটে পাশ হয় 'বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)' (ভিবি-জি রাম জি) বিল ৷ বিরোধীদের অভিযোগ, এই বিলে শ্রমিকদের কাজের দিন বাড়লেও মনরেগার উদ্দেশ্য পূরণ হবে না ৷
এরপর এই বিলের প্রতিবাদে নয়াদিল্লির কনকনে ঠান্ডায় সংসদ ভবনের মকর দ্বারের সিঁড়িতে রাতভর অবস্থান বিক্ষোভ দেখান তৃণমূলের ডেরেক ও'ব্রায়েন, দোলা সেন, সাগরিকা ঘোষ-সহ 10 জন সাংসদ । কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় তৃণমূল শিবির-সহ বিরোধী দলগুলি ৷ এই বিক্ষোভ থেকে একশো দিনের কাজে বাংলার বকেয়া টাকা নিয়ে সুর চড়ান তৃণমূলের সাংসদরা ৷ তাঁদের অভিযোগ, মোদি সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মহাত্মা গান্ধির নাম মুছে গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে । এবার এই বিলকে কেন্দ্র করে অস্বস্তিতে পডতে হল কংগ্রেস ও তৃণমূল ৷