বাবাকে মেরে ফেলতেই নিরাপত্তা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল, রাজীব হত্যা নিয়ে বিস্ফোরক রাহুল
Rajiv Gandhi’s Security was Deliberately Removed: আত্মজীবনীতে স্বামী রাজীব গান্ধির হত্যা ও তাঁর নিরাপত্তা না-থাকার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন সোনিয়া গান্ধি ৷
Published : November 24, 2026 at 7:43 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 নভেম্বর: দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই, যাতে তাঁকে হত্যা করা যায় ৷ ভিপি সিং সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুললেন রাজীব-পুত্র তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তাঁর দাবি, বাবাকে খুন করার একটা পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল ৷
কংগ্রেসের সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির আত্মজীবনী 'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ' প্রকাশিত হয়েছে গত 10 নভেম্বর ৷ তাঁর স্মৃতিকথায় ইন্দিরা-পুত্র রাজীবের সঙ্গে প্রেম থেকে শুরু করে ভারতে আসা, ইমার্জেন্সি, ইন্দিরার হত্যা, রাজীব গান্ধির হত্যা- বিভিন্ন সময়ের স্মৃতিচারণা করেছেন তিনি ৷ সেখানে রাজীব গান্ধিকে হত্যার বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন তিনি ৷
1991 সালের 21 মে তামিলনাড়ুর শ্রীপেরামবুদুরে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে আত্মঘাতী বোমা হামলায় প্রাণ হারান রাজীব গান্ধি ৷ তখন তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর কোনও সরকারি নিরাপত্তা ছিল না ৷ এই নিয়ে মা সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে আলোচনা করছিলেন ছেলে রাহুল ও মেয়ে প্রিয়াঙ্কা ৷ মঙ্গলবার সেই ভিডিয়োটি রাহুল, প্রিয়াঙ্কা ও সোনিয়া সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন ৷
The proposal didn’t go according to plan and neither did my seventh birthday. The decision in 2004 gave some of us relief but others joy. There was an intention behind withdrawing Papa’s security. And even after 500+ pages there are some things Ma has left out of her book. Priyanka and I sat down with our mother to talk through all of it. Going back to those memories brought back the joy, the laughter and even the pain we felt at the time. Ma's journey of Belonging has been full of enormous love and terrible tragedy, and she has met all of it with dignity and courage.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 24, 2026
এই ঘরোয়া কথোপকথনেই রাহুল মন্তব্য করেছেন যে তাঁর বাবা রাজীবের নিরাপত্তা প্রত্যাহারের নেপথ্যে গভীর উদ্দেশ্য ছিল ৷ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি বলছেন, "আমার স্বামী একটা সফরে যাচ্ছিলেন ৷ তাই রাহুল ফিরে এলো ৷ এই সফরটা ছিল বিহারে ৷ তখন রাজীবজি বিরোধী দলনেতা ৷ প্রথমত, তাঁরা একটা খোলা জিপে ছিল ৷ তাঁদের নিশানা করে পাথর ছোড়া হল ৷ আর যদি নিরাপত্তাই না-থাকে, যথাযথ সুরক্ষা না-থাকে এবং আপনি এমন একটা জায়গায় যাচ্ছেন, যেখানে সরকার বিজেপি বা অন্য কেউ, তখন তারা আপনার নিরাপত্তার দায় নেবে না ৷ ওরা বলবে, "আসছে, ঠিক আছে" ৷ যেমনটা স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে, তাই করো ৷"
সোনিয়াকে বলতে শোনা যাচ্ছে, বিজেপি বা অন্য কোনও বিরোধী দল সরকারে থাকলে তারা নিরাপত্তাকে বিশেষ কোনও গুরুত্বই দেবে না ৷ ওই ভিডিয়োয় রাজীব-পত্নীকে বলতে শোনা যাচ্ছে, "ওটা একটা ভয়াবহ সফর ছিল ৷ রাহুল সারাক্ষণ ওর বাবার সঙ্গে ছিল ৷ ও দেখেছিল কীভাবে পাথর ছুড়ছিল এবং তার বাবার বিরুদ্ধে লোকজন চিৎকার করছিল ৷ ও বাড়িতে এসে আমাকে বলল, "মা, আমরা যদি বাবার নিরাপত্তা নিয়ে কিছু না-করি, তাহলে খুব শীঘ্রই আমাকে বাবার শেষকৃত্যের জন্য ফিরতে হবে ৷"
রাহুল তখন সেই আতঙ্কের বিহার সফর নিয়ে বলেন, "বিহার সফরটাই ছিল চূড়ান্ত আঘাত ৷ আমি তার আগে থাকতেই বলে আসছি ৷ আমার অবস্থান খুব স্পষ্ট ছিল ৷ বাবার নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছিল, যাতে তাঁকে হত্যা করা যায় ৷ ওটা কোনও দুর্ঘটনা নয় ৷ তাঁকে যাতে মেরে ফেলা যায়, সেই কারণে তাঁর নিরাপত্তা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল ৷ এমন একটা আবহ তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে তাঁকে হত্যা করা যাবে ৷ যা হচ্ছিল, তাতে এটাই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল ৷"
লোকসভার বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, "আমি বাবাকেও এটা বলেছিলাম ৷ মাকেও বলেছিলাম ৷ এটা নিয়ে বাবার সঙ্গে আমার তর্কাতর্কিও হয়েছিল ৷"
তখন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধির হত্যার কথা উল্লেখ করেন ৷ তিনি জানান, মা সোনিয়া রাজীবের নিরাপত্তা নিয়ে সারাক্ষণ উৎকণ্ঠায় থাকতেন ৷ মাঝেমাঝেই ঘুরে দেখতেন চারদিকে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা ঠিকঠাক আছে কি না এবং নিরাপত্তারক্ষীরা ঘুমিয়ে পড়েছে কি না ৷
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ প্রিয়াঙ্কা বলেন, "আমি এসব জানতাম, কারণ বাড়ির ঠিক সামনের দিকেই ছিল আমার ঘর ৷" তাঁর আরও সংযোজন, বাবার পায়ের শব্দ না শোনা পর্যন্ত তিনি ঘুমোতে পারতেন না ৷ 1989 সালে ভিপি সিং প্রধানমন্ত্রী হয়ে রাজীব গান্ধির এসপিজি (স্পেশাল প্রটেকশন গ্রুপ) নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেন ৷ এর দু'বছর পর 1991 সালের 21 মে তামিলনাড়ুতে চেন্নাইয়ের কাছে শ্রীপেরামবুদুরে আত্মঘাতী বোমা হামলায় তাঁর মৃত্যু হয় এবং এর নেপথ্য়ে ছিল শ্রীলঙ্কার এলটিটিই জঙ্গিবাহিনী ৷