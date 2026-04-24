আপ ছেড়ে বিজেপিতে যাচ্ছেন রাঘব, সঙ্গে হরভজন-স্বাতীরাও
আপ ছাড়লেন কেজরিওয়ালের একসময়ের বিশ্বস্ত সঙ্গী রাঘব চাড্ডা ৷ তিনি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন ৷ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দল ছাড়লেন হরভজন সিং, স্বাতী মালিওয়াল ৷
By PTI
Published : April 24, 2026 at 4:12 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 এপ্রিল: জল্পনা সত্যি করে আম আদমি পার্টি ছাড়লেন রাঘব চাড্ডা ৷ দল নীতি-মূল্যবোধ থেকে সরে গিয়ে নিজেদের স্বার্থে কাজ করছে ৷ এই অভিযোগে আপ ছেড়ে এবং মানুষের হয়ে কাজ করতে বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন তিনি ৷ শুধু তিনি নয়, তাঁর সঙ্গে আপ ছাড়ছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার হরভজন সিং, স্বাতী মালিওয়ালরাও ৷
সম্প্রতি দলের সঙ্গে রাঘবের মনোমালিন্যের খবর সামনে আসে ৷ রাজ্যসভায় রাঘবকে বলতে না-দেওয়ার কথা জানিয়ে রাজ্যসভার সচিবালয়ে চিঠি দেয় কেজরিওয়ালের আপ ৷ তাঁর বিরুদ্ধে দলের অভিযোগ, তিনি কিছুতেই প্রাসঙ্গিক ইস্যুগুলি নিয়ে বিজেপির বিরোধিতা করছেন না ৷ বরং রাজ্যসভায় যে ইস্য়ুগুলি নিয়ে বক্তৃতা করছেন, তাতে নিজের পিআর বাড়িয়ে চলেছেন ৷ নরেন্দ্র মোদির সরকারের কাজকর্মের বিরোধিতা করছেন না ৷ এর বিরুদ্ধে রাঘব পাল্টা অভিযোগ করেন, তিনি সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলি নিয়ে সরব হয়েছিলেন ৷ তাঁকে বলতে দেওয়া হচ্ছে না ৷
#WATCH | Delhi: Addressing a press conference with Sandeep Pathak and Ashok Mittal, AAP MP Raghav Chadha says, " the aap, which i nurtured with my blood and sweat, and gave 15 years of my youth to, has deviated from its principles, values and core morals. now this party does not… pic.twitter.com/fo301O1mkj— ANI (@ANI) April 24, 2026
এর কয়েক দিনের মধ্যে শুক্রবার বেলা 3.30টে নাগাদ সাংবাদিক বৈঠক ডেকে নিজের আপ ছাড়ার কথা ঘোষণ করেন একদা কেজরিওয়ালের বিশ্বস্ত সঙ্গী রাঘব চাড্ডা ৷ শুধু তিনি নন, তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন আপ সাংসদ বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন তরুণ নেতা ৷ রাঘবের কথায়, "আমরা আপ-এর দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমরা আপ ছেড়ে বিজেপির সঙ্গে যোগ দেব ৷ রাজ্যসভায় 10 জন আপ সাংসদ রয়েছেন ৷ দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি একসঙ্গে দল ছাড়ছে ৷ আমরা আজ সকালে রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের কাছে আমাদের পদত্যাগের চিঠি জমা দিয়েছি ৷ আমি ছাড়াও হরভজন সিং, রাজিন্দর গুপ্তা, বিক্রম সহনে এবং স্বাতী মালিওয়ালও আপ ছাড়ছেন ৷"
দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে উত্থান হয়েছিল কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টির ৷ পরে তাঁর সঙ্গ ছেড়েছেন অনেকেই ৷ দিল্লিতে আবগারি দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে তৎকালীন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে ৷ এই মামলায় কারাবাস হয় কেজরিওয়াল-সহ বাকিদের ৷
#WATCH | 2/3rd MPs of AAP in Rajya Sabha announce merging with the BJP.— ANI (@ANI) April 24, 2026
আপ ছাড়ার কারণ হিসাবে রাঘব চাড্ডা বলেন, "আপ নিজের নৈতিক অবস্থান, মূল্যবোধ থেকে সরে গিয়েছে ৷ আমি নিজের ঘাম ও রক্ত দিয়ে আপ গড়ে তুলেছি ৷ আমার যৌবনের 15টা বছর দিয়ে দিয়েছি ৷ এখন পার্টি দেশের স্বার্থে কাজ করছে না ৷ নিজের সুবিধা নিয়ে চলছে ৷ গত কয়েক বছরে আমি বুঝতে পেরেছি, আমি সঠিক মানুষ হয়ে ভুল দলে রয়েছি ৷ তাই আজ আমরা আপ-এর সঙ্গে দূরত্ব বৃদ্ধি এবং আম জনতার কাছে যাওয়ার কথা ঘোষণা করছি ৷"