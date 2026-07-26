'ভারতমাতার মুকুটে বসানো হিরে'! কার্গিল বীরদের শ্রদ্ধা রাজনাথের, তোপ পাকিস্তানকে
তিনি বলেন, পাক-অধিকৃত কাশ্মীর ভারতেরই অংশ এবং এটি অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে ৷ সেটি ছাড়া পাকিস্তানের সঙ্গে অন্য কোনও আলোচনার সম্ভাবনা নেই ।
Published : July 26, 2026 at 12:50 PM IST
দ্রাস, 26 জুলাই: কার্গিল বিজয় দিবসের 27তম বার্ষিকী উপলক্ষে রবিবার দ্রাসের এক বিশেষ যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে দেশের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং । তিনি বলেন, কার্গিলের এই জয় 'ভারতমাতার মুকুটে খচিত এক হীরকখণ্ড'র মতো । পাশাপাশি তিনি পাকিস্তানকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে এদিন বলেন যে, প্রতিবেশী দেশটির প্রতিটি 'দুঃসাহসিক অপচেষ্টা'র এমন জবাব দেওয়া হবে যা তাদের 'কল্পনারও অতীত'।
রবিবার সকালে দ্রাস উপত্যকায় রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ার মধ্যে রাজনাথ সিং কার্গিল যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে শহীদ বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন । তাঁর আগে লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভিকে সাক্সেনা, সেনাপ্রধান জেনারেল শেঠ এবং নর্দার্ন কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্রতীক শর্মা-সহ বাহিনীর অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানান ।
এখানে আয়োজিত 27তম কার্গিল বিজয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি বলেন, "কার্গিল যুদ্ধ ভারতের জন্য কেবল একটি সামরিক ও কূটনৈতিক জয় ছিল না; এটি ছিল এমন এক মুহূর্ত যখন সমগ্র বিশ্ব ভারতীয় সৈন্যদের অদম্য সাহস ও বীরত্বের সাক্ষী হয়েছিল ।" দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে রাজনাথ বলেন, "কার্গিল হল ভারতমাতার এক অমূল্য রত্ন ।"
এদিন পাকিস্তানের তীব্র সমালোচনা করে রাজনাথ বলেন, "27 বছর আগে পাকিস্তান ছলনার আশ্রয় নিয়ে আমাদের পাহাড়ের চূড়াগুলো দখল করেছিল, কিন্তু তারা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর দৃঢ় সংকল্পের পরিমাপ করতে ব্যর্থ হয়েছিল । আমাদের সৈন্যরা কেবল পাহাড়ের চূড়াতেই আরোহণ করেনি, বরং মানবিক সহনশীলতার সমস্ত সীমাও অতিক্রম করেছিল ।"
প্রতিরক্ষামন্ত্রী পাক-অধিকৃত কাশ্মীর—যা ভারতেরই অংশ এবং 'অবৈধভাবে দখল' করা হয়েছে—সেটি ছাড়া পাকিস্তানের সঙ্গে অন্য কোনও আলোচনার সম্ভাবনাও নাকচ করে দেন । তিনি উল্লেখ করেন যে, "ভারত ডেটা সেন্টার তৈরি করে, আর পাকিস্তান তৈরি করে সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্র ।" রাজনাথের কথায়, "আমাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট । পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও আলোচনা হবে না । যদি কোনও আলোচনা হয়, তবে তা কেবল PoK-কে নিয়েই হবে, যা ভারতেরই অংশ এবং পাকিস্তান তা অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে । বর্তমানে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে তাদের সরকারি নীতির অংশ করে তুলেছে এবং সেখানে সেনাবাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে মুছে গেছে ।"
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পাকিস্তানকে কঠোর সতর্কবার্তা দিয়ে বলেছেন যে, প্রতিবেশী দেশটির প্রতিটি "দুঃসাহসিক অপচেষ্টা"র (misadventure) জবাবে এমন পদক্ষেপ করা হবে যা তাদের 'কল্পনারও অতীত'। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ভারতের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে নেওয়া প্রতিটি অশুভ পদক্ষেপের পরিণতি একই হবে ।
উল্লেখ্য, পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার জবাবে ভারত সরকার 2025 সালের মে মাসে যে সামরিক অভিযান চালিয়েছিল, তার নাম ছিল 'অপারেশন সিঁদুর'। সে প্রসঙ্গেই রাজনাথ আরও বলেন, "বর্তমানে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে তাদের সরকারি নীতির অংশ করে নিয়েছে এবং সেখানে সেনাবাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে পার্থক্য পুরোপুরি মুছে গেছে । সেনাবাহিনী কেবল সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোকে রক্ষাই করে না, বরং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজও করে । তাই 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় আমরা স্পষ্ট করে দিয়েছিলাম যে, ভারত আর সন্ত্রাসী এবং তাদের সমর্থনকারী সরকারগুলোকে আলাদা চোখে দেখবে না ।"
এদিন একটি 'অ্যাডভান্সড লাইট হেলিকপ্টার'-এর নেতৃত্বে এবং তার পেছনে দুটি 'চিতল' (Cheetal) হেলিকপ্টার—এই তিনটি হেলিকপ্টার 'অ্যারোহেড ফরমেশন' বা তিরের ফলার মতো বিন্যাসে উড়ে এসে স্মৃতিসৌধের ওপর পুষ্পবৃষ্টি করে । শনিবার এখানে পৌঁছানোর পর রবিবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী কার্গিল যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে আয়োজিত 'শ্রদ্ধাঞ্জলি সমারোহ' বা পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন ।
শনিবার দ্রাসের বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায়, 1999 সালের 'অপারেশন বিজয়'-এর সময় ভারতীয় সৈন্যদের অদম্য সাহসিকতাকে সম্মান জানাতে এবং শহীদ বীরদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে 'শৌর্য সন্ধ্যা'র আয়োজন করে । প্রতিরক্ষামন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং কার্গিল যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গকারী সেনা সদস্যদের পরিবারের কয়েকজন সদস্যের হাতে একটি আনুষ্ঠানিক 'কলস' তুলে দেন । 'অপারেশন বিজয়'-এর 27তম বার্ষিকী উপলক্ষে সেনাবাহিনী এখানে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে ।
এই দিনটি 1999 সালের সেই গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ের স্মারক, যখন ভারতীয় সৈন্যরা বরফাচ্ছাদিত পর্বতশৃঙ্গ এবং পাকিস্তানি বাহিনীর অবিরাম গোলাবর্ষণ উপেক্ষা করে কার্গিলের উচ্চভূমিগুলো পুনরুদ্ধার করেছিল । প্রতিবেশী দেশের অনুপ্রবেশের পর ভারতের চালানো যুদ্ধের নাম দেওয়া হয়েছিল 'অপারেশন বিজয়'। 1999 সালের 26 জুলাই 'অপারেশন বিজয়'-এর সফল সমাপ্তির স্মরণে 'কার্গিল বিজয় দিবস' পালন করা হয় ।