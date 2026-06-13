নারী শক্তির হাত ধরে আরও সমৃদ্ধ হবে ভারতীয় বায়ুসেনা, আশাবাদী রাজনাথ

নারী শক্তির হাত ধরে আরও সমৃদ্ধ হবে ভারতীয় বায়ুসেনা, আশাবাদী রাজনাথ
হায়দরাবাদের একটি অনুষ্ঠানে আধুনিক বিশ্বে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি কীভাবে বদলে গিয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ৷
Published : June 13, 2026 at 5:19 PM IST
হায়দরাবাদ, 13 জুন: নারী শক্তির হাত ধরে আরও সমৃদ্ধ হবে ভারতীয় বায়ুসেনা ৷ হায়দরাবাদে বায়ুসেনার একটি অনুষ্ঠান থেকে এমনই মন্তব্য করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ শুক্রবার এয়ারফোর্স অ্য়াকাডেমির 217তম কোর্সের সমাপ্তি হল ৷ এই উপলক্ষ্যে কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েশন প্য়ারেডে অংশ নেন রাজনাথ ৷
কোর্স শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে 194 জন পুরুষের পাশাপাশি 37 জন মহিলা-সহ মোট 231 জন আধিকারিক বায়ুসেনায় যোগ দিলেন ৷ ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির মহিলাদের প্রথম ব্যাচও এদিন থেকেই কাজে যোগ দিল ৷ ভিয়েতনামের কয়েকজনের সামরিক অফিসারের প্রশিক্ষণও সম্পূর্ণ হল এদিন ৷ নিজের ভাষণে আলাদা করে এই বিষয়টির উল্লেখ করে রাজনাথ বলেন, "এভাবে দু'টি দেশ আরও কাছাকাছি আসার সুযোগ পাবে ৷"
অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, "নারীদের অংশগ্রহণ আমাদের বায়ুসেনাকে আরও বেশি করে সমৃদ্ধ করবে ৷ পাশাপাশি এই অংশগ্রহণ আরও একবার বুঝিয়ে দিল ভারত সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলতে পারে ৷" এদিনের অনুষ্ঠানে 1947-48 এবং 1971 সালে হওয়া দু'টি যুদ্ধের কথাও উল্লেখ করেন মন্ত্রী ৷ তিনি জানান, কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে বায়ুসেনার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল ৷ বায়ুসেনার বিমানের সাহায্যে সামরিক বাহিনীকে কাশ্মীরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল ৷ এই কাজ না করতে পারলে কাশ্মীরের ভারতের হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা থাকত ৷
পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের কথাও বলেন রাজনাথ ৷ 1971 সালের যুদ্ধ ভারত মাত্র 13 দিনের মধ্যে জিতেছিল ৷ এ কথা উল্লেখ করে রাজনাথ জানান, বায়ুসেনার বোমা বর্ষণের মোকাবিলাই করতে পারেনি পাক সেনা ৷ এরপর 2025 সালে হওয়া অপারেশন সিঁদুরের কথাও বলেন তিনি ৷ ভারতের সামরিক বাহিনী যেভাবে পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে প্রবেশ করে একের পর এক জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল তার প্রশংসা করেন মোদি মন্ত্রিসভার এই প্রবীণ সদস্য ৷
আধুনিক দুনিয়ায় যুদ্ধ কীভাবে বদলে গিয়েছে তা নিয়ে এদিন বেশ কয়েকটি মন্তব্য করেন তিনি ৷ একটা সময় সামরিক বাহিনীর দক্ষতা এবং তাদের সমরাস্ত্রের মুন্সিয়ানার উপরই যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করত ৷ এখন উপগ্রহ থেকে শুরু করে ড্রোন এবং রোবটিক্সের সাহায্যে একটি দেশ নিজেদের সামরিক শক্তি অন্যদের থেকে আড়াল করতে পারে এবং আচমকা আঘাত হানতে পারে ৷ সিসিটিভি নেটওর্য়াক হ্যাক করেও যুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারণ করা যায় বলে মনে করেন তিনি ৷
এদিন যাঁরা বাহিনীর অংশ হলেন তাঁদের রাজনাথ জানান, আজ থেকে আপনারা দেশসেবার ব্রত নিলেন ৷ আপনাদের কাঁধে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হল ৷ আজ থেকে খুব সতর্ক থাকতে হবে ৷ কারণ, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আপনাদের কাছে কখনও খুব কম সময় থাকবে ৷ এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, প্রতিটি সামরিক সংঘাত নতুন কিছু শিখিয়ে যায় ৷ ভারতের সামরিক বাহিনীকেও সমস্ত সংঘাত থেকে কিছু না কিছু শিখতে হবে ৷ শুধু কঠোর পরিশ্রম নয়, বুদ্ধি করে কাজ চালিয়ে যেতে হবে ৷ নতুন কৌশল শিখতে হবে ৷