চলছে ভোটগ্রহণ, রাজ্যসভায় আজ নীতীশ-নীতিনের ভাগ্য পরীক্ষা

চলছে ভোটগ্রহণ, রাজ্যসভায় আজ নীতীশ-নীতিনের ভাগ্য পরীক্ষা
বিহার, ওড়িশা, হরিয়ানায় 11টি আসনের জন্য রাজ্যসভার ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে সোমবার সকাল থেকে ৷ ফালাফল ঘোষণা এদিন বিকেলেই ৷
By PTI
Published : March 16, 2026 at 2:11 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 মার্চ: দেশের মোট 10টি রাজ্যে রাজ্যসভার 37টি আসন শূন্য হয়েছে ৷ এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে প্রার্থীর সংখ্যা আসনের সমান থাকায়, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় 26 জন সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন ৷ বাকি যে 11 জন প্রার্থী রয়েছেন, তাঁদের ভাগ্য নির্ধারণের জন্যই সোমবার সকাল 9টা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ ৷ বিকেল 4টে পর্যন্ত ভোটগ্রহণ পর্ব চলবে ৷ গণনা শুরু হবে বিকেল 5টা থেকে ৷ এদিনের প্রার্থীদের মধ্যে 5 জন বিহারের, 4 জন ওড়িশার এবং 2 জন হরিয়ানার ৷
রাজ্যসভার 37 সাংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী এপ্রিল মাসে ৷ এর মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, বিহার, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র এবং ওড়িশা ৷ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে সাংসদরা নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁরা হলেন বিজেপির সাত সাংসদ, কংগ্রেস পাঁচ, তৃণমূল কংগ্রেসের চার, ডিএমকে তিন এবং শিবসেনা, আরপিআই (এ), এনসিপি, এনসিপি (এসপি), এআইএডিএমকে, পিএমকে, ইউপিপিএল একজন করে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন।
পশ্চিমবঙ্গ থেকে 5 আসনের মেয়াদ শেষ হয়েছিল ৷ তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের চারপ্রার্থী প্রাক্তন পুলিশ কর্তা রাজীব কুমার, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী এবং অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন ৷ বিজেপির তরফে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন বিজেপির রাহুল সিনহা ৷
ওড়িশায় রাজ্যসভার নির্বাচন
সোমবার সকাল থেকেই 4টি রাজ্যসভা আসনের জন্য ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে ৷ এর মধ্যেই বিরোধী দল বিজু জনতা দল (BJD) শাসকদল বিজেপির বিরুদ্ধে 'হর্স ট্রেডিং'-এর অভিযোগ তুলেছে ৷ দলটির অভিযোগ, তাঁদের বিধায়কদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে বিজেপি ৷ এনিয়ে একজন সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, বিধানসভা চত্বরে সকাল 9টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে যা চলবে বিকেল 4টে পর্যন্ত ৷ ইতিমধ্যেই বিধায়করা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে শুরু করেছেন।
বিহারে রাজ্যসভার নির্বাচন
বিহারে যে পাঁচটি আসনে সোমবার ভোট গ্রহণ করা হবে তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রার্থী হলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার (Nitish Kumar), বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন (Nitin Navin), কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা জেডিইউ নেতা রামনাথ ঠাকুর এবং রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক শীবেস কুমার। পঞ্চম আসনটিতে লড়াই করছে প্রধান বিরোধী দল আরজেডি (RJD)। অন্য 5 জন শাসকজোট এনডিএ (NDA)-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৷ প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে রাজ্যের তরফে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।
হরিয়ানায় রাজ্যসভার নির্বাচন
ভোটগ্রহণ হরিয়ানায় রাজ্যসভার দু'টি আসনের ভোট নিয়েও তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। দুটি রাজ্যসভা আসনের মধ্যে একটি বিজেপি ও অন্যটি কংগ্রেসের দখলে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে কংগ্রেসের পথ কঠিন করতে নির্দল প্রার্থী সতীশ নন্দলকে সমর্থন দিয়েছে বিজেপি।