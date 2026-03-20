খাটুশ্যাম মন্দিরের ম্যাপ-ছবি-ভিডিয়ো গিয়েছে পাকিস্তানের জঙ্গিদের হাতে !

খাটুশ্যাম মন্দিরের ম্যাপ-ছবি-ভিডিয়ো গিয়েছে পাকিস্তানের জঙ্গিদের হাতে !
পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্টের দাবি, অভিযুক্তরা বেশ কয়েকটি স্পর্শকাতর স্থানের রেইকি করেছিল এবং পাকিস্তানে তার বিস্তারিত তথ্য পাঠিয়েছিল।
Published : March 20, 2026 at 6:40 PM IST
সিকার (রাজস্থান) , 20 মার্চ: গুপ্তচরদের নজরে রাজস্থানের সিকার জেলার খাটুশ্যাম মন্দির ৷ মন্দির চত্বর এবং তার আশপাশের স্পর্শকাতর এলাকার ছবি, ভিডিয়ো এবং ম্যাপ নিয়মিত পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। এই অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে গাজিয়াবাদ পুলিশ ৷
অভিযুক্তদের মোবাইল ঘেঁটে এই বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন তদন্তকারীরা ৷ এই তথ্য প্রকাশের পর নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ অনেকটা বেড়েছে মন্দিরের নিরাপত্তাও ৷ পাশাপাশি কয়েকটি সূত্র ধরে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তদন্তকারীরা ৷
স্থানীয় ডিএসপি আনন্দ রাও জানিয়েছেন, কৌশাম্বী থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার হওয়া পাঁচ অভিযুক্তের কাছে দেশের বেশ কয়েকটি প্রসিদ্ধ ধর্মীয় স্থান সম্পর্কে তথ্য ছিল। এর মধ্যে খাটুশ্যাম মন্দিরের ছবির পাশাপাশি ভিডিয়ো আছে ৷ সেইসঙ্গে স্থানীয় রেল স্টেশন এবং অন্যান্য জনবহুল স্থানের তথ্যও রয়েছে। তদন্তকারী সংস্থাগুলির দাবি, পাকিস্তান থেকে অভিযুক্তদের অনলাইন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি টাকা এবং নানা ধরনের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল ৷ তদন্তকারীরা মনে করছেন পাকিস্তানের কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে পাচার করা হচ্ছিল ৷ কোনও নাশকতার ছক ছিল কি না সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্টের আরও দাবি, অভিযুক্তরা বেশ কয়েকটি স্পর্শকাতর স্থানের রেইকি করেছিল ৷ এরপরই তারা পাকিস্তানে বিস্তারিত তথ্য পাঠিয়েছিল। এই স্থানগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনাও করছিল তারা। এই সমস্ত অভিযোগকে সামনে রেখে অভিযুক্তদের ম্যারাথন জেরা করা হচ্ছে ৷ তার ফলে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । ধৃতদের প্রথমে আলাদা আলাদা জেরার পর মুখোমুখি বসিয়ও জেরা করা হচ্ছে ৷ জেরা থেকে উঠে আসা প্রতিটি তথ্য় যাচাই করে দেখা হচ্ছে ৷
এই ঘটনার পর খাটুশ্যাম এলাকায় নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। মন্দির চত্বর বাজার এবং জনবহুল এলাকাগুলিতে পুলিশ সতর্ক রয়েছে। হোটেল, ধর্মশালা এবং গেস্ট হাউসগুলিতে পরিদর্শনও জোরদার করা হয়েছে। সেই এলাকায় থাকা ভাড়াটেদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর করা হচ্ছে ৷
খাটুশ্যাম মন্দিরে পাশে থাকা ব্যবসায়ী সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ গিরিরাজ মাতোলিয়া জানিয়েছেন, বাইরে থেকে খাটুশ্যামে আসা ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য কর্মীদের যাচাই করা উচিত। এছাড়াও, মন্দিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও সুসংহত করা প্রয়োজন। খাটুশ্যামজি মন্দিরে ভক্তের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, এমন পরিস্থিতিতে একটি ছোট ভুলও বড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে বলে মনে করছে বাজার কমিটি।