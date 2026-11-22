রাজস্থানে তীর্থ থেকে ফেরার পথে দু'টি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু 12 জনের
Rajasthan Road Accident: রাজস্থানে দু'টি পথ দুর্ঘটনায় কোটা ও ফলোদি জেলায় মৃত্যু হয়েছে 12 জন তীর্থযাত্রীর ৷
Published : November 22, 2026 at 8:20 AM IST
কোটা, 22 নভেম্বর: দু'টি পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল 12 জন তীর্থযাত্রীর ৷ একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে রাজস্থানের কোটা জেলার 52 নম্বর জাতীয় সড়কে শম্ভুপুরা বাইপাসে ৷ শনিবার মধ্যরাতে 12.30টার সময় দর্শনার্থীদের নিয়ে একটি গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা মেরে ভিতরে ঢুকে যায় ৷
এই ঘটনায় 9 জন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে ৷ ওই গাড়িতে 16 জন ছিলেন বলে খবর ৷ অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর রাজেশ জোশী বলেন, "শম্ভুপুরার কাছে কোটা-উদয়পুর জাতীয় সড়কে একটি গাড়িতে 16 জন খাটু শ্যাম দর্শন সেরে মহারাষ্ট্র ফিরে যাচ্ছিলেন ৷ মধ্যরাতে তাঁদের গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ৷"
Kota, Rajasthan: Nine people, including children, lose their lives after a Cruiser vehicle collides with a truck parked along the Kota-Udaipur National Highway in Rajasthan. The victims were returning from Khatu Shyamji. Six others sustain injuries and are undergoing treatment https://t.co/NI8GxmzpaM— IANS (@ians_india) November 22, 2026
তিনি আরও বলেন, "মৃত 9 জন একই পরিবারের ৷ শম্ভুপুরার কাছে 16 জনকে নিয়ে গাড়িটি একটি দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা মারে ৷ অত্যন্ত মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক দুর্ঘটনা ৷ 9 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ ওঁরা খাটু শ্যামে দর্শন শেষে মহারাষ্ট্র ফিরে যাচ্ছিলেন ৷ নিহতরা একই পরিবারের সদস্য ৷"
আরেকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে ফলোদি জেলার দেচু থানা এলাকার 125 নম্বর জাতীয় সড়কের মান্ডলা কালার কাছে ৷ বাবা রামদেবের মন্দিরের দর্শন সেরে ফেরার পথে তীর্থযাত্রীদের একটি ট্রাভেলারের সঙ্গে উল্টো দিক থেকে আসা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ৷
#WATCH | Rajasthan | 9 people killed several injured after a vehicle carrying pilgrims rammed into a parked truck near Shambhupura on the Kota-Udaipur highway in Kota Additional District Collector Rajesh Joshi says, "Near Shambhupura, a vehicle carrying 16 people collided with a truck in the middle of the night. It was a deeply tragic and painful accident, in which 9 people lost their lives. They were returning to Maharashtra after visiting Khatu Shyam. All of them were from the same family... Our priority right now is ensuring that the injured receive proper medical care and recover. Meanwhile, the post-mortem procedures are being carried out for those who lost their lives in the accident..."— ANI (@ANI) November 22, 2026
এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গুজরাতের একই পরিবারের তিনজন সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন ৷ 15 জনেরও বেশি গুরুতর আহত ৷ এক্ষেত্রে সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল, দু'টি গাড়ির সামনের অংশ পুরোপুরি দুমড়ে-মুচড়ে যায় ৷ পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দুর্ঘটনাগ্রস্ত তীর্থযাত্রীরা গুজরাতের একটি পরিবারের সদস্য ৷ তাঁরা বাবা রামদেবের মন্দির দর্শন শেষে ফিরে যাচ্ছিলেন ৷
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দেচু থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্যে আহতদের উদ্ধার করে ৷ মৃত ব্যক্তিদের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে—তাঁরা মুকেশ, রাজেন্দ্র ও জয়ন্তী ভাই ৷ মুকেশ ও রাজেন্দ্রের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলেই ৷ তাঁদের মৃতদেহ ফালোদি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে ৷
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