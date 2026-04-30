নিজের শর্তে অপারেশন সিঁদুর স্থগিত করেছে ভারত: রাজনাথ সিং

পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার একবছর পেরিয়েছে ৷ সামনেই অপারেশন সিঁদুরের বর্ষপূর্তি ৷ এই আবহে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরব হলেন ৷

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং (ফাইল ছবি: আইএএনএস)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 30, 2026 at 8:37 PM IST

নয়াদিল্লি, 30 এপ্রিল: ভারত নিজের শর্তে অপারেশন সিঁদুর অভিযান বন্ধ রেখেছে ৷ প্রয়োজনে দীর্ঘমেয়াদে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ চালিয়ে যেতে পারে, জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ পাকিস্তানকে 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্রস্থল' হিসেবে অভিহিত করে তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদকে ধর্মীয় রূপ দিয়ে কিংবা নকশালবাদের মতো কোনও সহিংস মতাদর্শের সঙ্গে যুক্ত করে একে বৈধতা দেওয়ার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে ৷

গত বছরের 7 মে থেকে 10 মে পর্যন্ত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চলা সামরিক অভিযান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "অভিযান চলাকালীন, আমরা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে শুধু তাদেরকে নিশানা করেছিলাম, যারা আমাদের উপর হামলা চালিয়েছিল ৷ আমাদের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল বা হ্রাস পেয়েছিল— এমন কোনও কারণে আমরা সংঘর্ষ বিরতি করিনি ৷ আমরা সম্পূর্ণ নিজেদের শর্তে অভিযান স্থগিত করেছিলাম ৷"

তিনি আরও বলেন, "দীর্ঘমেয়াদি সংঘাত চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম ৷ আকস্মিক সঙ্কটের মুহূর্তে যত দ্রুত সম্ভব আমাদের ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে তোলার প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শক্তি এবং সহজাত সামর্থ্য আমাদের রয়েছে ৷"

নয়াদিল্লিতে 'ন্যাশনাল সিকিউরিটি সামিট 2.0'-তে বক্তৃতা করার সময় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জোর দিয়ে জানান, ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়েছে ৷

2025 সালের 22 এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁওয়ের বৈসরণ উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে মৃত্যু হয় 26 জন নিরপরাধ মানুষের ৷ তাঁদের মধ্যে একজন নেপালের বাসিন্দা ছিলেন ৷ বাকিদের অধিকাংশ পর্যটক ৷ এই ঘটনায় লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন 'দ্য রেজিস্টান্স ফোর্স' (টিআরএফ) জড়িত বলে জানা যায় ৷ এরপর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালায় ভারত, যা অপারেশন সিঁদুর নামে পরিচিত ৷

এই ঘটনার কথা স্মরণ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, "অপারেশন সিন্দুর-এর প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত ৷ আমাদের এই 'অপারেশন সিন্দুর' নতুন বিশ্বব্যবস্থারও একটি প্রতীক ৷ এটা একটা মোড় ঘোরানো মুহূর্ত, যা সমগ্র বিশ্বের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল— ভারত এখন আর সেই পুরনো ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী দেশ নয়, যেখানে আমাদের মাটিতে সন্ত্রাসী হামলা সংঘটিত হওয়ার পর আমরা কেবল কূটনৈতিক বিবৃতি দিয়েই ক্ষান্ত থাকি ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে আমাদের সরকার এই অবস্থান অটলভাবে বজায় রেখেছে, যে কোনও পরিস্থিতিতে কোনও ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না ৷"

পাকিস্তানের কড়া সমালোচনা করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী সন্ত্রাসবাদের তিনটি মাত্রার কথা উল্লেখ করেন- অভিযানগত, মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক ৷ তিনি প্রতিবেশী দেশটিতে সন্ত্রাসীদের উপর থেকে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা নির্মূল করার আহ্বান জানান ৷

তিনি বলেন, “সন্ত্রাসবাদ শুধু একটি রাষ্ট্রবিরোধী কাজই নয়; এর বহুবিধ দিক রয়েছে । সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা তখনই সম্ভব, যদি আমরা এর তিনটি প্রধান দিককে অর্থাৎ অভিযানগত, আদর্শগত এবং রাজনৈতিক— একযোগে প্রতিহত করতে পারি ৷ সন্ত্রাসবাদের প্রকৃত ‘আইপি অ্যাড্রেস’ (IP address) বা মূল ঠিকানা হল এর আদর্শগত ও রাজনৈতিক শিকড়, যেখানে এটি বেড়ে ওঠে ও পুষ্ট হয় ৷ সন্ত্রাসবাদের আদর্শগত পুষ্টি এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাই হল রাবণের নাভিতে লুকিয়ে থাকা সেই অমৃতবিন্দু— তার একটি মাথা কেটে ফেলার পর পুনরায় আরেকটি মাথা গজিয়ে তোলে ৷ আমি বিশ্বাস করি, সন্ত্রাসবাদের প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করা এই ‘নাভি’ বা উৎসস্থলটিকে শুকিয়ে ফেলা অত্যন্ত জরুরি ৷"

