ETV Bharat / bharat

আসারামের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রাখল রাজস্থান হাইকোর্ট, আত্মসমর্পণ করতে হবে জেলে

যদিও হাইকোর্ট আসারামের সহকারী শরৎচন্দ্র এবং শিল্পীকে মুক্তি দিয়েছে। তবে এই আদেশের বিরুদ্ধে নির্যাতিতার পরিবার সুপ্রিম কোর্টে যাবে বলে খবর।

High Court on Asaram
আসারামের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 27, 2026 at 3:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোধপুর, 27 মে: যৌন নিপীড়ন মামলায় আসারামবাপু ওরফে অসুমালের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে করা আপিল নিয়ে বুধবার রাজস্থান হাইকোর্ট রায় দিয়েছে ৷ বিচারপতি অরুণ কুমার মোঙ্গা এবং বিচারপতি যোগেন্দ্র কুমার পুরোহিতের বেঞ্চ আসারামকে সম্পূর্ণ নির্দোষ ঘোষণা করেনি। তাঁর সাজা বাতিলের আপিল খারিজ করা হলেও, তাঁকে পকসো আইনের জামিন অযোগ্য ধারা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির গণধর্ষণ ও ষড়যন্ত্র ধারায় নির্দোষ ঘোষণা করা হয়েছে ৷ ধর্ষণ, পকসো আইনের অধীনে যৌন নিপীড়ন-সহ অন্যান্য ধারার অভিযোগের বিষয়ে নিম্ন আদালতের রায় বহাল রেখেছে ৷ সুতরাং আসারামবাপুর সাজা বহাল থাকছে ৷

যদিও হাইকোর্ট আসারামের সহকারী শরৎচন্দ্র এবং শিল্পীকে মুক্তি দিয়েছে ৷ নির্যাতিতার আইনজীবী পিসি সোলাঙ্কি জানিয়েছেন, আদালত সাজার ওপর কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল থাকলেও কিছুটা স্বস্তি দেওয়া হয়েছে। সোলাঙ্কি জানিয়েছেন, বাকিদের আদেশের বিরুদ্ধে তাঁরা নির্যাতিতার সঙ্গে কথা বলার পর সুপ্রিম কোর্টে যাবেন।

হাইকোর্টের এদিনের সিদ্ধান্তের পর, আসারামকে এবার জেলে আত্মসমর্পণ করতে হবে। 20 এপ্রিল, আসারাম, শরৎচন্দ্র এবং শিল্পীর সাজার বিরুদ্ধে করা আপিলের শুনানি শেষ হয়েছে । আসারাম এবং তাঁর অনুগামীদের তরফে আইনজীবী দেবদত্ত কামাত, আইনজীবী দীপক মেনারিয়া সওয়াল করেন ৷ রাজ্য সরকারের পক্ষে অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল দীপক চৌধুরী এবং আইনজীবী পিসি সোলাঙ্কি সওয়াল করেন। সব পক্ষের যুক্তি শোনার পর, হাইকোর্ট 2026 সালের 20 এপ্রিলের রায় সংরক্ষিত রাখে।

2018 সালের 25 এপ্রিল, একটি বিশেষ আদালত এক নাবালিকাকে ধর্ষণের মামলায় আসারামকে তাঁর স্বাভাবিক জীবনের বাকি সময়ের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। সহ-অভিযুক্ত শিল্পী এবং শরৎচন্দ্রকে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিন জন রাজস্থান হাইকোর্টে আপিল দায়ের করেন। যোধপুর জেলের আদালতে আসারামের সাজা ঘোষণা করা হয়েছিল । এরপর আসারাম জেলেই ছিলেন। শুধুমাত্র স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তাকে বাইরে বের করা হত। 2024 সালের মার্চ মাসে, একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসারামকে প্রথমে 10 দিনের জামিন দেওয়া হয়েছিল। এরপর থেকে তাকে বিরতি দিয়ে জামিন দেওয়া হতে থাকে । বর্তমানে আসারাম অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে বাইরে রয়েছেন, দু'দিন আগেই জামিনের মেয়াদ 7 জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে ৷

জেলে থাকাকালীন আসারামের আইনজীবীরা তার জামিনে মুক্তির জন্য হাইকোর্ট, নিম্ন আদালত এবং সুপ্রিম কোর্টে ডজন ডজন আবেদন দায়ের করেন। এই আবেদনগুলোর শুনানি দীর্ঘ সময় ধরে চলেছিল, কিন্তু 2024 সাল পর্যন্ত আসারাম কোনো সুরাহা পাননি। 2024 সালের মার্চ মাসে, চিকিৎসার জন্য আসারামকে প্রথমবারের মতো 10 দিনের জন্য জামিন দেওয়া হয়। এই জামিন আজও অব্যাহত আছে ৷

TAGGED:

LIFE IMPRISONMENT FOR ASARAM
ASARAM HIGH COURT
আসারামের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
NO RELIEF FOR ASARAM IN RAPE CASE
ASARAM OF GANG RAPE CHARGES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.