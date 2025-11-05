বাহিনীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চান রাহুল, 'সেনায় জাতপাত' মন্তব্য নিয়ে তোপ রাজনাথের

বাহিনীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চান রাহুল, 'সেনায় জাতপাত' মন্তব্য নিয়ে তোপ রাজনাথের
বিহারে দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রচারে গিয়ে একাধিক ইস্যুতে রাহুলকে আক্রমণ করলেন রাজনাথ ৷ সেনায় জাতপাত থেকে শুরু করে ভোট চুরি- বাদ গেল না কিছুই ৷
By PTI
Published : November 5, 2025 at 6:48 PM IST
জামুই (বিহার), 5 নভেম্বর: জাতপাতের ভিত্তিতে বিভাজনের করে সেনাবাহিনীতে নৈরাজ্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইছেন রাহুল গান্ধি ৷ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে বুধবার এই ভাষাতেই লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে আক্রমণ করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ অন্য একটি প্রসঙ্গে রাহুলকে লক্ষ্য করে তাঁর মন্তব্য, "দেশ চালানো শিশুদের কাজ নয় ৷"
একদিন আগে বিহারের একটি নির্বাচনী সভা থেকে রাহুল দাবি করেন, বিজেপির আমলে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্র থেকে শুরু করে প্রশাসনিক মহল- সর্বত্র উচ্চবর্ণের দাপট দেখা যাচ্ছে ৷ কেন্দ্রীয় প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে মাত্র তিনজন ওবিসি সচিব আছেন বলে জানান রাহুল ৷ এই প্রসঙ্গে সেনাবাহিনীর উল্লেখও করেন রাজীব-তনয় ৷ তাঁর দাবি, বাহিনীর মাত্র দশ শতাংশ উচ্চবর্ণের ৷ আর তাঁদের হাতেই সেনার নিয়ন্ত্রণ আছে ৷ বাকিদের তাঁদের কথা শুনে চলতে হয় ৷ এবার এই ইস্যুতে রাহুলকে তীব্র আক্রমণ করেন রাজনাথ ৷
তাঁর কথায়, "রাহুলের কী হয়েছে ! তিনি প্রতিরক্ষা বাহিনীতে জাতপাতের কথা বলছেন ৷ জাতপাতের ভিত্তিতে সংরক্ষণ চাইছেন ৷ তাঁর একটা লক্ষ্য় বাহিনীর মধ্যে নৈরাজ্যের পরিস্থিতি তৈরি করা ৷ কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী এসব কিছুর উপরে ৷"
এদিকে, বিহারে ভোট শুরুর মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে হরিয়ানায় ভোট চুরি হয়েছে বলে দাবি করেন রাহুল ৷ নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন ৷ বর্তমান ও দুই প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন ৷ ব্রাজিলের এক মডেলও বিহারে নানা নামে 22 বার ভোট দিয়েছেন বলেও দাবি করেন রাহুল ৷ এ হেন অভিযোগেরও জবাব দিয়েছেন রাজনাথ ৷
মোদি মন্ত্রিসভার এই প্রবীণ সদস্য় বলেন, "কোনও কারণ ছাড়াই নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক সংস্থাকে আক্রমণ করছেন রাহুল ৷ কারণ তিনি জানেন (বিহার) নির্বাচনে কংগ্রেস হারতে চলেছে ৷" ভোটের প্রচারে কদিন আগে নদীতে মাছ ধরেছিলেন রাহুল ৷ এ প্রসঙ্গেও লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে কটাক্ষ করেছেন রাজনাথ ৷ ভোটে জেতার আর অন্য কোনও উপায় না পেয়ে রাহুল নদীতে নেমে মাছ ধরেছিলেন বলে মনে করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ৷
বিহারে দলের প্রচারে অংশ নিয়ে আরও একবার 22 এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা এবং তাঁর কয়েকদিন বাদে 6-7 মে রাতে হওয়া অপারেশন সিঁদুরের প্রসঙ্গ টেনে আনেন রাজনাথ ৷ ভারতীয় সেনার জওয়ান থেকে শুরু করে আধিকারিকদের প্রশংসাও করেন তিনি ৷ পাশাপাশি মনে করিয়ে দেন অপারেশন সিঁদুর বন্ধ হয়ে যায়নি, আপাতত স্থগিত আছে মাত্র ৷ ভারত কোনও দেশকে প্ররোচনা দেয় না কিন্তু অন্য কেউ প্ররোচনা দেওয়ার চেষ্টা করলে তার জবাব দিতে ছাড়ে না ৷