ফ্রান্সের থেকে আরও 114টি রাফাল কিনছে ভারত, কতটা ভয়ঙ্কর এই যুদ্ধবিমান?

ফ্রান্সের থেকে আরও 114টি রাফাল কিনছে ভারত, কতটা ভয়ঙ্কর এই যুদ্ধবিমান?
মোদি সরকার নতুন 114টি রাফাল যুদ্ধবিমান কেনার অনুমোদন দিয়েছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
Published : February 12, 2026 at 7:23 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 ফেব্রুয়ারি: ভারতীয় বায়ুসেনার শক্তি বৃদ্ধি পেতে চলেছে। এই লক্ষ্যে, মোদি সরকার ফ্রান্স থেকে নতুন রাফাল যুদ্ধ বিমান কেনার অনুমোদন দিয়েছে। গত বছর, অপারেশন সিঁদুরের সময়, সমগ্র বিশ্ব রাফাল যুদ্ধবিমানের শক্তি প্রত্যক্ষ করেছিল ৷ ভারত কীভাবে পাকিস্তানের আকাশে আধিপত্য কায়েম করেছিল, তা প্রত্যক্ষ করেছিল বিশ্ব । চোখের পলকে, নূর খান-সহ পাকিস্তানের একাধিক বিমানঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়েছিল এই রাফালের সাহায্যে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে নতুন 114টি রাফাল যুদ্ধ বিমান কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
দেশের প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ কাউন্সিল বা ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিল (DAC) এই প্রতিরক্ষা ক্রয়ের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে যার আনুমানিক ব্যয় প্রায় 3.60 লক্ষ কোটি। ফ্রান্সের সঙ্গে এই রাফাল চুক্তি অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে, 114টি রাফাল যুদ্ধ বিমানের জন্য 2.50 লক্ষ কোটি টাকা এবং বাকি অর্থ অস্ত্র, খুচরো যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য সহায়তা প্যাকেজের জন্য খরচ হবে।
প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা সামরিক আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তাকেও ত্বরান্বিত করেছে। এমন পরিস্থিতিতে, 114টি নতুন রাফাল যুদ্ধ বিমান বায়ুসেনাকে আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। রাফাল ইতিমধ্যেই ভারতীয় বায়ুসেনার পরিষেবায় রয়েছে। 2016 সালে, ভারত ফ্রান্সের থেকে 36টি রাফাল জেট কিনেছিল, যেগুলি এখন সম্পূর্ণরূপে কার্যকর।
রাফাল যুদ্ধ বিমান কতটা বিপজ্জনক?
ভারত ফ্রান্স থেকে 36টি রাফাল যুদ্ধ বিমান কিনেছে, যার ডেলিভারি 2024 সালের ডিসেম্বরে হয়। এই যুদ্ধ বিমানগুলি দুটি ভারতীয় বিমান বাহিনীর স্কোয়াড্রনে মোতায়েন করা হয়েছে: আম্বালায় "গোল্ডেন অ্যারোস" এবং হাশিমারায় "ফ্যালকনস"। রাফাল যুদ্ধ বিমানে একটি মারাত্মক অস্ত্র ব্যবস্থা রয়েছে। এটি মেটিওর ক্ষেপণাস্ত্রে সজ্জিত, যা বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রগুলির মধ্যে একটি, যার পাল্লা 100 কিলোমিটারেরও বেশি।
রাফাল SCALP ক্ষেপণাস্ত্রও বহন করে, যা আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র যা 300 কিলোমিটার থেকে 500 কিলোমিটার পাল্লার শত্রু বাঙ্কারগুলিকে ধ্বংস করতে সক্ষম। রাফাল যুদ্ধ বিমান HAMMER ক্ষেপণাস্ত্রও সজ্জিত, যা একটি স্বল্প-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র যা বিশেষভাবে শক্তিশালী কাঠামো ধ্বংস করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
রাফালের রাডারের বিশেষত্ব
রাফাল যুদ্ধ বিমানটিতে RBE2 AESA রাডার রয়েছে, যা একসঙ্গে 40টি লক্ষ্যবস্তুকে ট্র্যাক করতে পারে। এতে SPECTRA সিস্টেমও রয়েছে, যা একটি শক্তিশালী ইলেকট্রনিক সুরক্ষা ব্যবস্থা যেটি শত্রুর রাডার এবং জ্যামার ব্যবস্থা থেকে যুদ্ধ বিমানকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।
ভারত এর আগে 2025 সালের এপ্রিলে ফ্রান্সের সঙ্গে 26টি রাফাল-এম মেরিন জেট কেনার জন্য 63 হাজার কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। এই রাফাল জেটগুলি বিমানবাহী রণতরী থেকে উড়তে সক্ষম এবং নৌ সেনার বিশেষ অভিযানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই চুক্তিতে প্রশিক্ষণ, অস্ত্র, সিমুলেটর এবং দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রাফাল-এম আইএনএস বিক্রান্ত এবং আইএনএস বিক্রমাদিত্যে মোতায়েন করার পরিকল্পনা রয়েছে।