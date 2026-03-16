ক্রস ভোটিং, বিরোধী বিধায়কদের অনুপস্থিতি ! রাজ্য়সভায় বড় জয় বিজেপির

ক্রস ভোটিং, বিরোধী বিধায়কদের অনুপস্থিতি ! রাজ্য়সভায় বড় জয় বিজেপির
তিনটিন রাজ্যের মধ্যে হরিয়ানার ভোটগণনা চলেছে সোমবার রাত পর্যন্ত ৷ বাকি দুটি রাজ্যে দারুণ ফল করেছে গেরুয়া শিবির ৷
Published : March 16, 2026 at 9:57 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 মার্চ: আপাত সাধারণ রাজ্যসভা নির্বাচন ঘিরে আচমকা সরগরম দেশের তিন রাজ্যের রাজনীতি ৷ বিহার এবং ওড়িশায় বিরোধী বিধায়কদের অনুপস্থিতি এবং ক্রস ভোটিংয়ের কারণে সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচনের পর স্বস্তির হাওয়া বিজেপি শিবিরে ৷ সোমবার রাত পর্যন্ত হরিয়ানায় ভোট গণনা চলছে ৷ কংগ্রেসর আপত্তির জেরে গণনা প্রক্রিয়ায় থমকেও গিয়েছিল কয়েকবার ৷
মোট 37টি আসনের জন্য ভোট নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছিল নির্বাচন কমিশন ৷ এর মধ্য়ে পশ্চিমবঙ্গ-সহ সাতটি রাজ্যের মোট 26টি আসনে ভোটাভুটির আগেই ফয়সালা হয়ে গিয়েছিল ৷ বাংলার পাঁঁচটি আসনের মধ্যে কোনও ভোট ছাড়াই চারটি আসনে তৃণমূল জিতেছে ৷ একটি আসন গিয়েছে বিজেপির দিকে ৷ দেশের অন্য রাজ্য মিলিয়ে বিজেপি পেয়েছে মোট সাতটি আসন ৷ ডিএমকে পেয়েছে তিনটি ৷ এর পাশাপাশি শিবসেনা, আরপিআই, এনসিপি (শরদ পাওয়ার), এনসিপি, এআইএডিএমকে, পিএমকে এবং ইউপিপিএল একটি করে আসন পেয়েছিল ৷
বাকি 11টি আসনের জন্য ভোটগ্রহণ হযেছে এদিন ৷ বিহারের পাঁচটি আসনই জিতেছে বিজেপির নেতৃত্বাধীবন এনডিএ ৷ রাজ্যর মুখ্য়মন্ত্রী নীতীশ কুমার, বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর-সহ পাঁচজন যাচ্ছেন সংসদের উচ্চকক্ষে ৷ অঙ্কের বিচারে এই ভোটে বিরোধীদের তেমন কোনও আশা ছিল না ঠিকই কিন্তু এদিন কংগ্রেসের চার এবং আরজেজির এক বিধায়ক ভোট দিতেই আসেননি ৷ এটা বিরোধী শিবিরের অবশ্যই অর্থবহ ঘটনা ৷
Deeply humbled and grateful.— Dilip ray (@DilipRayOdisha) March 16, 2026
Today’s victory in the Rajya Sabha election from Odisha is not mine alone — it reflects the trust and goodwill shown by Hon’ble Members of the Legislative Assembly across political lines.
I sincerely thank the Hon’ble Members of the Bharatiya Janata…
ওড়িশার পরিস্থিতি বেশ ঘোরালে ৷ এখান থেকে চারজনের রাজ্য়সভায় যাওয়ার কথা ছিল ৷ 82 জন বিধায়ক থাকায় দুটি আসনে বিজেপির জয় নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না ৷ আবার একটি আসনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের দল বিজেডির জেতা প্রায় নিশ্চিত ছিল ৷ লড়াইটা মূলত হচ্ছিল চতুর্থ আসনের জন্য ৷ এখানে দু'তরফ থেকেই নির্দল প্রার্থীদের সমর্থন করা হয়েছিল ৷ বিধায়ক সংখ্যার হিসেবে দেখা গিয়েছিল কংগ্রেস এবং বিজেডির ভোট একত্রিত হলে বিরোধী শিবির সমর্থিত নির্দল প্রার্থী দত্তেশ্বর হোতার জেতার মতো পরিস্থিতি তৈরি হত ৷ সেটা হল না ৷ এনডিএ সমর্থিত নির্দল প্রার্থী দিলীপকুমার রায় নির্বাচিত হলেন ৷ ভোটের হিসেব বলছে, বিজেডির সাতজন এবং কংগ্রেসের তিনজন বিধায়ক পার্টি লাইন অমান্য করে ভোট দিয়েছেন ৷ এই ফলাফলকে অনেকে নবীন পট্টনায়েকের ব্যর্থতা হিসেবে দেখছেন ৷ সবমিলিয়ে যেদিন বিজেপি সভাপতি নিতিন নীবন রাজ্য়সভায় যাওয়ার প্রবেশাধিকার পেলেন সেদিনই আরও চাপ বাড়ল অন্য এক নবীনের জীবনে ৷